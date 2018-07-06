Воду из тайской пещеры предлагают откачать с помощью супернасосов из ФРГ

Президент Службы технической помощи THW (Technisches Hilfswerk), выполняющей в Германии функции МЧС, Мариан Вендт (Marian Wendt) убежден, что немецкая сторона может помочь в откачке воды из частично затопленной пещеры в провинции Чианграй на севере Таиланда, где находятся 12 юных футболистов и их тренер. Об этом он заявил в интервью Bild, которое газета разместила на своем сайте в субботу, 7 июля.

"У нас есть высокоэффективные супернасосы, которые мы предлагаем доставить в Таиланд, чтобы оказать там помощь спасателям", - отметил он.

Речь идет о так называемых высокопроизводительных модулях (HCP-Pump-Modulen) с тремя насосами в комплекте, каждый из которых способен откачивать около 26 тыс. литров воды в минуту. При задействовании трех модулей эта цифра возрастет до 78 тыс. Работают эти гидравлические аппараты на дизеле. С помощью шланга отводить воду можно практически беспрерывно на расстояние до километра.

В то же время Мариан Вендт отметил, что поскольку THW находится в подчинении МВД ФРГ, разрешение о применении техники должно быть сначала согласовано по официальным каналам - в Германии и Таиланде.

Из зоны ЧП эвакуируют посторонних

Между тем работающие в районе пещеры сотрудники полиции объявили, что готовы приступить к эвакуации посторонних из зоны ЧП. Этот шаг должен предшествовать началу "спасательной операции". Журналистов и всех не задействованных в работе служб специального реагирования попросили незамедлительно покинуть прилегающую к пещере территорию.

Спасатели 2 июля нашли 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера живыми в частично затопленной пещере в провинции Чианграй на севере Таиланда. Операция по поиску пропавших продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. До воскресенья, 1 июля, в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски. В понедельник, 2 июля, после небольшого затишья специалистам удалось частично откачать воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.

Участвовавший в операции по их спасению бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан погиб. Он доставил детям баллоны с кислородом, но ему самому кислорода не хватило, и он потерял сознание на обратном пути.

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