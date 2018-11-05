Внуки Франко не дают перезахоронить бывшего испанского диктатора

Правительство Испании, представленное Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), решив в августе 2018 года перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко Баамонде (1892-1975), собиралось осуществить свое намерение до конца октября. Но оказалось, что в соответствии с законом вскрыть могилу покойного можно только по согласованию с его близкими, которым принадлежит также и право определить место нового захоронения. Родственники бывшего главы государства - его семеро внуков - возражают против перезахоронения. А в случае, если оно все же состоится, называют в качестве новой усыпальницы кафедральный собор Мадрида. Подобная альтернатива ИСРП не устраивает. А посему перезахоронение откладывается.

Социалисты против Франко

Генерал Франко пришел к власти в 1939 году, подняв мятеж против правительства "Народного фронта", созданного социалистами, коммунистами и левыми либералами, победив его в трехлетней гражданской войне и ликвидировав Испанскую республику. Франко, установивший правый авторитарный режим и совмещавший посты главы государства, правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь, предводитель) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.

Демонстрация в память пострадавших от франкистского режима

А после смерти был похоронен в мемориальном комплексе Долина павших - в храме-усыпальнице, где покоятся почти 35 тысяч жертв гражданской войны. Храм, который принадлежит аббатству бенедиктинцев, находится в 52 км от Мадрида в глухой горной местности.

Социалисты, правившие Испанией c 1982 по 1994 и с 2004 по 2011 годы, сначала не интересовались могилой Франко, которая находится у подножия главного алтаря крипты храма. В 2007 году, когда у них было устойчивое большинство в парламенте, в Испании был принят закон "Об исторической памяти", согласно которому Долину павших предполагалось превратить в мемориал жертвам франкизма. Реализация закона застопорилась с потерей ИСРП парламентского большинства.

Могила Франсиско Франко в Долине павших

Могила диктатора вновь оказалась в фокусе испанской политики после возвращения социалистов к власти в июне 2018 года. Зампред правительства Кармен Кальво даже назвала захоронение диктатора в мемориальном храме "позором для демократии" и "главным препятствием на пути к миру и согласию" в Испании. Между тем, по словам профессора политологии Мадридского университета Фернана Гарсия Вильи, "еще совсем недавно о Франко мало кто вспоминал - испанцы стали к нему полностью равнодушны".

В беседе с DW профессор высказал мысль, что перезахоронение - это всего лишь "запоздалая месть бывшему диктатору". По его мнению, на нынешнее руководство ИСРП оказывают давление их парламентские партнеры-радикалы: коммунисты и левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем"). Что касается опросов общественного мнения, то они утверждают, что за перезахоронение высказывается лишь 30 процентов испанцев, более 60 оценивают эту меру как "ненужную и несвоевременную", а остальные вообще не знают, о чем идет речь.

Позиция внуков Франко

Адвокат внуков Франко Луис Фелипе Утрера-Молина считает, что перезахоронение главы государства "на обычном городском кладбище", на чем настаивает правительство, да еще и без согласия родственников, нарушает закон. На встрече с журналистами адвокат заявил, что подобные действия чреваты для властей многомиллионным штрафом. В том, что любой испанский или международный суд примет решение в пользу семьи Франко, Утрера-Молина не сомневается.

Кафедральный собор Богородицы Альмудены в Мадриде

Впрочем, по его словам, у семьи, которая "не желает скандала", есть и альтернативный план. Если правительство все же эксгумирует останки Франко, то внуки предложат перезахоронить их в семейном склепе - в крипте мадридского кафедрального собора Богородицы Альмудены. Собор, расположенный рядом с королевским дворцом в самом центре столицы, является одним из наиболее посещаемым мест Мадрида. Кроме того, семья, по словам адвоката, требует, чтобы Франко при перезахоронении были бы оказаны почести, предусмотренные для политиков его уровня.

Тупиковая ситуация с перезахоронением

От этой альтернативы у правительства опустились руки, считает политолог Гарсия Вилья. В попытке найти выход из сложившейся ситуации Кармен Кальво направилась в конце октября в Ватикан, чтобы с его помощью оказать давление на испанское духовенство, выступающее заодно с семьей Франко. После встречи с госсекретарем-кардиналом Пьетро Паролином она заявила, что нашла у него "понимание и поддержку". Однако Ватикан тут же выступил с опровержением, подтвердив, что вопрос о перезахоронении может решиться только с согласия семьи покойного.

В этой связи Гарсия Вилья отметил, что у правительства теперь "есть основания бить тревогу". Ведь, по его выражению, перезахоронение в Альмудене не только не придаст Франко полному забвению, но и обернется ростом популярности диктатора. К могиле Франко, по словам эксперта, наверняка будут выстраиваться очереди "как в свое время к мавзолею Ленина".

Здесь будут и старички-франкисты, и члены молодежных националистических группировок, и лица, недовольные изъянами нынешнего испанского общества, и просто любопытные испанцы и иностранцы, которые раньше - в виду удаленности Долины павших - не интересовались могилой Франко.

Как диктатор стал "святым"

Впрочем, поднятая шумиха, желание властей непременно "наказать покойника", уже "возродили к этому персонажу интерес и даже определенное сочувствие", полагает профессор Гарсия Вилья. Это оборачивается и хвалебными статьями о диктаторе, и массовым паломничеством к его могиле пока еще находящейся в Долине павших.

Ну а живущие в Испании латиноамериканцы почему-то поверили, что диктатор способен исцелять болезни - стоит лишь ему усердно помолиться. Вдобавок самая известная испанская религиозная секта - Пальмарианская католическая церковь - уже его канонизировала.

Появились и страстные ненавистники Франко. Один из них осквернил его могилу 31 октября. Воспользовавшись невнимательностью охраны, он пронес в храм тюбик с краской и изобразил на могильной плите голубя с надписью "За свободу!".

Адвокат семьи Франко заявил в этой связи, что данный инцидент укрепляет защищаемую им позицию: во избежание актов вандализма могила не может находиться на обычном кладбище. Она должна быть под усиленной охраной: или остаться на прежнем месте, или разместиться в Альмудене, подчеркнул адвокат.

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