 ВМФ России стягивает корабли к берегам Сирии | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2018

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Россия

ВМФ России стягивает корабли к берегам Сирии

Москва созвала консультации в Совбезе ООН в связи с ситуацией на северо-западе Сирии. США ищут следы переброски химоружия войсками Асада.

Черноморский фрегат Адмирал Эссен у берегов Сирии

Черноморский фрегат "Адмирал Эссен" у берегов Сирии (фото из архива, сентябрь 2017 года)

ВМФ России усилил свою боевую группировку в Средиземном море у берегов Сирии. В ее состав вошли десять кораблей и две подводные лодки. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ и источники в органах военного управления.

Речь идет о кораблях Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Большинство из них оснащены крылатыми ракетами "Калибр". По словам экспертов, речь идет о самой мощной за последнее время российской боевой группе в регионе.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Североморск".

Кроме того, 25 августа в Средиземное море были направлены черноморские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Они оснащены крылатыми ракетами, способными поражать, в том числе и надводные корабли.

Наконец, на авиабазу Хмеймим к юго-востоку от Латакии - в дополнение к размещенным там ранее системам противовоздушной обороны - передислоцирована батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

Агентство Reuters, проанализировав имеющиеся в его распоряжении снимки, зафиксировало прохождение в минувшие недели через пролив Босфор минимум трех российских фрегатов, малых ракетных кораблей и десантных кораблей ВМФ РФ.

Пентагон обвиняет Россию в "пропаганде"

Между тем, по утверждению Минобороны РФ, США также наращивают на Ближнем Востоке группировку носителей крылатых ракет. По версии представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в регион переброшен эсминец США USS Ross, вооруженный 28 ракетами "Томагавк". Ранее, заявил он, в Персидский залив был направлен эсминец USS The Sullivans c 56 ракетами, а на авиабазе в Катаре размещен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.

В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон эти утверждения опроверг, назвав их "пропагандой".

Контекст

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ФРГ предоставит убежище членам гуманитарной организации "Белые каски", которые вынуждены были покинуть Сирию из-за угрозы их жизням. На кого рассчитывать сирийцам, когда уйдут последние волонтеры? (22.08.2018)

При этом он, однако, не исключил, что подобные действия могут быть предприняты в случае прямых указаний со стороны президента США Дональда Трампа.

Москва созывает консультации в Совбезе ООН

В то же время замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва запросила проведение в Совбезе ООН срочных консультаций по ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб.

"Они, как я понимаю, состоятся сегодня", - отметил дипломат.

США ищут следы переброски химоружия

В условиях роста напряженности в Идлибе американские военные и разведслужбы следят "за любыми признаками" того, что режим президента Сирии Башара Асада перебрасывает химическое оружие в регион "для возможного использования против мирных жителей", передал телеканал CNN со ссылкой на американские официальные лица.

Вашингтон опасается, что, столкнувшись с серьезным сопротивлением при наступлении Дамаск использует бочковые бомбы с хлором, которые применяются путем сбрасывания с барражирующих вертолетов.

В то же время на данном этапе официально подтвержденных сведений о переброске данного типа вооружений у Соединенных Штатов нет, передает CNN.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения под свой контроль северо-западной провинции Идлиб.

Смотритетакже:

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    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Сирийский театр военных действий - "Заповедник"

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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