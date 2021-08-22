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Вмешательство России в выборы президента США

Вашингтон и разведслужбы США утверждают, что Россия пыталась повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Москва это категорически отрицает.

Вашингтон и американские разведслужбы неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году. Так, в июне 2016 года американские СМИ сообщили о несанкционированном вмешательстве в информационную систему Национального комитета Демократической партии США. Оно было обнаружено в конце апреля 2016 года. Фирма CrowdStrike, проведя расследование, пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear. Обе, по мнению CrowdStrike, тесно связаны с властями РФ и участвуют в политическом и экономическом шпионаже. Правительство России категорически отрицает свою причастность к инциденту.

In this handout photo provided by Adriii Derkach's press office, Rudy Giuliani, an attorney for U.S President Donald Trump, left, meets with Ukrainian lawmaker Adriii Derkach in Kyiv, Ukraine, Thursday, Dec. 5, 2019. A Ukrainian lawmaker says he has met up with Rudy Giuliani, President Donald Trump’s personal attorney, in Kyiv to discuss an anti-corruption project. Derkach, who has previously accused the son of former Vice President Joe Biden of embezzling money from a gas company in Ukraine, posted photos of Thursday’s meeting on his Facebook page. (Adriii Derkach's press office via AP) |

Украина ввела санкции против депутата, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США 22.08.2021

Вашингтон считает депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача российским агентом, причастным к вмешательству в президентские выборы в США.

Байден наказал Путина и ввел санкции: что изменится для России? (19.04.2021) 19.04.2021

Российские эксперты сомневаются, что санкции, которые ввели США, будут очень эффективными и изменят политику Кремля. Но такие штрафные меры повышают токсичность экономики РФ, а также влияют на настроения россиян.
Die Flaggen der NATO und Russland

НАТО заявила о поддержке США в связи с санкциями в отношении РФ 15.04.2021

Охарактеризовав действия России как угрозу евроатлантической безопасности, НАТО выразила поддержку Вашингтону, объявившего новые санкции в отношении Москвы. Альянс призвал РФ отказаться от "дестабилизирующего поведения".
Joe Biden, Präsident der USA, setzt im Oval Office ein billionenschweres Corona-Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft. +++ dpa-Bildfunk +++

Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России 15.04.2021

США вводят чрезвычайное положение в связи "с угрозой нацбезопасности" со стороны РФ.

Западные эксперты о высказывании Байдена в адрес Путина (18.03.2021) 18.03.2021

В интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Эксперты, опрошенные DW, считают, что этим высказыванием он посылает четкий сигнал Кремлю и что США настроены на конфронтацию с Россией.
15.03.2021 President Joe Biden speaks about the COVID-19 relief package in the State Dining Room of the White House, Monday, March 15, 2021, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

Посла России в США пригласили в Москву для консультаций 17.03.2021

Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву, после того как Байден сказал, что считает Путина убийцей, и заявил о подготовке санкций против Кремля из-за вмешательства в выборы в США.
U.S. President Joe Biden displays his face mask as he speaks during an event to commemorate the 50 millionth coronavirus disease (COVID-19) vaccination in the South Court Auditorium at the White House in Washington, U.S., February 25, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

Джо Байден считает президента России Путина убийцей 17.03.2021

Президент США в интервью телекомпании ABC выразил мнение, что у Владимира Путина нет души. Он пообещал, что президент России поплатится за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2020 года.
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump salutes as he boards Air Force One at after visiting the U.S.-Mexico border wall, in Harlingen, Texas, U.S., January 12, 2021. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Трамп поручил рассекретить документы ФБР о своих связях с Россией 20.01.2021

В секретные документы были внесены некоторые правки, предложенные ФБР, которое изначально было против обнародования.
The Treasury Department is seen a day after Standard and Poor's downgraded the U.S. government's credit rating from AAA to AA+, the first ever downgrade of the U.S. credit rating, in Washington, DC, on August 6, 2011. UPI/Roger L. Wollenberg Photo via Newscom picture alliance

США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы 11.01.2021

Санкции введены против семи физических лиц и четырех информресурсов, связанных с деятельностью украинского политика Андрея Деркача. Его власти США считают российским агентом.

Выборы в США: победа Байдена или Трампа больше устроила бы Кремль? 03.11.2020

России вряд ли стоит надеяться на улучшение отношений с США после выборов. В частности, эксперты уверены, что Вашингтон в любом случае не откажется от санкций против строительства газопровода "Северный поток-2".
Rep. John Ratcliffe, R-Texas., asks questions to former special counsel Robert Mueller, as he testifies before the House Judiciary Committee hearing on his report on Russian election interference, on Capitol Hill, in Washington, Wednesday, July 24, 2019. (AP Photo/Andrew Harnik) |

Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей 22.10.2020

Москва и Тегеран получили данные избирателей в США и могут теперь "вносить сумятицу и сеять хаос". Иран, по словам главы Нацразведки США, уже рассылает американцам разжигающие мейлы.

In this handout photo provided by Adriii Derkach's press office, Rudy Giuliani, an attorney for U.S President Donald Trump, left, meets with Ukrainian lawmaker Adriii Derkach in Kyiv, Ukraine, Thursday, Dec. 5, 2019. A Ukrainian lawmaker says he has met up with Rudy Giuliani, President Donald Trump’s personal attorney, in Kyiv to discuss an anti-corruption project. Derkach, who has previously accused the son of former Vice President Joe Biden of embezzling money from a gas company in Ukraine, posted photos of Thursday’s meeting on his Facebook page. (Adriii Derkach's press office via AP) |

Facebook заблокировал аккаунт украинского депутата Андрея Деркача 20.10.2020

Аккаунт депутата Верховной рады Андрея Деркача заблокирован за нарушение политики Facebook. США ввели санкции в отношении парламентария, считают его "российским агентом" и обвиняют в попытке вмешаться в выборы.
Democratic vice presidential nominee Senator Kamala Harris and U.S. Vice President Mike Pence participate in their 2020 vice presidential campaign debate held on the campus of the University of Utah in Salt Lake City, Utah, U.S., October 7, 2020. REUTERS/Brian Snyder

Дебаты кандитатов в вице-президенты США доказали полное расхождение их взглядов 08.10.2020

Кандидаты в вице-президенты от демократов Камала Харрис и ее оппонент Майкл Пенс обсудили вопросы пандемии, внешней политики и экономики, продемонстрировав радикальное различие позиций.
United States President Donald J. Trump speaks during a news conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House, on Wednesday, September 16, 2020. Credit: Al Drago / Pool via CNP | Verwendung weltweit

Трамп готов уволить директора ФБР 19.09.2020

Президенту США не понравилось, что на слушаниях в Конгрессе Кристофер Рей назвал Россию угрозой для предстоящих президентских выборов, но ничего не сказал о Китае.

Federal Bureau of Investigation Director Christopher Wray testifies before the House Homeland Security Committee during a hearing about 'worldwide threats to the homeland' on Capitol Hill in Washington, U.S., September 17, 2020. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

ФБР заявило об активном вмешательстве России в выборы президента США 17.09.2020

Москва пытается посеять рознь и очернить Джо Байдена через соцсети и СМИ, сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей. Речь пока идет о "злонамеренном влиянии", а не атаках на инфраструктуру выборов.
WASHINGTON, DC - AUGUST 22: U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) speaks to reporters at her weekly press conference at the Capitol on August 22, 2020 in Washington, DC. The House was called back from recess to vote on H.R. 8015 Delivering for America Act to allocate funding to the US Postal Service. Gabriella Demczuk/Getty Images/AFP

Пелоси увидела активное вмешательство Кремля в выборы президента США 30.08.2020

Спикер Палаты представителей Конгресса и председатель спецкомитета по разведке отреагировали на решение Управления директора Нацразведки США отказаться от брифингов по вопросу об иностранном вмешательстве в выборы.
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