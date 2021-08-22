Вмешательство России в выборы президента США

Вашингтон и разведслужбы США утверждают, что Россия пыталась повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Москва это категорически отрицает.

Вашингтон и американские разведслужбы неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году. Так, в июне 2016 года американские СМИ сообщили о несанкционированном вмешательстве в информационную систему Национального комитета Демократической партии США. Оно было обнаружено в конце апреля 2016 года. Фирма CrowdStrike, проведя расследование, пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear. Обе, по мнению CrowdStrike, тесно связаны с властями РФ и участвуют в политическом и экономическом шпионаже. Правительство России категорически отрицает свою причастность к инциденту.