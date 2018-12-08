 Власти Чехии заявили о раскрытии сети российских шпионов | Новости из Германии о Европе | DW | 21.10.2019

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Европа

Власти Чехии заявили о раскрытии сети российских шпионов

По данным чешской спецслужбы, в прошлом году ею была разоблачена сеть российских агентов. Они совершали хакерские атаки на цели в Чехии и других странах.

Tschechien Tourismus in Prag Rathaus und Teynkirche (picture-alliance/Dumont/P. Hirth)

Власти Чехии раскрыли в 2018 году, предположительно, российскую шпионскую сеть. "Эта сеть была полностью разбита и уничтожена", - об этом заявил в парламенте страны в понедельник, 21 октября, глава Службы безопасности и информации Чешской Республики Михал Коуделка.

Контекст

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По его словам, в задачи разоблаченной сети входило осуществление хакерских атак на цели в Чехии и партнерских странах. Чешская спецслужба предполагает, что за ней стояла российская ФСБ, а финансировало посольство РФ в Праге.

Коуделка отметил, что шпионская сеть являлась частью целой системы, которую Москва создала в ряде европейских стран. О каких именно странах идет речь, глава контрразведки не уточнил.

Ранее о разоблачении шпионов рассказал журнал Respekt, по информации которого, российские агенты создали компьютерные фирмы, которые использовали для прикрытия. При этом, указывает издание, многие из подозреваемых смогли без особых трудностей, возможно за взятки, получить чешское гражданство.

Михал Коуделка предупредил также о растущей разведывательной деятельности  Китая.

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