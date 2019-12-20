 Власти ФРГ хотят затруднить уничтожение нераспроданных товаров | Новости из Германии о Германии | DW | 20.12.2019

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Германия

Власти ФРГ хотят затруднить уничтожение нераспроданных товаров

Amazon периодически отправляет неликвидные товары на мусоросжигательный завод, сообщает NDR. Профильные германские министерства хотят изменить законодательство, чтобы поощрять экономику замкнутого цикла.

Баннер Greenpeace на складе Amazon в Винзене

Баннер Greenpeace на складе Amazon в Винзене, июль 2019 года

Власти Германии готовят изменения в законодательство, которые затруднят уничтожение нераспроданных товаров. Этот вопрос согласован министерствами экономики и энергетики, а также охраны окружающей среды и ядерной безопасности, сообщает немецкая общественно-правовая медиакомпания NDR в пятницу, 20 декабря. Ожидается, что правительство в начале 2020 года примет решение об изменениях в законе, поощряющем экономику замкнутого цикла, утверждают неназванные собеседники NDR, знакомые с положением дел.

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В частности, транспортировку и хранение новых товаров необходимо организовать так, чтобы те оставались пригодны к использованию в течение более долгого времени. Уничтожение же допустимо лишь в тех случаях, когда продажа товара или его безвозмездная передача невозможны по юридическим или техническим причинам - например, если он представляет угрозу здоровью. По данным собеседников NDR, цель возможных нововведений - привести объемы выпуска продукции в соответствие со спросом.

Фотоподтверждение Greenpeace со склада Amazon в Винзене

Представители международной организации Greenpeace ранее передали NDR фотографии и документы, из которых следует, что практика уничтожения новых товаров распространена, в частности, на складе Amazon в городе Винзен в земле Нижняя Саксония. В частности, контейнер с невостребованными товарами как минимум раз в неделю отправляют на завод по сжиганию мусора в Гамбурге, отмечает NDR. Среди уничтожаемой продукции в нетронутой упаковке - электрокамины, питьевые бутылки и книги, следует из переданных фотоснимков.

Amazon получает экономию за счет подобного шага, поскольку лишен необходимости хранить неликвидные товары на складе, говорится в материале NDR. Представители компании отказались прокомментировать ситуацию, однако не опровергли информацию об уничтожении продукции на складе в Винзене.

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    Автор: Инга Ваннер


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