Власти ФРГ хотят затруднить уничтожение нераспроданных товаров

Власти Германии готовят изменения в законодательство, которые затруднят уничтожение нераспроданных товаров. Этот вопрос согласован министерствами экономики и энергетики, а также охраны окружающей среды и ядерной безопасности, сообщает немецкая общественно-правовая медиакомпания NDR в пятницу, 20 декабря. Ожидается, что правительство в начале 2020 года примет решение об изменениях в законе, поощряющем экономику замкнутого цикла, утверждают неназванные собеседники NDR, знакомые с положением дел.

В частности, транспортировку и хранение новых товаров необходимо организовать так, чтобы те оставались пригодны к использованию в течение более долгого времени. Уничтожение же допустимо лишь в тех случаях, когда продажа товара или его безвозмездная передача невозможны по юридическим или техническим причинам - например, если он представляет угрозу здоровью. По данным собеседников NDR, цель возможных нововведений - привести объемы выпуска продукции в соответствие со спросом.

Фотоподтверждение Greenpeace со склада Amazon в Винзене

Представители международной организации Greenpeace ранее передали NDR фотографии и документы, из которых следует, что практика уничтожения новых товаров распространена, в частности, на складе Amazon в городе Винзен в земле Нижняя Саксония. В частности, контейнер с невостребованными товарами как минимум раз в неделю отправляют на завод по сжиганию мусора в Гамбурге, отмечает NDR. Среди уничтожаемой продукции в нетронутой упаковке - электрокамины, питьевые бутылки и книги, следует из переданных фотоснимков.

Amazon получает экономию за счет подобного шага, поскольку лишен необходимости хранить неликвидные товары на складе, говорится в материале NDR. Представители компании отказались прокомментировать ситуацию, однако не опровергли информацию об уничтожении продукции на складе в Винзене.

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