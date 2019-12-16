 Власти ФРГ намерены привлечь в страну больше иностранных специалистов | Новости из Германии о Германии | DW | 17.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Власти ФРГ намерены привлечь в страну больше иностранных специалистов

Правительство Германии, представители бизнеса и профсоюзов согласовали план привлечения квалифицированных кадров из-за границы. Новый закон вступит в силу в марте 2020 года.

Пассажиры на главном вокзале Берлина

Пассажиры на главном вокзале Берлина

Дефицит рабочих кадров в Германии должен восполнить "Закон об иммиграции квалифицированных рабочих" (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), который вступит в силу с 1 марта 2020 года. "Нам срочно необходим такой закон", который станет "сменой парадигмы" в найме иностранных работников, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 16 декабря, на встрече с представителями бизнес-сообщества и профсоюзов.

Контекст

В то время как на немецкий рынок труда прибывают тысячи иностранцев, а Конституционный суд занимается законом об урегулировании иммиграции, многие немцы уезжают из страны. (01.08.2002)

На фоне экономических проблем страны все больше квалифицированных иностранцев уезжает из России. DW выясняла, почему это происходит и как может отразиться на рынке труда. (16.02.2015)

Фактически Германия уже давно стала иммиграционной страной, хотя упорядоченной системы привлечения нужных специалистов до сих пор нет. Эксперты настаивают на ее введении и указывают на перемены в общественном мнении. (06.05.2011)

К 2030 году бюджетным организациям в Германии будет не хватать 730 тысяч человек. Эксперты McKinsey предупреждают о надвигающейся недееспособности госсектора. (17.04.2019)

В западной части Германии свободно более миллиона рабочих мест, а на востоке - 325 тысяч. В среднем на 100 официально трудоустроенных жителей ФРГ приходится три с половиной открытые вакансии. (19.02.2019)

В результате встречи был согласован план упрощенного привлечения на германский трудовой рынок квалифицированных кадров, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз. Согласно плану, правительство поспособствует упрощению визового процесса, кроме того, будет упрощено признание полученного в других странах профобразования и вузовских дипломов.

В свою очередь, работодатели должны помогать новым работникам в обучении немецкому языку, поиске жилья и адаптации к реалиям жизни в ФРГ, в том числе ее бюрократической системе. Среди тех профессий, где требуется привлечение новых сил, IT-специалисты, медсестры, электротехники, металлурги.

Закон с "далеко идущими" последствиями

О том, сколько именно рабочих рук должно быть привлечено, чтобы покрыть существующий недостаток, точно сказано не было, однако речь может идти о сотнях тысяч незанятых рабочих мест. По словам министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz), новый закон будет иметь "далеко идущие" последствия для истории Германии.

В ближайшее время пилотные проекты начнут работу по привлечению квалифицированных кадров из Бразилии, Индии и Вьетнама, также планируется привлекать специалистов и Мексики, Филиппин и других стран. Планируемая иммиграция не должна оказать воздействия на социальную систему Германии, подчеркнул министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Смотрите также: 

Смотреть видео 07:54

Как получить Blue Card и ПМЖ в Германии - история двух специалистов из России (08.02.2018)

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Позитивный список

    Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда?

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Работа с металлом

    В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Электронная автоматизация

    Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в "позитивный список". Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог - этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Строительство

    Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Строительство

    Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сантехника, отопление, вентиляция

    Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера транспорта

    Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Медицина

    Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера инфокоммуникаций и IT

    Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка - разработчики программного обеспечения.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Требования к иностранцам

    Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

Каким специалистам с профобразованием, полученным за рубежом, легче найти работу на немецком рынке труда?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как получить Blue Card и ПМЖ в Германии - история двух специалистов из России (08.02.2018)  

Проблема аутизма: как трудоустроиться людям с необычным способностями  

Почему женщины зарабатывают меньше мужчин?  

Реклама

Самые читаемые

Экс-боец "эскадрона смерти": я участвовал в убийствах критиков Лукашенко  

Эксклюзив DW: экс-боец спецотряда МВД Беларуси признался в убийствах оппозиционеров  

Deutsche Bahn ответил на твит Греты Тунберг о переполненных поездах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно