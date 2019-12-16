Власти ФРГ намерены привлечь в страну больше иностранных специалистов

Дефицит рабочих кадров в Германии должен восполнить "Закон об иммиграции квалифицированных рабочих" (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), который вступит в силу с 1 марта 2020 года. "Нам срочно необходим такой закон", который станет "сменой парадигмы" в найме иностранных работников, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 16 декабря, на встрече с представителями бизнес-сообщества и профсоюзов.

В результате встречи был согласован план упрощенного привлечения на германский трудовой рынок квалифицированных кадров, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз. Согласно плану, правительство поспособствует упрощению визового процесса, кроме того, будет упрощено признание полученного в других странах профобразования и вузовских дипломов.

В свою очередь, работодатели должны помогать новым работникам в обучении немецкому языку, поиске жилья и адаптации к реалиям жизни в ФРГ, в том числе ее бюрократической системе. Среди тех профессий, где требуется привлечение новых сил, IT-специалисты, медсестры, электротехники, металлурги.

Закон с "далеко идущими" последствиями

О том, сколько именно рабочих рук должно быть привлечено, чтобы покрыть существующий недостаток, точно сказано не было, однако речь может идти о сотнях тысяч незанятых рабочих мест. По словам министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz), новый закон будет иметь "далеко идущие" последствия для истории Германии.

В ближайшее время пилотные проекты начнут работу по привлечению квалифицированных кадров из Бразилии, Индии и Вьетнама, также планируется привлекать специалистов и Мексики, Филиппин и других стран. Планируемая иммиграция не должна оказать воздействия на социальную систему Германии, подчеркнул министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

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