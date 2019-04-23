Власти Франции намерены судить экс-премьера Франсуа Фийона

Бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа могут предстать перед судом по обвинению в растрате государственных средств. Об этом сообщило во вторник, 23 апреля, агентство dpa со ссылкой на источники в органах юстиции Франции.

Официальное расследование аферы с фиктивным наймом на работу жены правоконсервативного политика началось в середине марта 2017 года. В январе французская газета Le Canard Enchaine сообщила, что Фийон, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своего помощника. В результате Пенелопа Фийон как сотрудница аппарата парламента за несколько лет получила около 800 тысяч евро, не выполняя при этом, как утверждает следствие, никакой работы.

Кроме того, жена политика работала в литературном журнале La Revue des Deux Mondes ("Обозрение двух миров"), принадлежащем одному из друзей Франсуа Фийону, миллиардеру. Предположительно, на этой работе супруга кандидата в президенты либо ничего не делала, либо выполняла символическую работу.

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг жены политика получил во Франции название "Пенелопагейт". Франсуа Фийон, бывший главой правительства при президенте Николя Саркози, неоднократно отрицал все обвинения в свой адрес. В первом туре президентских выборов в стране в апреле 2017 года кандидат от партии "Республиканцы" занял третье место, заручившись поддержкой 20,01 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Это не позволило ему выйти во второй тур - Марин Ле Пен, представлявшей "Национальный фронт" Фийон в итоге уступил менее 1,3 процента.

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