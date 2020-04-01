 Власти Франции готовятся возобновить работу турсектора | Новости из Германии о Европе | DW | 17.05.2020

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Европа

Власти Франции готовятся возобновить работу турсектора

Правительство Франции разрабатывает план скорейшего возобновления работы туристического сектора и поддержки индустрии.

Французская Ривьера в Ницце, южная Франция, во время пандемии коронавируса

Государственный секретарь Франции по туризму Жан-Батист Лемуан призвал вновь открыть как можно больше туристических достопримечательностей до конца июня. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal Dimanche, опубликованном в воскресенье, 17 мая. Госсекретарь надеется, что к 21 июня максимальное количество знаковых для туристов мест снова смогут принимать гостей.

25 мая, по словам Лемуана, будет определен график возобновления работы туристического сектора. Уже в с 16 мая во Франции открылись некоторые пляжи и туристические маршруты.

Правительство предложило гражданам провести свои отпуска в июле и августе во Франции. И уже со 2 июня в департаментах, где вирус распространен в меньшей степени возобновляется работа кафе и ресторанов. Накануне Париж объявил о плане поддержать туриндустрию города миллиардами евро.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер тем временем раскритиковал решение Италии открыть въезд в страну с 3 июня. По словам Кастанера, это односторонний, не скоординированный с европейскими партнерами шаг. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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