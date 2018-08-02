 Власти РФ выплатили Навальному 4 млн рублей по делу ″Ив Роше″ | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2018

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Россия

Власти РФ выплатили Навальному 4 млн рублей по делу "Ив Роше"

Российское правительство выполнило решение ЕСПЧ о выплате братьям Навальным 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. Ранее европейский суд признал приговор по делу "Ив Роше" необоснованным.

Олег и Алексей Навальный после приговора по делу Ив Роше

Олег и Алексей Навальный после приговора по делу "Ив Роше"

Правительство России выплатило оппозиционному политику Алексею Навальному 4 млн рублей в качестве компенсации по уголовному делу "Ив Роше". Об этом он сам сообщил на своем сайте, в четверг, 2 августа, комментируя статью издания "Комсомольская правда" об отпуске Навального в США. "Три недели назад, кстати, правительство РФ выплатило мне компенсацию - больше 4 миллионов рублей - за сфабрикованное дело "Ив Роше" и незаконное уголовное преследование", - отметил Навальный.

Контекст

Алексей Навальный надеется, что в ходе рассмотрения ЕCПЧ его жалобы на задержания суд найдет в них политические мотивы. Как прошли слушания дела Навального - репортаж DW из Страсбурга. (24.01.2018)

ЕСПЧ в Страсбурге присудил Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более 70 тысяч евро. Страсбургский суд отказался считать дело "Ив Роше" политическим. (17.10.2017)

Дело "Ив Роше"

Следственный комитет РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher). Навальным были предъявлены обвинения в "мошенничестве" и легализации денежных средств, полученных "преступным путём". 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорён к 3,5 годам условно, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима.

17 октября 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. ЕСПЧ присудил выплатить Алексею и Олегу Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

Это уже не первый случай, когда российское правительство выплачивает компенсации Навальному за неправомочные приговоры. В 2016 году политик получил более 3 млн рублей в качестве компенсации, присужденной ему ЕСПЧ по делу "Кировлеса".

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    Автор: Галина Петровская


Контекст

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Ссылки в интернете

Сообщение на сайте Алексея Навального

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