Власти предложили два сценария стресс-тестов для компаний в РФ

Российские власти разработали два сценария для стресс-тестов с участием системообразующих компаний на фоне распространения коронавируса в России. Выдержки из документа Министерства промышленности и торговли РФ привело в понедельник, 6 апреля, агентство РБК. Подлинность письма подтвердил источник в Минпромторге и федеральный чиновник.

Так, Минпромторг 2 апреля направил письмо руководителям системообразующих компаний, попросив их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестов властям. Всего в перечне системообразующих предприятий на 20 марта находились 646 организаций.

Сведения о клиентах должны направить в Минэкономразвития и Минпромторг, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк.

Первый сценарий - более мягкий

Всего власти разработали два возможных сценария. Согласно первому, в России из-за коронавируса будет закрыт ряд крупных городов, экономическая активность будет заморожена только на второй квартал этого года, после этого она постепенно восстановится с Китаем и в третьем квартале - с Европой. Нефть будет стоить 20 долларов за баррель до конца 2020 года с последующим восстановление до 35 долларов к концу 2022 года. Инфляция в России составит 4,5 процента по итогам года, а за доллар будут давать более 80 рублей до конца года.

Второй сценарий - более радикальный

Согласно второму сценарию, в РФ закроют основную часть территории, транспортное сообщение между городами прекратится. Экономическая деятельность начнет восстанавливаться не раньше конца сентября, а в Китае и Южной Корее будут зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции. Восстановление экономической деятельности в Европе и КНР начнется только в четвертом квартале 2020 года или же в первом квартале 2021 года. Цена нефти при этом составит 10 долларов за баррель во втором и третьем кварталах года, а к концу 2022 года восстановится лишь до 30 долларов.

В таких условиях инфляция может достигнуть 5,5 процента в этом году с последующим замедлением до 4 процентов в 2022 году. Курс доллара превысит 89 рублей во втором квартале, после чего скорректируется до 82,2 рубля в четвертом квартале.

"Пик заболеваемости не пройден"

Ранее стало известно, что правительство РФ не исключает худший сценарий развития ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. "Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - заявил 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

В России за минувшие сутки подтверждены 954 новых случая коронавируса SARS-CoV-2 в 49 регионах. Как сообщает 6 апреля оперативный штаб по борьбе с вирусом, общее число заболевших составило 6343 человека.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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