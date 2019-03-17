 Власти Никарагуа обещают освободить политзаключенных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2019

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Мир

Власти Никарагуа обещают освободить политзаключенных

Правительство Никарагуа обязалось в течение 90 дней освободить всех политических заключенных и намерено в ближайшее время возобновить переговоры с оппозицией, чтобы найти выход из политического кризиса.

Протесты в Манагуа, столице Никарагуа, 16 марта 2019 г.

Протесты в Манагуа, столице Никарагуа, 16 марта 2019 г.

Правительство Никарагуа заявило о намерении освободить всех политических заключенных. Для этого у кабинета министров есть 90 дней, заявил правительственный ресурс El 19 Digital в среду, 20 марта. Кроме того, правительство и представители гражданской оппозиции должны вернуться за стол переговоров, чтобы найти выход из политического кризиса. Обе стороны направили официальное приглашение Организации американских государств возобновить работу по реформированию избирательной системы Никарагуа.

Контекст

В интервью DW Даниэль Ортега обвинил США в финансировании попытки "государственного переворота". Несмотря на продолжающиеся с апреля массовые протесты, президент не намерен проводить досрочные выборы. (11.09.2018)

По данным правозащитников, число жертв продолжающихся с апреля протестов еще более высоко. Власти считают выступления граждан "попыткой переворота". (02.08.2018)

По данным правозащитной организации "Комитет по освобождению политических заключенных Никарагуа", в тюрьмах продолжают незаконно удерживаться около 800 человек. Президент страны Даниэль Ортега распорядился арестовать ряд участников акций протеста, направленных против правительства. При этом в начале и в середине марта из тюрем было освобождено уже около 150 заключенных. Ожидается, что в рамках мирного диалога к концу марта будет найдено решение конфликта, который продолжается около года.

В апреле 2018 года в Никарагуа начались протесты из-за запланированной социальной реформы, которые в конечном итоге были подавлены полицией и проправительственными отрядами. С тех пор, по данным правозащитных групп, было убито не менее 500 человек.

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    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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