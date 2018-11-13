 Власти Мьянмы лишили интернета миллион жителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Власти Мьянмы лишили интернета миллион жителей

Блокировать интернет распорядилось правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Правозащитники протестуют против ограничения свободы информации в регионе, населенном рохинджа.

Деревня в штате Ракхайн, Мьянма

Деревня в штате Ракхайн, Мьянма

В Мьянме более 1 млн человек лишены доступа к интернету по указанию правительства, возглавляемого лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Четыре телекоммуникационные компании по распоряжению министерства связи страны блокировали интернет в штате Ракхайн, населенном преимущественно мусульманами из этнической группы рохинжда, сообщили местные правозащитники во вторник, 25 июня.

Контекст

Протестуя против убийств рохинджа в Мьянме, мусульманские активисты забывают о преследовании религиозных меньшинств в своих странах, считает обозреватель DW Шамиль Шамс. (13.09.2017)

Глава Чечни вновь доказал, что ему можно то, чего нельзя никому другому в России, пишет Константин Эггерт в специальном комментарии для DW. (04.09.2017)

Они выразили протест против ограничения свободы информации, отметив, что блокировка интернета продолжается с 21 июня.

Геноцид мусульман рохинджа

В штате Ракхайн повстанцы-мусульмане уже длительное время сражаются против регулярной армии. С 2017 года более 750 тысяч рохинджа, опасаясь жестоких репрессий, бежали в соседнюю Бангладеш. ООН квалифицировала репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид.

Министерство связи Мьянмы не уточнило, как долго продлится блокировка интернета. Представитель ведомства сказал лишь, что интернет вновь станет доступным, "когда в регионе восстановятся мир и порядок". Телефонная связь и СМС-сообщения в Ракхайне по-прежнему функционируют. 

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также: 

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 01:38

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу  

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы  

Также по теме

Aung San Suu Kyi Regierungschefin von Myanmar

Amnesty International лишила Аун Сан Су Чжи звания "Посол совести" 13.11.2018

Правозащитная организация возмущена тем, что де-факто премьер Мьянмы не выступает в защиту мусульман-рохинджа. ООН квалифицирует репрессии против рохинджа как геноцид.

Vietnam World Economic Forum/ASEAN Aung San Suu Kyi

Канада лишила почетного гражданства нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи 03.10.2018

Лауреатка Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи наказана за нежелание осудить геноцид мусульман рохинджа в Мьянме. Это беспрецедентный случай в истории Канады.

Myanmar Aung San Suu Kyi

Вашингтонский музей Холокоста лишил премии Аун Сан Су Чжи 08.03.2018

Руководство музея ожидало, что политик воспользуется своим моральным авторитетом и попытается остановить насилие в отношении мусульман-рохинджа.

Реклама

Самые читаемые

ПАСЕ прекратила санкционное противостояние с Россией  

Китай отказывается покупать загрязненную хлоридами нефть из России  

ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно