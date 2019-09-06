 Власти Москвы потратят 260 млн рублей на видеонаблюдение на митингах | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2019

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Россия

Власти Москвы потратят 260 млн рублей на видеонаблюдение на митингах

Московские власти намерены расширить систему видеонаблюдения на улицах, чтобы следить за всеми массовыми мероприятиями.

Камера видеонаблюдения

Власти Москвы потратят 260 млн рублей на новую систему видеонаблюдения на мероприятиях с большим числом участников, сообщает газета "Ведомости" в пятницу, 6 сентября. На эту сумму столичный департамент информационных технологий заказал техническое сопровождение массовых акций IT-компании "Ситроникс", рассказал изданию замглавы ведомства Александр Горбатько.

Контекст

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В Германии спорят о необходимости установить в общественных местах дополнительные камеры видеонаблюдения. (28.10.2012)

По его словам, если раньше видеонаблюдение велось лишь в некоторых случаях, например, на праздновании Дня города, то теперь его намерены применять на всех массовых мероприятих. В частности, "Ситроникс" будет расставлять и проверять камеры по всем маршрутам движения участников акции, вести видеотрансляцию в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к архивам видео с камер.

При этом в будущем в систему планируется внедрить технологию распознования лиц. Хотя в условиях госзакупки это не указано, власти поручили "Ситрониксу" протестировать уже разработанные в России решения в этой области. 

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