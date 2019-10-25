Власти Москвы отменили "Правый марш" и согласовали "Русский"

Префектура Юго-Восточного округа Москвы по формальной причине отменила разрешение на проведение "Правого марша", ранее согласованного мэрией российский столицы на 4 ноября в Люблино. Об этом в среду, 30 октября, сообщил "Интерфаксу" член оргкомитета мероприятия, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий. "Организаторы "Правого марша" считают, что отказ в проведении мероприятия не имеет законного основания и политически мотивирован", - заявил он.

По словам Белецкого, оргкомитет намерен подать иск в суд в связи с отменой согласования мероприятия. А в случае, если их требования не будут удовлетворены, националисты подадут второй иск - о "возмещении крупного материального ущерба" из-за затрат на организацию.

"Русский марш" пройдет в Люблино

Одновременно мэрия Москвы согласовала мероприятие под традиционным названием "Русский марш", организаторами которого выступили правые националисты из комитета "Нация и Свобода" и левые - из "Ассоциации народного сопротивления". Ранее мэрия и суд отказали им в согласовании акции, сославшись на то, что в тот же день в столице пройдет множество мероприятий.

"Русские марши" с 2005 года традиционно проходят 4 ноября, в День народного единства. С 2009 года они проводятся в Люблино. В прошлом году организаторы разделились, в итоге на один марш националистов пришли порядка 150 человек, на другой - около 400.

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