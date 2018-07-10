 Власти запретили проводить митинг против пенсионной реформы в центре Москвы | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2018

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Россия

Власти запретили проводить митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

В столичной мэрии это решение мотивировали особыми мерами безопасности во время проведения ЧМ-2018. Организаторы акции намерены провести пикет у Госдумы.

Акция протеста против пенсионной реформы в Иваново

Акция протеста против пенсионной реформы в Иваново

Московские власти не согласовали проведение в центре российской столицы  митинга против изменения пенсионного законодательства. Об этом во вторник, 10 июля, рассказал агентству "Интерфакс" один из заявителей акции Сергей Митрохин. Митинг был намечен на 18 июля.

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"Информируем вас, что проведение акции в центре Москвыневозможно в связи с действием указа президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в ответе на заявку первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности российской столицы Василия Олейника. Вместо этого организаторам предложено провести митинг в "гайд-парке" в Сокольниках. "По-видимому, проводить митинг 18 июля мы не будем. Сокольники это для нас неприемлемый вариант, это издевательство. Мы сейчас продумываем возможность пикетной формы, либо 18 числа, либо в день рассмотрения закона, 19 июля, возле Государственной думы", - заявил Митрохин.

Чемпионат мира по футболу проводиться в России с 14 июня по 15 июля. Согласно указу президента России особые меры безопасности в местах проведения турнира действуют с 25 мая по 25 июля. Планы российского правительства о постепенном увеличении пенсионного возраста были озвучены премьер-министром Дмитрием Медведевым в день открытия ЧМ-2018, 14 июня. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года (сегодня в 60 и 55 лет, соответственно - Ред.). Проект пенсионной реформы вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к массовым акциям протеста в различных городах России и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ.

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    Автор: Ольга Мищенко


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