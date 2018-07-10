Власти запретили проводить митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

Московские власти не согласовали проведение в центре российской столицы митинга против изменения пенсионного законодательства. Об этом во вторник, 10 июля, рассказал агентству "Интерфакс" один из заявителей акции Сергей Митрохин. Митинг был намечен на 18 июля.

"Информируем вас, что проведение акции в центре Москвыневозможно в связи с действием указа президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в ответе на заявку первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности российской столицы Василия Олейника. Вместо этого организаторам предложено провести митинг в "гайд-парке" в Сокольниках. "По-видимому, проводить митинг 18 июля мы не будем. Сокольники это для нас неприемлемый вариант, это издевательство. Мы сейчас продумываем возможность пикетной формы, либо 18 числа, либо в день рассмотрения закона, 19 июля, возле Государственной думы", - заявил Митрохин.

Чемпионат мира по футболу проводиться в России с 14 июня по 15 июля. Согласно указу президента России особые меры безопасности в местах проведения турнира действуют с 25 мая по 25 июля. Планы российского правительства о постепенном увеличении пенсионного возраста были озвучены премьер-министром Дмитрием Медведевым в день открытия ЧМ-2018, 14 июня. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года (сегодня в 60 и 55 лет, соответственно - Ред.). Проект пенсионной реформы вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к массовым акциям протеста в различных городах России и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ.

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