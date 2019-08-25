 Власти Греции отменяют все ограничения на движение капитала | Новости из Германии о Европе | DW | 26.08.2019

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Европа

Власти Греции отменяют все ограничения на движение капитала

Власти ввели меры финансового контроля в 2015 году, когда жители Греции сняли 50 млрд евро со счетов, боясь дефолта. Лимит в 420 евро в неделю на снятие денег в банкоматах действовал до октября 2018 года.

Очередь у банкоматов в Афинах (фото из архива)

Очередь у банкоматов в Афинах (фото из архива)

Греция намерена в ближайшее время снять все ограничения на движение капитала, введенные в 2015 году. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в ходе выступления в парламенте республики в понедельник, 26 августа. Соответствующие меры контроля над капиталом будут отменены с 1 сентября, добавил греческий министр финансов Христос Стайкурас.

Контекст

Греки много сделали для стабилизации экономики, и почти достигли цели. И для страны, и для Евросоюза это немалый успех, полагает обозреватель DW. (22.06.2018)

Новое соглашение с Грецией, достигнутое на саммите еврозоны, предусматривает, что очередной пакет финансовой помощь стране будет выделен лишь при соблюдении целого ряда жестких условий. (14.07.2015)

Ограничения были введены, чтобы избежать долгового кризиса из-за массового оттока денег из местных банков. Их клиенты сняли со своих счетов более 50 млрд евро с ноября 2014 по июль 2015 года, опасаясь государственного дефолта и выхода Греции из еврозоны.

Впоследствии меры контроля над капиталом неоднократно ослабляли. Так, в октябре 2018 года прекратило действовать ограничение, разрешающее снимать в банкоматах не больше 420 евро в неделю. Однако лимиты на переводы денежных средств за рубеж оставались в силе до настоящего времени.

Финансовая помощь Греции

С 2010 года Греция получала финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда. Эта программа была завершена в августе 2018 года.

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