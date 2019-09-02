 Власти Гонконга отзывают законопроект о выдаче преступников КНР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2019

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Мир

Власти Гонконга отзывают законопроект о выдаче преступников КНР

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам обещала официально снять с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Именно этот законопроект и вызвал многомесячные массовые протесты.

Кэрри Лам

Кэрри Лам

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам на фоне многомесячных массовых акций протеста объявила о намерении официально отозвать спорный законопроект о выдаче предполагаемых преступников и правонарушителей властям КНР. Лам сначала заявила об этом в среду, 4 сентября, на закрытом заседании с депутатами и делегатами Всекитайского собрания народных представителей от Гонконга, передают агентства Reuters и AP. Затем ее офис распространил видеообращение, сообщает AFP. 

Контекст

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

Об истинной причине гонконгских студенческих протестов и о действительной степени независимости Гонконга от Пекина рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk бывший посол ФРГ в Китае Ханспетер Хелльбек. (01.10.2014)

В то же время пока непонятно, остановит ли это массовые акции протеста, пишет Reuters, поскольку демонстранты, в числе прочего, добиваются также освобождения задержанных и права для гонконгцев выбирать собственное руководство.

По последним данным, в ходе акций протеста в Гонконге задержано уже 1183 человека. Демонстранты обвиняют полицию в насилии и требуют проведения независимого расследования. Кэрри Лам под давлением демонстрантов еще много недель тому назад объявила, что спорный законопроект "умер" и приостановлен, однако официально так и не сняла его с рассмотрения, как этого требовали протестующие.

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