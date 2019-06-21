 Власти Германии запретили неонацистскую группировку ″Combat 18″ | Новости из Германии о Германии | DW | 23.01.2020

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Германия

Власти Германии запретили неонацистскую группировку "Combat 18"

Склонная к насилию группировка насчитывает по всей стране около 20 членов. Полиция провела обыски в шести федеральных землях.

Участник акции протеста против Combat 18

Участник акции протеста против Combat 18

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) запретил неонацистскую группировку "Combat 18".  Эта склонная к насилию группировка направлена против действующего конституционного порядка и по духу близка национал-социализму, заявил представитель МВД страны Стив Альтер (Steve Alter) в четверг, 23 января.

Контекст

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"Combat 18" считается вооруженным крылом запрещенной в ФРГ неонацистской сети "Blood and Honour" ("Кровь и честь"), которая была основана в Великобритании и имеет филиалы в целом ряде европейских стран. По оценкам, "Combat 18" насчитывает по всей Германии около 20 членов.

Утром 23 января полиция провела обыски в шести федеральных землях, в том числе Тюрингии и Северном Рейне - Вестфалии. В Тюрингии полиция задержала лидера "Combat 18" Стэнли Р. на рабочем месте и доставила его домой, где был произведен обыск.

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    Автор: Юлия Сеткова


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