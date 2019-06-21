Власти Германии запретили неонацистскую группировку "Combat 18"

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) запретил неонацистскую группировку "Combat 18". Эта склонная к насилию группировка направлена против действующего конституционного порядка и по духу близка национал-социализму, заявил представитель МВД страны Стив Альтер (Steve Alter) в четверг, 23 января.

"Combat 18" считается вооруженным крылом запрещенной в ФРГ неонацистской сети "Blood and Honour" ("Кровь и честь"), которая была основана в Великобритании и имеет филиалы в целом ряде европейских стран. По оценкам, "Combat 18" насчитывает по всей Германии около 20 членов.

Утром 23 января полиция провела обыски в шести федеральных землях, в том числе Тюрингии и Северном Рейне - Вестфалии. В Тюрингии полиция задержала лидера "Combat 18" Стэнли Р. на рабочем месте и доставила его домой, где был произведен обыск.

Смотрите также:

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война. Автор: Юлия Сеткова

