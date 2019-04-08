Власти Бреста после протестов приостановили строительство аккумуляторного завода

Через полтора года после начала протестов против создания в Бресте аккумуляторного завода, городские власти приостановили его строительство. В распоряжении, которое в пятницу, 14 июня, подписал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, указывается, что строительство приостановлено вплоть "до устранения выявленных нарушений".

О каких именно нарушениях идет речь, в распоряжении не упоминается, однако за два дня до этого - впервые за полтора года протестов - глава региона встретился с противниками завода. Журналистов на встречу не пустили, но по словам представителей инициативной группы, Анатолий Лис был впечатлен фактами нарушений экологических норм при строительстве, о которых стало известно активистам.

По итогам трехчасовой беседы председатель Брестского облисполкома поручил изучить прозвучавшие в ходе нее доводы и представленные документы. В случае если изложенные факты, касающиеся нарушений законодательства, подтвердятся, глава региона не исключил, что запуск завода в эксплуатацию может не состояться.

Противостояние длиной в полтора года

Аккумуляторный завод на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест" строит предприятие ООО "АйПауэр". Согласно планам инвестора, на заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Шествие противников аккумуляторного завода в Бресте

Изначально в документах государственной экологической экспертизы прогнозировалось, что негативное воздействие этого предприятия на окружающую среду будет незначительное. Однако местные жители опасаются, что вредные выбросы с завода негативно отразятся на их здоровье. К тому же предприятие расположено недалеко от популярных мест отдыха брестчан и дачных поселков.

Протесты, связанные с появлением аккумуляторного завода, начались в Бресте в начале 2018 года, когда люди впервые узнали о готовящемся строительстве. Противники завода считают, что при принятии решения были нарушены процедуры, которые должны предшествовать возведению промышленного объекта.

Уже почти полтора года неравнодушные брестчане и жители близлежащих деревень используют в качестве места проведения своих акций протеста центральную площадь города, куда они приходят каждое воскресенье под предлогом "покормить голубей". В последние месяцы встречи на площади трансформировались в стихийные шествия по улицам Бреста.

Некоторые из этих шествий завершаются задержаниями активистов, после чего в суде им выносятся штрафы за "нарушение порядка проведения массовых мероприятий". При этом легально провести митинг против строительства завода брестские власти разрешили лишь однажды – в апреле 2018 года.

Цель протеста – закрыть завод

Распоряжение о приостановлении строительных работ противники этой стройки восприняли сдержанно, поскольку пока нет уверенности, что власти принципиально и последовательно отнесутся к тем проблемам, которые уже известны.

"Приостановка еще не означает, что требования людей удовлетворены: ведь пока речь идет об устранении выявленных нарушений", - отмечает активный участник протестов Александр Кабанов. По его мнению, устранить все нарушения нереально и завод не сможет работать по правилам. А потому единственным выходом из ситуации может быть только закрытие этого предприятия. Пока этого не случится, активисты готовы продолжать протестные акции.

В пресс-службе группы компаний 1AK-Group (в нее входит владелец завода - ООО "АйПауэр") на просьбу прокомментировать распоряжение председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства объекта заявили, что пока не располагают информацией о причинах появления этого распоряжения.

"Получив отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, ООО "АйПауэр" инициирует проведение повторной экспертизы, после чего будет возобновлена процедура ввода объекта строительства в эксплуатацию", - заявили в пресс-службе.

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