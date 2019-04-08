Власти Бреста после протестов приостановили строительство аккумуляторного завода

Брестские власти решили приостановить строительство аккумуляторного завода, против которого уже полтора года протестуют горожане. Впрочем, по мнению активистов, это решение еще не означает удовлетворения их требований.
Через полтора года после начала протестов против создания в Бресте аккумуляторного завода, городские власти приостановили его строительство. В распоряжении, которое в пятницу, 14 июня, подписал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, указывается, что строительство приостановлено вплоть "до устранения выявленных нарушений".
О каких именно нарушениях идет речь, в распоряжении не упоминается, однако за два дня до этого - впервые за полтора года протестов - глава региона встретился с противниками завода. Журналистов на встречу не пустили, но по словам представителей инициативной группы, Анатолий Лис был впечатлен фактами нарушений экологических норм при строительстве, о которых стало известно активистам.
По итогам трехчасовой беседы председатель Брестского облисполкома поручил изучить прозвучавшие в ходе нее доводы и представленные документы. В случае если изложенные факты, касающиеся нарушений законодательства, подтвердятся, глава региона не исключил, что запуск завода в эксплуатацию может не состояться.
Противостояние длиной в полтора года
Аккумуляторный завод на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест" строит предприятие ООО "АйПауэр". Согласно планам инвестора, на заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Изначально в документах государственной экологической экспертизы прогнозировалось, что негативное воздействие этого предприятия на окружающую среду будет незначительное. Однако местные жители опасаются, что вредные выбросы с завода негативно отразятся на их здоровье. К тому же предприятие расположено недалеко от популярных мест отдыха брестчан и дачных поселков.
Протесты, связанные с появлением аккумуляторного завода, начались в Бресте в начале 2018 года, когда люди впервые узнали о готовящемся строительстве. Противники завода считают, что при принятии решения были нарушены процедуры, которые должны предшествовать возведению промышленного объекта.
Уже почти полтора года неравнодушные брестчане и жители близлежащих деревень используют в качестве места проведения своих акций протеста центральную площадь города, куда они приходят каждое воскресенье под предлогом "покормить голубей". В последние месяцы встречи на площади трансформировались в стихийные шествия по улицам Бреста.
Некоторые из этих шествий завершаются задержаниями активистов, после чего в суде им выносятся штрафы за "нарушение порядка проведения массовых мероприятий". При этом легально провести митинг против строительства завода брестские власти разрешили лишь однажды – в апреле 2018 года.
Цель протеста – закрыть завод
Распоряжение о приостановлении строительных работ противники этой стройки восприняли сдержанно, поскольку пока нет уверенности, что власти принципиально и последовательно отнесутся к тем проблемам, которые уже известны.
"Приостановка еще не означает, что требования людей удовлетворены: ведь пока речь идет об устранении выявленных нарушений", - отмечает активный участник протестов Александр Кабанов. По его мнению, устранить все нарушения нереально и завод не сможет работать по правилам. А потому единственным выходом из ситуации может быть только закрытие этого предприятия. Пока этого не случится, активисты готовы продолжать протестные акции.
В пресс-службе группы компаний 1AK-Group (в нее входит владелец завода - ООО "АйПауэр") на просьбу прокомментировать распоряжение председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства объекта заявили, что пока не располагают информацией о причинах появления этого распоряжения.
"Получив отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, ООО "АйПауэр" инициирует проведение повторной экспертизы, после чего будет возобновлена процедура ввода объекта строительства в эксплуатацию", - заявили в пресс-службе.
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