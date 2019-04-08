 Власти Бреста после протестов приостановили строительство аккумуляторного завода | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.06.2019

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Беларусь

Власти Бреста после протестов приостановили строительство аккумуляторного завода

Брестские власти решили приостановить строительство аккумуляторного завода, против которого уже полтора года протестуют горожане. Впрочем, по мнению активистов, это решение еще не означает удовлетворения их требований.

Weißrussland Bau eines Batteriewerks in Brest (DW/A. Petrovich)

Через полтора года после начала протестов против создания в Бресте аккумуляторного завода, городские власти приостановили его строительство. В распоряжении, которое в пятницу, 14 июня, подписал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, указывается, что строительство приостановлено вплоть "до устранения выявленных нарушений".

О каких именно нарушениях идет речь, в распоряжении не упоминается, однако за два дня до этого - впервые за полтора года протестов - глава региона встретился с противниками завода. Журналистов на встречу не пустили, но по словам представителей инициативной группы, Анатолий Лис был впечатлен фактами нарушений экологических норм при строительстве, о которых стало известно активистам.

По итогам трехчасовой беседы председатель Брестского облисполкома поручил изучить прозвучавшие в ходе нее доводы и представленные документы. В случае если изложенные факты, касающиеся нарушений законодательства, подтвердятся, глава региона не исключил, что запуск завода в эксплуатацию может не состояться.

Противостояние длиной в полтора года

Аккумуляторный завод на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест" строит предприятие ООО "АйПауэр". Согласно планам инвестора, на заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Шествие противников аккумуляторного завода в Бресте

Шествие противников аккумуляторного завода в Бресте

Изначально в документах государственной экологической экспертизы прогнозировалось, что негативное воздействие этого предприятия на окружающую среду будет незначительное. Однако местные жители опасаются, что вредные выбросы с завода негативно отразятся на их здоровье. К тому же предприятие расположено недалеко от популярных мест отдыха брестчан и дачных поселков.

Протесты, связанные с появлением аккумуляторного завода, начались в Бресте в начале 2018 года, когда люди впервые узнали о готовящемся строительстве. Противники завода считают, что при принятии решения были нарушены процедуры, которые должны предшествовать возведению промышленного объекта.

Уже почти полтора года неравнодушные брестчане и жители близлежащих деревень используют в качестве места проведения своих акций протеста центральную площадь города, куда они приходят каждое воскресенье под предлогом "покормить голубей". В последние месяцы встречи на площади трансформировались в стихийные шествия по улицам Бреста.

Некоторые из этих шествий завершаются задержаниями активистов, после чего в суде им выносятся штрафы за "нарушение порядка проведения массовых мероприятий". При этом легально провести митинг против строительства завода брестские власти разрешили лишь однажды – в апреле 2018 года.

Контекст

Активистов, выступающих против появления экологически небезопасного предприятия возле Бреста, стали не только задерживать, но и возбуждать против них уголовные дела. (08.04.2019)

Почти два десятка задержанных, аресты и штрафы: октябрь стал самым конфликтным из девяти месяцев противостояния властей Бреста и местных активистов из-за строительства аккумуляторного завода. (30.10.2018)

Цель протеста – закрыть завод

Распоряжение о приостановлении строительных работ противники этой стройки восприняли сдержанно, поскольку пока нет уверенности, что власти принципиально и последовательно отнесутся к тем проблемам, которые уже известны.

"Приостановка еще не означает, что требования людей удовлетворены: ведь пока речь идет об устранении выявленных нарушений", - отмечает активный участник протестов Александр Кабанов. По его мнению, устранить все нарушения нереально и завод не сможет работать по правилам. А потому единственным выходом из ситуации может быть только закрытие этого предприятия. Пока этого не случится, активисты готовы продолжать протестные акции.

В пресс-службе группы компаний 1AK-Group (в нее входит владелец завода - ООО "АйПауэр") на просьбу прокомментировать распоряжение председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства объекта заявили, что пока не располагают информацией о причинах появления этого распоряжения.

"Получив отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, ООО "АйПауэр" инициирует проведение повторной экспертизы, после чего будет возобновлена процедура ввода объекта строительства в эксплуатацию", - заявили в пресс-службе.

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Протесты в Беларуси: жители Бреста выступают против открытия аккумуляторного завода

  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Контекст

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