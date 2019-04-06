Власти Бреста давят на противников строительства аккумуляторного завода

Как сообщили в Брестском райисполкоме, с 11 апреля начнется приемка аккумуляторного завода (АКБ), которая должна продлиться в течение десяти дней. Тем временем местные власти усиливают давление на активистов, выступающих против нового предприятия, проект строительства которого вызвал протесты общественности из-за возможных негативных последствий для экологии.

Дело о патронах и взрывчатке

По возбужденному по факту незаконного обращения оружия и боеприпасов уголовному делу подозреваемым признан 62-летний Моисей Мазько, один из активистов, протестующих против появления возле Бреста аккумуляторного завода. Вечером 2 апреля сотрудники ГАИ остановили в Бресте автомобиль, за рулем которого находился Мазько. В ходе проверки документов и осмотра машины в салоне был обнаружен полимерный пакет. В нем находились патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства.

Моисей Мазко

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, назначена взрывотехническая экспертиза, которая должна определить, является ли брикет взрывчатым веществом. В рамках уголовного дела Моисея Мазько задержали, позже прошли обыски по месту жительства самого активиста и его сына Дениса.

Хотя в ходе обысков ничего изъято не было, Денис Мазько был также задержан. Он, как и отец, вышел на свободу спустя трое суток. В копии постановления об освобождении Моисея Мазько сказано, что "в настоящее время не добыто достаточных доказательств" в отношении фигуранта уголовного дела, но он остается подозреваемым.

Месть за идею референдума?

Представители инициативной группы, которая уже больше года борется против появления аккумуляторного завода около Бреста, убеждены, что пакет с патронами и взрывчаткой в автомобиль кто-то подбросил, а сам инцидент может быть использован для дискредитации участников протеста.

Роман Кисляк

В частности, правозащитник Роман Кисляк обращает внимание, что машина, на которой ехал Моисей Мазько принадлежит не ему лично, а монастырю, где активист работает завхозом. При этом сам Мазько не является охотником и у него нет ружья.

Родственники активиста также утверждают, что в последние дни за ним велась слежка. Невестка Моисея Ирина Мазько считает, что речь идет о провокации с целью посеять страх и недоверие среди тех, кто участвует в протестах. "Лично у меня страха нет, и я все еще верю, что можно изменить и добиться многого, если чувствуешь поддержку", - отмечает Ирина.

Моисей Мазько выступил в качестве одного из инициаторов проведения местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода в Брестском районе. Собирать подписи в поддержку референдум власти не разрешили, и сейчас дело об этом запрете рассматривается судом. Мазько уже выступил во время открытия судебного процесса, где приводил примеры нарушений на различных этапах проектирования и непосредственного строительства завода.

Акция протеста в Бресте против появления рядом с городом аккумуляторного завода

Воздушные шары как повод для преследования

Между тем в конце прошлой недели правоохранительные органы предприняли попытку задержать еще одну активистку инициативной группы, созданной в связи со строительством аккумуляторного завода, - Татьяну Фесикову. Год назад Фесикова, врач-невролог по профессии, выступила на единственном санкционированном местными властями митинге "Брестчанки против свинца", после чего была уволена из городской больницы.

Татьяна Фесикова во время митинга (фото из архива)

На сей раз претензии сотрудников милиции к активистке касались "нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий". Якобы 31 марта именно Татьяна Фесикова раздавала собравшимся желтые шары с надписью "Жить" во время очередной встречи противников завода в центре в Бресте.

Узнав о готовящемся задержании, к дому Фесиковой приехали другие активисты, которые настаивали, чтобы женщину вызвали в милицию повесткой в рабочий день. В ходе длительных разбирательств Татьяне стало плохо, и прибывшая бригада "скорой помощи" отвезла активистку в больницу.

История получила продолжение 7 апреля. В качестве свидетеля по делу Фесиковой в воскресный день был вызван один из лидеров инициативной группы - Дмитрий Бекалюк. Он успел принять участие в традиционной акции на площади Ленина, где противники завода собираются под предлогом "кормления голубей", а из отделения в милиции сообщил уже о своем задержании.

Аккумуляторы для всех видов автомобилей

Строительство аккумуляторного завода, которое вызвало такой широкий общественный резонанс, началось на площадке свободной экономической зоны "Брест" вблизи аэропорта в конце 2017 года.

По официальной информации, на заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторов для всех видов автомобилей. Предполагается, что мощность предприятия на начальном этапе составит 1 миллион аккумуляторов в год, а в перспективе будет увеличена в два раза.

При этом сроки ввода завода в эксплуатацию уже несколько раз переносились, но администрация предприятия отрицает, что это каким-то образом связано с нарушениями, допущенными в ходе строительства.

Местные власти также уверяют, что если на заводе выявят недостатки, которые повлияют на экологию и здоровье людей, то он будет закрыт. Жители Бреста и окрестных деревень таким объяснениям не особо доверяют и уже год добиваются отказа от строительства аккумуляторного завода, опасаясь негативных последствий для экологии.

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