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Недовольство Якунина вызвали две статьи, опубликованные в "Новой газете". Мировое соглашение касается одной из этих публикаций.
Владимир Якунин требует компенсацию на общую сумму в 5 млн рублей. Экс-глава РЖД настаивает на удалении сведений, которые он называет недостоверными.
Бывший шеф РЖД и один из приближенных российского президента Владимир Якунин, находящийся под санкциями США, получит "голубую карту", дающую возможность работать в Германии.
Публицистическая программа Frontal21 показала 45-минутную документальную картину о попытках России расколоть Запад. DW знакомит с основными действующими лицами фильма.
20 августа ровно год с момента ухода из "Российских железных дорог" Владимира Якунина. По словам экспертов, если смена руководства и отразилась на компании, то исключительно позитивно.
Президент России все меньше нуждается в советах друзей и соратников и все больше - в эффективных исполнителях, не обсуждающих его приказы, считает Константин Эггерт.
Проверка касается работ по укладке георешетки и продаж электронных билетов. Фирма, которая поставляла решетки, принадлежит Якунину, а билеты продавались через компанию его сына Андрея, утверждает ФБК.
Экс-глава РЖД заявил о намерении заняться общественной и экспертно-научной деятельностью. Ранее сообщалось, что для Якунина в Совфеде готовили место рядового сенатора.
DW рассказывает о скандалах, омрачающих региональные выборы в России 13 сентября 2015 года .
DW рассказывает все, что нужно знать о предстоящих региональных выборах в России.
Предстоящая отставка Владимира Якунина с поста главы РЖД может стать символическим началом смены поколений в российской власти, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт.
Президент РЖД Владимир Якунин планирует покинуть возглавляемую им госкомпанию после выборов губернатора Калининградской области. Его имя включено в список кандидатов в Совет Федерации.
Владимир Якунин может покинуть пост президента РЖД, который он занимал с 2005 года, ради возможности стать сенатором от Калининградской области, сообщают СМИ.
Глава Германо-российского форума предостерег об опасности дальнейших санкций против Москвы. По мнению Маттиаса Платцека, Запад до сих пор не проявлял достаточного уважения к национальным интересам России.
Эксперты, съехавшиеся на Московский экономический форум, оценили для DW ситуацию на Кипре. По их мнению, финансовые проблемы Никосии - лишь следствие общего кризиса неолиберализма.
В Берлине выступил глава государственного холдинга "Российские железные дороги" Владимир Якунин. Он рассказал, среди прочего, о перспективах сотрудничества холдинга с немецкими фирмами.
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