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Владимир Якунин

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Экс-глава РЖД Якунин заключил мировую с "Новой газетой" 08.02.2019

Недовольство Якунина вызвали две статьи, опубликованные в "Новой газете". Мировое соглашение касается одной из этих публикаций.
Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin, spricht am 15.05.2014 auf der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16. Mai 2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Якунин подал в суд на "Новую газету" 23.11.2018

Владимир Якунин требует компенсацию на общую сумму в 5 млн рублей. Экс-глава РЖД настаивает на удалении сведений, которые он называет недостоверными.

Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin, spricht am 15.05.2014 auf der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16. Mai 2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Зачем бывший глава РЖД Якунин получил немецкую рабочую визу 21.08.2018

Бывший шеф РЖД и один из приближенных российского президента Владимир Якунин, находящийся под санкциями США, получит "голубую карту", дающую возможность работать в Германии.
***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über diese ZDF-Sendung!*** Frontal 21-Dokumentation: Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet. © ZDF

Что телеканал ZDF рассказал о "тайных сетях Путина" 05.10.2016

Публицистическая программа Frontal21 показала 45-минутную документальную картину о попытках России расколоть Запад. DW знакомит с основными действующими лицами фильма.

Russische Eisenbahn ohne Jakunin - 1 Jahr danach, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im August gemacht hat. Auf dem Bild ist ein Zug auf der Station in Moskau. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Russische Eisenbahn, Ewlaliya Samedowa DW/E.Samedowa

Год без Якунина: РЖД делает успехи 19.08.2016

20 августа ровно год с момента ухода из "Российских железных дорог" Владимира Якунина. По словам экспертов, если смена руководства и отразилась на компании, то исключительно позитивно.
12.06.2016 ++ 2870187 06/12/2016 June 12, 2016. Russian President Vladimir Putin, center, Chairwoman of the Council of Federation Valentina Matviyenko and Chief of Staff of the Presidential Executive Office Sergei Ivanov at the official Kremlin reception to mark the national holiday, Russia Day. Copyright: picture-alliance/Sputnik/M. Klimentyev

Комментарий: "Игра престолов" по-кремлевски 13.08.2016

Президент России все меньше нуждается в советах друзей и соратников и все больше - в эффективных исполнителях, не обсуждающих его приказы, считает Константин Эггерт.
Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin, spricht am 15.05.2014 auf der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16. Mai 2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

МВД начало проверку Якунина по заявлению фонда Навального 05.02.2016

Проверка касается работ по укладке георешетки и продаж электронных билетов. Фирма, которая поставляла решетки, принадлежит Якунину, а билеты продавались через компанию его сына Андрея, утверждает ФБК.
Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin, spricht am 15.05.2014 auf der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16. Mai 2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Якунин попросил не назначать его сенатором 15.09.2015

Экс-глава РЖД заявил о намерении заняться общественной и экспертно-научной деятельностью. Ранее сообщалось, что для Якунина в Совфеде готовили место рядового сенатора.
Oppositioneller russischer Politiker Alexey Navalny trifft mit Wählern in Kaluga, DW/Yuliya Wischnewetskaya 10.06.2015 Teilnehmer des Treffens, Alexey Nawalny (im weißen Hemd) und ein oppositioneller Aktivist Andrej Sayakin (im roten Hemd mit der Krawatte).

Пять скандалов вокруг местных выборов в России 13 сентября 10.09.2015

DW рассказывает о скандалах, омрачающих региональные выборы в России 13 сентября 2015 года .
MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 12, 2009. Voter casts his ballot during the election to the Moscow City Duma. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Astapkovich) +++(c) dpa - Report+++

5 фактов о местных выборах в России 13 сентября 07.09.2015

DW рассказывает все, что нужно знать о предстоящих региональных выборах в России.
epa03927998 Russian President Vladimir Putin (L) and Russian Railways company CEO Vladimir Yakunin (R) have a test trip on a commuter train departing from a new railway station in Adler, a gateway to the Olympic Winter Games stadiums in Sochi area, Russia, 28 October 2013. EPA/MIKHAIL KLIMENTIEV / RIA NOVOSTI / KREMLIN POOL

Комментарий: "Православные чекисты" уходят из политики? 19.08.2015

Предстоящая отставка Владимира Якунина с поста главы РЖД может стать символическим началом смены поколений в российской власти, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт.
epa03927998 Russian President Vladimir Putin (L) and Russian Railways company CEO Vladimir Yakunin (R) have a test trip on a commuter train departing from a new railway station in Adler, a gateway to the Olympic Winter Games stadiums in Sochi area, Russia, 28 October 2013. EPA/MIKHAIL KLIMENTIEV / RIA NOVOSTI / KREMLIN POOL

Якунин подтвердил, что уходит с поста главы РЖД 18.08.2015

Президент РЖД Владимир Якунин планирует покинуть возглавляемую им госкомпанию после выборов губернатора Калининградской области. Его имя включено в список кандидатов в Совет Федерации.
Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin, spricht am 15.05.2014 auf der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16. Mai 2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

"Газета.ру": Якунин может уйти с поста главы РЖД 17.08.2015

Владимир Якунин может покинуть пост президента РЖД, который он занимал с 2005 года, ради возможности стать сенатором от Калининградской области, сообщают СМИ.
Forum-Chef Matthias Platzeck (SPD,l) begrüßt am 15.05.2014 zu Beginn der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin den Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16.05.2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

СМИ: Глава Германо-российского форума раскритиковал позицию Европы в отношении России 27.09.2014

Глава Германо-российского форума предостерег об опасности дальнейших санкций против Москвы. По мнению Маттиаса Платцека, Запад до сих пор не проявлял достаточного уважения к национальным интересам России.
ARCHIV - Eine Frau läuft vor der Zentralbank von Zypern in Nicosia, die Fassade ist vor der damaligen Euroeinführung in Zypern mit Eurosymbolen geschmückt (Archivfoto vom 28.12.2007). Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wird auch über ein Hilfspaket für Zypern beraten. EPA/KATIA CHRISTODOULOU +++(c) dpa - Bildfunk+++

В кипрском кризисе закаляется европейская интеграция 20.03.2013

Эксперты, съехавшиеся на Московский экономический форум, оценили для DW ситуацию на Кипре. По их мнению, финансовые проблемы Никосии - лишь следствие общего кризиса неолиберализма.
Russischer Frachtzug Aufgenommen am 29. April 2007 Quelle Flickr

Холдинг РЖД хочет построить транзитный коридор в Европу 21.09.2010

В Берлине выступил глава государственного холдинга "Российские железные дороги" Владимир Якунин. Он рассказал, среди прочего, о перспективах сотрудничества холдинга с немецкими фирмами.
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