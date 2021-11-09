Владимир Путин в 2000 году стал вторым президентом России.

Путин является выпускником юридического факультета Ленинградского госуниверситета. В советское время он служил в разведке, в том числе в бывшей ГДР. В начале 1990-х он перешел на работу в мэрию Санкт-Петербурга, а в 1999 году был назначен премьер-министром РФ. Впоследствии Путин возглавлял правительство с 2008 по 2012 год. С 2000 по 2008, а затем с 2012 года по настоящий момент является президентом Российской Федерации. Правозащитники и несистемная оппозиция обвиняет его в коррупции и наступлении на права человека в России.