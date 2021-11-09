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Владимир Путин

Владимир Путин в 2000 году стал вторым президентом России.

Путин является выпускником юридического факультета Ленинградского госуниверситета. В советское время он служил в разведке, в том числе в бывшей ГДР. В начале 1990-х он перешел на работу в мэрию Санкт-Петербурга, а в 1999 году был назначен премьер-министром РФ. Впоследствии Путин возглавлял правительство с 2008 по 2012 год. С 2000 по 2008, а затем с 2012 года по настоящий момент является президентом Российской Федерации. Правозащитники и несистемная оппозиция обвиняет его в коррупции и наступлении на права человека в России.

Galerist Marat Gelman im Interview mit DW, Budva, Montenegro, Oktober 2021 Quelle: DW via Natalia Smolentceva

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина 09.11.2021

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
Alexandr Gabyschew, der Schamane aus Jakutsk Autor: Alexej Pryanishnikov

В Екатеринбурге задержан человек, выдававший себя за шамана Габышева 07.11.2021

В Екатеринбурге задержали человека, назвавшегося шаманом Габышевым. Однако настоящий Габышев находится в психбольнице в Новосибирске.
Britain's Prime Minister Boris Johnson greets U.S. President Joe Biden during arrivals at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Байден раскритиковал отсутствие Путина и Цзиньпина на COP26 02.11.2021

В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.

Марат Гельман: бояться должны все, чем ближе к Путину, тем больше должны бояться #вТРЕНДde 27.10.2021

Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.

Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021) 22.10.2021

Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?

Москвичи решили в локдаун попутешествовать (22.10.2021) 22.10.2021

В связи с четвертой волной эпидемии в Москве и ряде регионов России объявлены нерабочие дни. Но поможет ли это обуздать ковид? Туроператоры отметили повышение интереса к туристическим путевкам. Спрос на поездки в Турцию во время дополнительных выходных вырос в два раза.

BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 23 : NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference ahead of the NATO Defence Ministers Meeting in Brussels, Belgium on October 23, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс 22.10.2021

Расширение НАТО всегда способствовало миру и стабильности в Европе, пояснил Йенс Столтенберг. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.
Golos Büro Wahlbeobachtern

Суд в Москве отклонил жалобу "Голоса" на признание "иноагентом" 22.10.2021

Несмотря на отсуствие доказательств, суд отказал движению "Голос" в удовлетворении иска к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов. Путин пообещал Муратову заняться "размытыми критериями" закона об иноагентах.

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?

Как Брюссель предлагает бороться с высокими ценами на газ? 21.10.2021

В последние месяца цены на газ в Европе выросли в разы. На двухдневном саммите ЕС в Брюсселе ищут пути выхода из газового кризиса. Например, предлагается поддержать людей, которые не могут заплатить за энергоносители.
FILE - In this Saturday, Feb. 20, 2021 file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia. Russian opposition leader Alexey Navalny was transported to a prison 100km away from Moscow. Navalny was taken to a prison in Pokrov city after Moscow city court rejected appeal against his prison sentence on Saturday, Feb. 27, 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

Евродепутат о премии Сахарова: Навальный - правильный парень 20.10.2021

Алексей Навальный со второй попытки получил премию Европарламента имени Сахарова. Интервью с евродепутатом Петером ван Даленом о том, почему Навальный заслужил эту премию и поможет ли она оппозиционеру.

Талибы впервые в Москве как власть Афганистана и премия Сахарова Навальному. DW Новости (20.10.2021) 20.10.2021

Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.

27.01.2021, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, spricht während einer Videokonferenz bei der Davos Agenda zu den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums (WEF). Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Weltwirtschaftsforum online statt. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября 20.10.2021

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.
Die Flaggen der NATO und Russland

Комментарий: После "развода" с НАТО Путин поднимет градус напряженности 18.10.2021

Москва использует закрытие миссии при НАТО, чтобы поднять уровень напряженности и еще больше расколоть Запад, пишет Константин Эггерт.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting on energy sector development at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 6, 2021. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Политическое будущее - неудобная тема для Владимира Путина 15.10.2021

Отказываясь говорить о своем политическом будущем и о возможных преемниках, Владимир Путин фактически признает хрупкость всей созданной им системы, считает Федор Крашенинников.

Политика кнута и газа: Европа в шоке от цен на топливо, но виновен ли Путин? DW Новости (13.10.2021) 13.10.2021

Цены на газ в Европе остаются почти рекордными. Потребителей в ЕС, по-видимому, ждет дорогая зима. Некоторые немецкие эксперты считают, что за ценовым газовым шоком стоит стремление России ускорить пуск трубопровода "Северный поток-2". Но таковы ли на самом деле причины?

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