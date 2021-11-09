Владимир Путин в 2000 году стал вторым президентом России.
Путин является выпускником юридического факультета Ленинградского госуниверситета. В советское время он служил в разведке, в том числе в бывшей ГДР. В начале 1990-х он перешел на работу в мэрию Санкт-Петербурга, а в 1999 году был назначен премьер-министром РФ. Впоследствии Путин возглавлял правительство с 2008 по 2012 год. С 2000 по 2008, а затем с 2012 года по настоящий момент является президентом Российской Федерации. Правозащитники и несистемная оппозиция обвиняет его в коррупции и наступлении на права человека в России.
Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.
Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?
В связи с четвертой волной эпидемии в Москве и ряде регионов России объявлены нерабочие дни. Но поможет ли это обуздать ковид? Туроператоры отметили повышение интереса к туристическим путевкам. Спрос на поездки в Турцию во время дополнительных выходных вырос в два раза.
Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.
Цены на газ в Европе остаются почти рекордными. Потребителей в ЕС, по-видимому, ждет дорогая зима. Некоторые немецкие эксперты считают, что за ценовым газовым шоком стоит стремление России ускорить пуск трубопровода "Северный поток-2". Но таковы ли на самом деле причины?