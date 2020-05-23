 Владимир Путин подписал закон о голосовании по почте | Новости из Германии о России | DW | 23.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Владимир Путин подписал закон о голосовании по почте

Поправки к ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" разрешает голосовать на выборах всех уровней путем электронного голосования и голосования по почте.

Молодая женщина выходит из избирательной кабины на выборах Мосгордумы 2019 года

Теперь в России можно голосовать не только на избирательных участках, но и по почте

Президент России Владимир Путин в субботу, 23 мая, подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах всех уровней. Текст этого документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Возможность электронного голосования, а также голосования по почте предусматривают поправки к законопроекту о внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Этот законопроект был принят Госдумой 13 мая во втором и третьем чтении. 20 мая его одобрил также Совет Федерации.

Кроме прочего, закон разрешает использовать портал госуслуг для сбора подписей избирателей и откладывать выборы губернаторов в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Как заявил в середине мая один из авторов поправок, единорос Дмитрий Вяткин, возможность дистанционного голосования не будет распространяться на голосование по изменению Конституции РФ. По словам депутата, основной целью соответствующих изменений в избирательном законодательстве является защита здоровья избирателей в условиях пандемии коронавируса.

Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 02:56

Депутаты и сенаторы одобрили дистанционное голосование на выборах

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Что задумал Путин: почему президент торопит Думу с изменением конституции? DW Новости  

Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире"  

Реклама

Самые читаемые

В Санкт-Петербурге на прощание с умершими дают 10 минут  

НАТО призывает Россию прекратить ограничивать полеты  

Бразилия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно