Владимир Лукин

Почему школу для детей беженцев в Москве выгоняют на улицу

Волонтеры Центра адаптации и обучения детей беженцев уже много лет помогают юным мигрантам освоиться в РФ. DW выясняла, чем такая школа полезна обществу и почему она вскоре может остаться без крыши над головой.