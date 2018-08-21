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Владимир Лукин

Российский политик и ученый, доктор исторических наук, профессор.

Владимир Петрович Лукин - российский политик и ученый, доктор исторических наук, профессор. Занимал должности чрезвычайного и полномочного посла (1992), посла Российской Федерации в США (1992 - 1994), уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (2004 - 2014).

Prague residents carrying Czechoslovak flag and throwing burning torches attempt to stop a Soviet tank in downtown Prague on 21 August 1968 as the Soviet-led invasion by the Warsaw Pact armies crushed the so called Prague Spring reform in former Czechoslovakia thirty years ago. This Thursday sees the 30th anniverary of the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact troops to crush reforms by communsit leader Alexander Dubcek. dpa |

Владимир Лукин: Подавление "Пражской весны" и крах СССР тесно связаны 21.08.2018

Член Совета Федерации Владимир Лукин, очевидец "Пражской весны", в интервью DW объяснил ее значение, а также оценил последствия введения СССР войск в Чехословакию 50 лет назад.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 14: A close-up of the gold paralympic medal during the Launch of Medals and Victory Ceremonies for the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games at the Future Arena in Olympic Park on June 14, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Alexandre Loureiro/Getty Images) Getty Images/AFP/A. Loureiro

Паралимпийский комитет РФ подал апелляцию на решение CAS 26.08.2016

Швейцарский федеральный суд, возможно, уже 29 августа рассмотрит апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от Игр в Рио.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 30, 2016: Anna Petukhova (L) and Kseniya Ovsyannikov, members of the Russian wheelchair fencing team, at a press conference on the 2016 Summer Paralympic Games. Vladimir Gerdo/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/V. Gerdo

Паралимпийцы РФ готовят иски из-за отстранения от Олимпиады 08.08.2016

Глава ПКР считает, что большинство российских спортсменов чисты от допинга. Они проверялись не только в России.
3.05.2015 *** March 3, 2015. - Russia, Moscow. - Ceremony of paying last respects to politician Boris Nemtsov at the Sakharov Center. In picture: President of the Russian Paralympic Committee Vladimir Lukin. Copyright: picture alliance/Russian Look/Photoagency Interpress

Экс-омбудсмен Лукин вернулся в партию "Яблоко" 14.05.2016

В 1993 году Владимир Лукин был сооснователем "Яблока". Он приостановил членство в партии после назначения на пост уполномоченного по правам человека РФ.
22.04.2016 *** MOSCOW, RUSSIA. APRIL 22, 2016. Tatyana Moskalkova, a candidate for the post of the Russian Human Rights Ombudsman, speaks during a meeting of the Russian State Duma. Artyom Korotayev/TASS © picture-alliance/dpa/A. Korotayev

Комментарий: Генерал-уполномоченный в стране фасадов 23.04.2016

Избрание Татьяны Москальковой покончило с институтом уполномоченного по правам человека, пишет российский журналист Константин Эггерт в комментарии специально для DW.
3.05.2015 *** March 3, 2015. - Russia, Moscow. - Ceremony of paying last respects to politician Boris Nemtsov at the Sakharov Center. In picture: President of the Russian Paralympic Committee Vladimir Lukin. Copyright: picture alliance/Russian Look/Photoagency Interpress

Владимир Лукин выдвинут на пост омбудсмена в России 28.03.2016

Президентский совет по правам человека предложил вернуть на пост омбудсмена РФ Владимира Лукина. Его кандидатуру поддержали российские правозащитники во главе с Людмилой Алексеевой.
Bildbeschreibungen: In Moskau wurde eine spezielle Schule für Flüchtlingskinder eröffnet, wo sie unteranderem intensiv Russisch lernen. In der Küche der Schule für Flüchtlingskinder. Foto: Julia Vischnevetskaya / DW

Почему школу для детей беженцев в Москве выгоняют на улицу 17.07.2015

Волонтеры Центра адаптации и обучения детей беженцев уже много лет помогают юным мигрантам освоиться в РФ. DW выясняла, чем такая школа полезна обществу и почему она вскоре может остаться без крыши над головой.
Vyacheslav Ponomaryov (4th L), separatist de facto mayor of Slaviansk, and international observers take part in a meeting with journalists in the eastern Ukrainian city of Slaviansk April 27, 2014. The leader of the international observers detained by pro-Russian separatists in the east Ukrainian city of Slaviansk said on Sunday all the group were in good health, but they were anxious to be allowed to go home soon. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Киев заявляет об оказании поддержки миссии Лукина 02.05.2014

Украинское правительство объявило о содействии освобождению военных наблюдателей ОБСЕ, взятых в заложники сепаратистами в Славянске.
Bilder von unserer Korrespondentin in Donezk Karina Oganessian. OSZE-Beobachter PK in Donezk. 22.04.2014

МИД РФ: Взятые в заложники наблюдатели ОБСЕ могут быть освобождены 02.05.2014

Пророссийские восточноукраинские сепаратисты намерены освободить взятых ими в заложники военных наблюдателей ОБСЕ на определенных условиях, сообщил МИД России.
Ella Pamfilowa, sie ist ein russische Politikerin und Menschenrechtlerin, aufgenommen am 25.04.2013 in Berlin während einer deutsch-russischen NGO-Konferenz Die Rechte liegen bei DW-Redakteur Mikhail Bushuev, werden DW freigegeben. Copyright: DW/M. Bushuev

Госдума РФ утвердила кандидатуру Эллы Памфиловой на пост омбудсмена 18.03.2014

Госдума поддержала предложение президента России, утвердив кандидатуру Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека. В должности омбудсмена она сменит Владимира Лукина.
epa03206207 General view of the Ministry of Foreign Affairs building at Mikhailovsky Square in Kiev, Ukraine, 04 May 2012. Kiev is one of four host cities in Ukraine for the UEFA Euro 2012 soccer championship, hosted jointly by Poland and Ukraine. The UEFA Euro 2012 will take place from 08 June to 01 July 2012. EPA/SERGEY DOLZHENKO

МИД Украины обвиняет Януковича в невыполнении условий cоглашения по урегулированию кризиса 28.02.2014

МИД Украины опубликовал заявление, в котором возлагает ответственность за несоблюдение Соглашения об урегулировании кризиса на Виктора Януковича. Ранее МИД России обвинил в нарушении договора представителей оппозиции.
The Dozhd TV channel anchorwoman Maria Makeyeva during a live at the working studio in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 30, 2014. Dozhd, Russia¿s top independent television channel, has faced official criticism over its poll that asked the audience if the Soviets should have surrendered Leningrad to the Nazis to avoid more than a million deaths during the WWII siege. Several cable and satellite providers have removed it from their packages. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Российский омбудсмен усмотрел в атаке на "Дождь" монопольный сговор 04.02.2014

Владимир Лукин считает, что отключение телеканала "Дождь" от вещания нужно рассматривать как монопольный сговор, направленный на ликвидацию оппозиционной телевизионной компании.
ITAR-TASS: SARANSK, RUSSIA. JULY 26, 2013. Pussy Riot member Nadezhda Tolokonnikova, 23, attends a parole hearing at the Supreme Court of the Republic of Mordovia. Her lawyers filed a complaint as the court had turned down her parole plea. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov)

Надежду Толоконникову этапировали в Красноярский край "для ресоциализации" 12.11.2013

Остаток срока Надежда Толоконникова проведет в одной из колоний Красноярского края. Возвращение Толоконниковой на малую родину будет, по мнению руководства ФСИН, способствовать ее "ресоциализации".
1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

В Москве проходит акция в память жертв политических репрессий 29.10.2013

Все желающие с 10 до 22 часов могут зачитать несколько фамилий расстрелянных в 1930-1940-е годы.
epa03733105 Defendants accused of participation in May 2012 mass riots in Bolotnaya Square in Moscow are seen inside a glass-walled cage prior to a court hearing in Moscow, Russia 06 June 2013. The opposition march of 06 May 2012, the day before Vladimir Putin's controversial third term presidential inauguration, turned violent as demonstrators clashed police. EPA/MAXIM SHIPENKOV

Обвиняемого по "болотному делу" освободили из СИЗО 02.08.2013

Мосгорсуд освободил фигуранта "болотного дела" Николая Кавказского под домашний арест. Судьи изменили меру пресечения в связи с состоянием здоровья заключенного.
A television screens the image of former U.S. spy agency contractor Edward Snowden during a news bulletin at a cafe at Moscow's Sheremetyevo airport June 26, 2013. Russian President Vladimir Putin confirmed on Tuesday that Snowden, sought by the United States, was in the transit area of a Moscow airport but ruled out handing him to Washington. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW TRANSPORT)

Сноуден намерен встретиться в Москве с правозащитниками 12.07.2013

Американский программист готовит заявление о его преследовании властями США.
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