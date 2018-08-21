Владимир Лукин

Российский политик и ученый, доктор исторических наук, профессор.
Владимир Петрович Лукин - российский политик и ученый, доктор исторических наук, профессор. Занимал должности чрезвычайного и полномочного посла (1992), посла Российской Федерации в США (1992 - 1994), уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (2004 - 2014).
МИД Украины опубликовал заявление, в котором возлагает ответственность за несоблюдение Соглашения об урегулировании кризиса на Виктора Януковича. Ранее МИД России обвинил в нарушении договора представителей оппозиции.