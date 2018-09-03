 ВКС России наносят удары по объектам в провинции Идлиб | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2018

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Мир

ВКС России наносят удары по объектам в провинции Идлиб

Перед началом наступления сирийских войск на провинцию Идлиб ВКС России бомбят объекты повстанцев. ООН предупреждает, что наземная операция может привести к гуманитарной катастрофе.

Авиаудар в сирийской провинции Идлиб

Авиаудар в сирийской провинции Идлиб (фото из архива)

Военно-космические силы России, по данным правозащитников и повстанцев, проводят бомбардировки объектов в провинции Идлиб, являющейся оплотом повстанцев в Сирии. Во вторник, 4 сентября, было проведено около 30 бомбардировок, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Эту информацию подтвердил агентству dpa и один из командиров сирийского "Фронта национального освобождения" (NLF).

По данным турецкого государственного агентства Anadolu, истребители и бомбардировщики ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, а также на севере провинции Хама.

Контекст

Хотя гражданская война в Сирии еще не закончилась, Дамаск вместе со своими союзниками Москвой и Тегераном говорит о необходимости восстановления страны. Но кто будет его финансировать? (27.08.2018)

Наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами, заявил президент США. 7 сентября РФ, Иран и Турция проведут саммит по урегулированию положения в Сирии. (04.09.2018)

Авиаудары должны подготовить наземное наступление сирийской правительственной армии на Идлиб - последний крупный регион в Сирии, все еще находящийся под контролем противников режима президента Башара Асада, подчеркивает dpa.

Опасность гуманитарной катастрофы

Организация Объединенных Наций предупреждает, что наступление на Идлиб может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе 21-го века. Мир не должен, "как лунатик, двигаться к этому кризису", заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во вторник, 4 сентября, в Берлине. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии проживают ориентировочно три миллиона мирных граждан.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп предупредил, что наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами.

В то же время спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура видит перспективы для оживления мирного процесса в стране, охваченной гражданской войной. По его словам, консультации, которые предстоят в ближайшие недели, "могут вдохнуть новую жизнь в политический процесс". 10 и 11 сентября в Женеве ожидают представителей России, Турции и Ирана для консультаций о формировании Конституционного комитета Сирии.

14 сентября де Мистура намерен проинформировать другие страны, в частности США, Германию, Францию и Саудовскую Аравию, о состоянии переговоров.

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  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Сирийская кухня на саммите ЕС - "Заповедник"

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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами, заявил президент США. 7 сентября РФ, Иран и Турция проведут саммит по урегулированию положения в Сирии.

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