Вице-президент Афганистана генерал Дустум пережил очередное покушение

Боевики движения "Талибан" совершили покушение на вице-президента Афганистана, генерала Абдул-Рашида Дустума. Как сообщает в воскресенье, 31 марта, агентство AFP, накануне террористы устроили три засады на пути его кортежа, направлявшегося из Мазари-Шарифа в Шибарган. В результате обстрела, по различным данным, были убиты от одного до двух охранников генерала, множество людей из его кортежа получили ранения. Сам Дустум не пострадал.

Движение "Талибан", сообщившие в Twitter о своей ответственности за эту атаку, рассказало о четырех убитых охранниках Дустума. По данным афганских военных, на которые ссылается новостное агентство Khaama, нападавшие потеряли убитыми и ранеными 11 человек. Охране Дустума также удалось захватить в плен одного из высокопоставленных талибов, участвовавших в атаке.

Кто такой генерал Дустум?

65-летний этнический узбек, генерал Абдул-Рашид Дустум в годы Афганской войны был командиром дивизии правительственных войск. После поражения режима Наджибуллы в 1992 году возглавил фактически независимый центрально-северный регион Афганистана со столицей в Мазари-Шарифе, прозванный "Дустумистаном". В регионе было создано собственное правительство и хорошо вооруженная армия численностью до 65 тысяч человек. После президентских выборов 2014 года получил пост вице-президента Афганистана, однако в мае 2017 года был вынужден покинуть страну, отправившись в Турцию, якобы для получения медицинской помощи. Хотя, по мнению наблюдателей, он просто скрылся от последствий обвинений в похищении его людьми одного из политических противников.

За свою жизнь Абдул-Рашид Дустум, который в различные годы воевал со всеми против всех, пережил несколько покушений. Последнее произошло в июле 2018 года, когда генералприлетел в Кабул после 14 месяцев отсутствия в Афганистане. Спустя несколько минут после его отъезда из аэропорта Кабула в толпе сторонников генерала подорвался террорист-смертник. Погибли 23 человека, более 10 получили ранения. Ответственность за покушения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство".

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