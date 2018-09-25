 Вице-президентом Южного Судана стал бывший лидер вооруженной оппозиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2020

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Мир

Вице-президентом Южного Судана стал бывший лидер вооруженной оппозиции

Бывший лидер вооруженной оппозиции Риек Машар принес присягу как вице-президент Южного Судана, что, по мнению экспертов, вселяет надежду на завершение гражданской войны.

Салва Киир и Риек Машар

Салва Киир и Риек Машар

Бывший лидер вооруженной оппозиции Риек Машар в субботу, 22 февраля, принес присягу как первый вице-президент Южного Судана в президентском дворце в Джубе. Глава государства Салва Киир назначил его своим заместителем после того, как были достигнуты договоренности о формировании правительства национального единства. По мнению экспертов, данный шаг вселяет надежду на скорое завершение гражданской войны в стране.

Как передало южносуданское информагентство SSNA, на торжественной церемонии присутствовали глава управляющего Суверенного совета страны генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Распределение постов между властями и оппозицией

Как напоминает южносуданская радиостанция Tamazuj, наряду с Машаром присягу в Джубе должны принести три других вице-президента, назначенных Кииром в соответствии с мирным соглашением 2018 года.

В субботу, 22 февраля, также должно быть проведено распределение министерских постов между сторонниками нынешнего президента и оппозицией.

В соответствии с мирным договором

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Стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане в августе 2018 года подписали мирный договор. Президент страны Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране.

Соглашение предусматривало распределение властных должностей в стране, где на протяжении длительного времени продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, которую представлял Риек Машар. Согласно этому договору, Машар должен был вернуться на должность вице-президента, которую до этого дважды - с 2011 по 2013 годы и в 2016 году. Посредническую роль посредника сыграл Судан.

С начала гражданской войны тут погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов обратились в бегство. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.

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