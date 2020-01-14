Витт, Катарина

Архивы "штази": преодоление прошлого или возрождение былых страхов?

На сегодняшний день в ведомство по работе с архивами "штази" поступило около шести с половиной миллионов запросов. Начиная с 1992 года, с содержанием "своих" досье смогли ознакомиться более полутора миллионов человек.