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Витт, Катарина

Bildnummer: 03349670 Datum: 13.02.1994 Copyright: imago/Camera 4 Katarina Witt (Deutschland); Kati, Kathi, Vdia, quer, Freisteller, Olympische Spiele 1994, Winterspiele Lillehammer Eiskunstlauf OS Winter Damen Einzel Einzelbild Aktion Personen

Ангела Меркель, Катарина Витт и другие: чем полезна восточногерманская закалка 14.01.2020

Что общего у федерального канцлера Германии и известнейшей фигуристки страны? Обе выросли в ГДР, как и целый ряд других успешных женщин Германии.

WITT_ZUNGE_RAU.JPG, OBERSTDORF, DEUTSCHLAND, Archivfoto ca. 1986, Katarina WITT, EISKUNSTLAUF,

Фотогалерея: Катарине Витт исполнилось 50 лет 03.12.2015

Снимки, включенные в новую книгу прославленной немецкой фигуристки, иллюстрируют не только ее победы и праздники. На многих звезда предстает, что называется, без макияжа.
27.02.1988 ***** Bildunterschrift:Calgary, CANADA: POUR ILLUSTRER LES PAPIERS SUR LES FIGURES MYTHIQUES DES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - (FILES) Picture taken 27 February 1988 of East German figure skater Katarina Witt smiling as she displays her gold medal at the Olympic Saddledome in Calgary. Katarina Witt, second behind US rival Debi Thomas after the short program, won the free program event and the overall title to become the first woman figure skater to repeat as Olympic champion (she won the gold medal in Sarajevo in 1984) since Norwegian Sonja Henie (1928, 1932, 1936). AFP PHOTO/DANIEL JANIN (Photo credit should read DANIEL JANIN/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Janin

Катарина Витт приглашает за кулисы своей жизни 12.11.2015

Невероятно, но факт: ослепительной звезде фигурного катания исполняется 50 лет. К своему юбилею она выпустила книгу с не публиковавшимися ранее фотографиями из личного архива.
Акция DW: Мы - это Германия: Абделькарим и Анне-Софи Муттер

Акция DW за многообразие и толерантность: "Мы - это Германия" 04.03.2015

Атмосфера толерантности необходима Германии. Акция DW предлагает новый стимул: яркие общественные фигуры, по две на каждом фото, выступают от лица тех, кто хочет жить в стране цветущего многообразия. Мы - это Германия!
East German figure skater Katarina Witt smiles as she displays her gold medal 27 February 1988 at the Olympic Saddledome in Calgary. Katarina Witt, second behind US rival Debi Thomas after the short program, won the free program event and the overall title to become the first woman figure skater to repeat as Olympic champion (she won the gold medal in Sarajevo in 1984) since Norwegian Sonja Henie (1928, 1932, 1936). AFP PHOTO/DANIEL JANIN (Photo credit should read DANIEL JANIN/AFP/Getty Images)

Катарина Витт: "самое красивое лицо социализма" 08.01.2014

За месяц до начала Олимпиады в Сочи мы публикуем серию статей, посвященных легендарным немецким чемпионам. И наша первая героиня - знаменитая фигуристка, выступавшая за ГДР.
Ex-Eislaufstar und Laudatorin Katarina Witt kommt am Sonntag (02.10.2011) in Berlin zur Verleihung des Echo Klassik 2011 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Die Phono-Akademie zeichnet seit 1994 jährlich herausragende Interpretationen klassischer Musik aus, seit 1996 wird die Verleihung als Fernseh-Gala ausgestrahlt. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Катарину Витт преследует киношный полицейский 23.01.2013

Знаменитая фигуристка Катарина Витт сыграла саму себя в триллере о вуайеризме. Ее появление на льду нивелирует слабые места фильма, пишут критики.
Kommentar, Meinung, Kolumne, Grafik, Russisch, September 2004

Комментарий: Оргкомитет "Мюнхен-2018" слишком долго раскачивался 07.07.2011

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут не в ФРГ. Баварская столица уступила южнокорейскому Пхенчхану. Оргкомитет "Мюнхен-2018" слишком долго раскачивался, считает спортивный обозреватель Deutsche Welle Штефан Нестлер.
Ansicht der Akten von Altkanzler Helmut Kohl, aufgenommen am Donnerstag, 24. Maerz 2005, in der Behoerde der Bundesbeauftragten fuer die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes in Berlin. Nach jahrelangem Streit hat die Stasi-Akten-Behoerde erstmals Unterlagen ueber Altkanzler Helmut Kohl zu Forschungszwecken herausgegeben. Mehr als 1.000 Seiten wurden zunaechst zwei Wissenschaftlern und sieben Journalisten zur Verfuegung gestellt. (AP Photo/Jockel Finck)

Архивы "штази": преодоление прошлого или возрождение былых страхов? 04.01.2010

На сегодняшний день в ведомство по работе с архивами "штази" поступило около шести с половиной миллионов запросов. Начиная с 1992 года, с содержанием "своих" досье смогли ознакомиться более полутора миллионов человек.
Eiskunstlauf-Star Katarina Witt steht am Mittwoch (25.10.2006) mit den Teilnehmern der Sendung Stars auf Eis in der Eisarena des Europa-Parks im badischen Rust (Ortenaukreis). Vorn (l-r) Annette Dytrt, Kati Witt, Eberhard Gienger, Mikkeline Kierkgaard. Hinten l-r Heike Drechsler, Oliver Petszokat alias Oli P., Stefan Gödde, Rene Lohse. Witt bat für die von ihr moderierte ProSieben-Show neun Prominente und die aktive deutschsprachige Eiskunstlauf-Elite aufs weiße Parkett. Bekannte Sportler, Moderatoren, Schauspieler und Sänger tanzen an der Seite und unter Anleitung von Profis auf dem Eis. Mit ihren Darbietungen versuchen sie jeweils eine Jury und die Zuschauer zu überzeugen. Foto: Rolf Haid dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

Катарина Витт поможет похудеть 25.06.2007

Известная в прошлом немецкая фигуристка Катарина Витт станет ведущей телепередачи "Biggest Loser". Тема нового шоу - излишний вес.
Eiskunstlauf-Star Katarina Witt steht am Mittwoch (25.10.2006) mit den Teilnehmern der Sendung Stars auf Eis in der Eisarena des Europa-Parks im badischen Rust (Ortenaukreis). Vorn (l-r) Annette Dytrt, Kati Witt, Eberhard Gienger, Mikkeline Kierkgaard. Hinten l-r Heike Drechsler, Oliver Petszokat alias Oli P., Stefan Gödde, Rene Lohse. Witt bat für die von ihr moderierte ProSieben-Show neun Prominente und die aktive deutschsprachige Eiskunstlauf-Elite aufs weiße Parkett. Bekannte Sportler, Moderatoren, Schauspieler und Sänger tanzen an der Seite und unter Anleitung von Profis auf dem Eis. Mit ihren Darbietungen versuchen sie jeweils eine Jury und die Zuschauer zu überzeugen. Foto: Rolf Haid dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

Катарина Витт готовит прощальное турне 09.04.2007

Прославленная немецкая фигуристка, которую называли "нарушительницей табу" и "самым красивым лицом социализма", собирается окончательно уйти из фигурного катания.
German two-time Olympic champion and figure skating star Katarina Witt dances during the beginning of her tour Katarina Witt - world stars on ice in Erfurt, eastern Germany, on Thursday evening, Sept. 5, 2002. (AP Photo/Jens Meyer)

Катарина Витт: нарушительница табу 16.01.2007

"Самое красивое лицо социализма" - так называли прославленную фигуристку из ГДР. Она никогда не была изнеженной звездой, а всегда оставалась великой труженицей ледовой арены, на которую пришла пятилетним ребенком.

Катарина Витт вновь стала пионеркой 06.09.2003

Международный терроризм не поддается объяснению исключительно в категориях добра и зла / "ГДР-шоу" дает шанс западным немцам приобщиться к утраченному миру своих восточных сограждан.