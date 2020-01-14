Витт, Катарина

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Что общего у федерального канцлера Германии и известнейшей фигуристки страны? Обе выросли в ГДР, как и целый ряд других успешных женщин Германии.
Снимки, включенные в новую книгу прославленной немецкой фигуристки, иллюстрируют не только ее победы и праздники. На многих звезда предстает, что называется, без макияжа.
Невероятно, но факт: ослепительной звезде фигурного катания исполняется 50 лет. К своему юбилею она выпустила книгу с не публиковавшимися ранее фотографиями из личного архива.
Атмосфера толерантности необходима Германии. Акция DW предлагает новый стимул: яркие общественные фигуры, по две на каждом фото, выступают от лица тех, кто хочет жить в стране цветущего многообразия. Мы - это Германия!
За месяц до начала Олимпиады в Сочи мы публикуем серию статей, посвященных легендарным немецким чемпионам. И наша первая героиня - знаменитая фигуристка, выступавшая за ГДР.
Знаменитая фигуристка Катарина Витт сыграла саму себя в триллере о вуайеризме. Ее появление на льду нивелирует слабые места фильма, пишут критики.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут не в ФРГ. Баварская столица уступила южнокорейскому Пхенчхану. Оргкомитет "Мюнхен-2018" слишком долго раскачивался, считает спортивный обозреватель Deutsche Welle Штефан Нестлер.
На сегодняшний день в ведомство по работе с архивами "штази" поступило около шести с половиной миллионов запросов. Начиная с 1992 года, с содержанием "своих" досье смогли ознакомиться более полутора миллионов человек.
Известная в прошлом немецкая фигуристка Катарина Витт станет ведущей телепередачи "Biggest Loser". Тема нового шоу - излишний вес.
Прославленная немецкая фигуристка, которую называли "нарушительницей табу" и "самым красивым лицом социализма", собирается окончательно уйти из фигурного катания.
"Самое красивое лицо социализма" - так называли прославленную фигуристку из ГДР. Она никогда не была изнеженной звездой, а всегда оставалась великой труженицей ледовой арены, на которую пришла пятилетним ребенком.
Международный терроризм не поддается объяснению исключительно в категориях добра и зла / "ГДР-шоу" дает шанс западным немцам приобщиться к утраченному миру своих восточных сограждан.
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