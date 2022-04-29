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Виталий Чобану
Виталий Чобану - писатель, президент ПЕН-центра Молдовы.
Пропустить раздел Виталий Чобану: другие публикации
Виталий Чобану: другие публикации
Молдова под прицелом России
Молдова под прицелом России
В Молдове растут опасения, что она станет следующей целью российской агрессии, пишет Виталий Чобану.
Виталий Чобану
Комментарий
Политика
29.04.2022
29 апреля 2022 г.
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