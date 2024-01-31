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Виталий Кропман

Журналист Deutsche Welle, автор новостей, репортажей и аналитических публикаций.

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Виталий Кропман: избранные публикации

Экс-президент США Дональд Трамп

Испытание Трампом: готовы ли Германия и ЕС?

В Европе опасения по поводу возможного второго президентского срока Дональда Трампа особенно велики в связи с Украиной.
Политика2 февраля 2024 г.
Немецкие строители

Четырехдневка эффективна? В Германии проводят эксперимент

Насколько перспективен проект четырехдневной рабочей недели? Мнения экспертов разделились.
Общество1 февраля 2024 г.
В пленарном зале бундестага (фото из архива)

Кто и как может создать собственную партию в Германии

В Германии теоретически каждый, даже будучи иностранцем, может основать партию.
Политика31 января 2024 г.
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Виталий Кропман: другие публикации

Загрузка зерном судна в порту Одессы

Украина экспортировала по Черному морю 20 млн тонн грузов

Украина экспортировала по Черному морю 20 млн тонн грузов

В январе Украина достигла месячного довоенного уровеня экспорта по морю.
Конфликты6 февраля 2024 г.
Претендент на пост президента РФ Борис Надеждин

Надеждину удалось вернуть десятки забракованных подписей

Надеждину удалось вернуть десятки забракованных подписей

Часть подписей признаны недействительными из-за ошибок Центризбиркома при оцифровке.
Политика6 февраля 2024 г.
Последствия землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года

Пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии нужна помощь

Пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии нужна помощь

Гуманитарная ситуация для пострадавших в 2023 году от землетрясения в Сирии продолжает ухудшаться.
Катастрофы6 февраля 2024 г.
Немецкая полиция контролирует скорость на автобане

Закон позволит лишать водительских прав во всех странах ЕС

Закон позволит лишать водительских прав во всех странах ЕС

Лишение водительских прав в одной из стран ЕС должно распространяться на все остальные государства союза.
Автомобили и транспорт6 февраля 2024 г.
Дым из труб завода во Франции

Еврокомиссия объявила новые климатические цели

Еврокомиссия объявила новые климатические цели

Еврокомиссия хочет к 2040 году сократить выбросы парниковых газов в Европе на 90 процентов по сравнению с 1990 годом.
Природа и окружающая среда6 февраля 2024 г.
НПЗ в Туапсе в конце января подвергся атаке дронов (Фото из архива)

В РФ из-за атак дронов снижена переработка нефти

В РФ из-за атак дронов снижена переработка нефти

В январе переработка нефти в РФ снизилась на 4 процента в сравнении с январем 2023 года.
Экономика и бизнес6 февраля 2024 г.
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