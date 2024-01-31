You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Виталий Кропман
Журналист Deutsche Welle, автор новостей, репортажей и аналитических публикаций.
Пропустить раздел Виталий Кропман: избранные публикации
Виталий Кропман: избранные публикации
Испытание Трампом: готовы ли Германия и ЕС?
В Европе опасения по поводу возможного второго президентского срока Дональда Трампа особенно велики в связи с Украиной.
Политика
02.02.2024
2 февраля 2024 г.
Четырехдневка эффективна? В Германии проводят эксперимент
Насколько перспективен проект четырехдневной рабочей недели? Мнения экспертов разделились.
Общество
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
Кто и как может создать собственную партию в Германии
В Германии теоретически каждый, даже будучи иностранцем, может основать партию.
Политика
31.01.2024
31 января 2024 г.
Пропустить раздел Виталий Кропман: другие публикации
Виталий Кропман: другие публикации
Украина экспортировала по Черному морю 20 млн тонн грузов
Украина экспортировала по Черному морю 20 млн тонн грузов
В январе Украина достигла месячного довоенного уровеня экспорта по морю.
Конфликты
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Надеждину удалось вернуть десятки забракованных подписей
Надеждину удалось вернуть десятки забракованных подписей
Часть подписей признаны недействительными из-за ошибок Центризбиркома при оцифровке.
Политика
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии нужна помощь
Пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии нужна помощь
Гуманитарная ситуация для пострадавших в 2023 году от землетрясения в Сирии продолжает ухудшаться.
Катастрофы
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Закон позволит лишать водительских прав во всех странах ЕС
Закон позволит лишать водительских прав во всех странах ЕС
Лишение водительских прав в одной из стран ЕС должно распространяться на все остальные государства союза.
Автомобили и транспорт
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Еврокомиссия объявила новые климатические цели
Еврокомиссия объявила новые климатические цели
Еврокомиссия хочет к 2040 году сократить выбросы парниковых газов в Европе на 90 процентов по сравнению с 1990 годом.
Природа и окружающая среда
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
В РФ из-за атак дронов снижена переработка нефти
В РФ из-за атак дронов снижена переработка нефти
В январе переработка нефти в РФ снизилась на 4 процента в сравнении с январем 2023 года.
Экономика и бизнес
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Показать еще
На главную страницу