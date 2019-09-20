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Вирус Зика

17.04.2018 FILE - In this April 17, 2018 file photo, a man walks beside Canada's embassy in Havana, Cuba. Canada announced Wednesday, Jan. 30, 2019, it is removing up to half of the Canadians at its embassy in Cuba after another diplomat was found to have fallen mysteriously ill. Canada has confirmed 14 cases of mysterious health problems since early 2017. (AP Photo/Desmond Boylan, File) |

Западные дипломаты на Кубе могли пострадать из-за пестицидов 20.09.2019

Ранее Вашингтон обвинил Кубу в "акустических атаках" на дипломатов из США и Канады. Теперь выводы ученых ставят под сомнение эти обвинения.
An aedes aegypti mosquito is pictured on a leaf in San Jose, Costa Rica February 1, 2016. REUTERS/Juan Carlos Ulate/File Photo

ВОЗ отменила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса Зика 18.11.2016

Всемирная организация здравоохранения полагает, что, хотя вирус Зика все еще остается крайне серьезной проблемой, но чрезвычайной ситуации глобального масштаба в связи с его распространением больше нет.
ARCHIV - Gelbfiebermücken, aufgenommen am 21.07.2010 in einem Labor in der Universität in Regensburg (Oberpfalz). Foto: Armin Weigel dpa/lby (Zur dpa-Berichterstattung über die Dringlichkeitssitzung von WHO-Experten zur Gelbfieber-Ausbreitung in Angola) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/A. Weigel

В Малайзии зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика 03.09.2016

В Малайзии обнаружен первый случай заражения вирусом Зика на территории страны. Ранее малайзийский Минздрав подтвердил, что в страну из Сингапура въехала зараженная вирусом женщина.
03.08.2016 Olympics 2016 Football RJ RIO DE JANEIRO, RJ - 03.08.2016: OLYMPICS 2016 FOOTBALL RJ - the Olympic Stadium tribunes of vision during the dispute between Sweden (SWE) and South Africa (AFS) Group E of the Olympic Women& 39;s Football of the Rio 2016 Olympic Games Olympische Spiele Olympia OS held in the Olympic Stadium in host city Rio de Janeiro. (Photo: Marco GalvGalvão/Fotoarena) x1169708x PUBLICATIONxNOTxINxBRA MarcoxGalv?o Olympics 2016 Football RJ Rio de Janeiro RJ 03 08 2016 Olympics 2016 Football RJ The Olympic Stage tribunes of Vision during The dispute between Sweden SWE and South Africa AFS Group E of The Olympic Women& 39 s Football of The Rio 2016 Olympic Games Olympic Games Olympia OS Hero in The Olympic Stage in Host City Rio de Janeiro Photo Marco Fotoarena PUBLICATIONxNOTxINxBRA MarcoxGalv o Copyright: Imago

Первые игры на Олимпиаде в Рио проходят при пустых стадионах 03.08.2016

По данным организаторов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, до сих пор не распроданы почти полтора миллиона билетов. Меньше всего спрос на футбол, так как многие матчи проходят за пределами олимпийской столицы.
Feb 2016 FILE - Participants push a Rio 2016 Olympics sign during the opening ceremony presenting the Samba Schools' parade at the Sambodromo of Rio de Janeiro in Rio de Janeiro, Brazil, 07 February 2016. EPA/MARCELO SAYAO (zu dpa: 150 Forscher raten zu Olympia-Verlegung wegen Zika - WHO hält dagegen vom 28.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Sayao

На Олимпиаде в Рио раздадут рекордное количество презервативов 30.07.2016

Для участников Олимпиады в Рио-де-Жанейро приготовили почти полмиллиона презервативов. Это в три раза больше, чем на прошлых летних Играх в Лондоне.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 24: The famed Maracana Stadium, opened in 1950, is seen in an aerial view on February 24, 2015 in Rio de Janeiro, Brazil. Rio marks its 450th anniversary on March 1st and is celebrating the event with a yearlong series of events including concerts, exhibitions, historical tours, soccer matches, fireworks displays and other activities. The 'Marvelous City' was founded in 1565 by the Portuguese and was the seat of power of the Portuguese Empire in the 19th century before serving as the capital of the Brazilian Republic until 1960. The city is BrazilÕs most popular tourist destination and will host the Rio 2016 Olympic Games, the first to be held in South America, next year. (Photo by Mario Tama/Getty Images) +++ (C) Getty Images/M. Tama

Месяц до Игр в Рио: что угрожает Олимпиаде? (видео) 05.07.2016

Рио готов принять Олимпиаду, рапортуют власти города. Олимпийская стройка уже практически завершилась, но это не единственная проблема, которую необходимо решить в срок.

Месяц до Олимпиады в Рио: что угрожает Играм? (05.07.2016) 05.07.2016

Рио готов принять Олимпиаду, рапортуют власти города. Олимпийская стройка уже практически завершилась, но это не единственная проблема, которую необходимо решить в срок.
ARCHIV - Gelbfiebermücken, aufgenommen am 21.07.2010 in einem Labor in der Universität in Regensburg (Oberpfalz). Foto: Armin Weigel dpa/lby (Zur dpa-Berichterstattung über die Dringlichkeitssitzung von WHO-Experten zur Gelbfieber-Ausbreitung in Angola) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/A. Weigel

В Германии в мае зафиксированы 12 случаев лихорадки Зика 01.06.2016

Общее количество случаев заражения вирусом Зика в ФРГ выросло с октября 2015 года до 56. Институт имени Роберта Коха предполагает, что фактическое число заболевших лихорадкой значительно выше.
FILE - A sign featuring the logos for the 2016 summer olympics and the 2016 paralympics (R) is on display at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, 7 August 2014. The 2016 summer olympics are going to be carried out in Rio de Janeiro. Photo: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schatten über Rios Olympia-Spektakel vom 28.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий вирусолог: Вирус Зика - не повод для паники 30.05.2016

Около 200 врачей в открытом письме призвали ВОЗ перенести Олимпиаду из Рио-де-Жанейро из-за опасений распространения вируса Зика. Немецкий вирусолог Шмидт-Каназит считает страхи преувеличенными.
picture-alliance/dpa/M.Sayao FILE - General view of several sand sculptures alluding to the Olympic Games Rio 2016 at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, 06 October 2009. Rio de Janeiro will host the Olympic Games on 2016. EPA/MARCELO SAYAO (zu dpa-Korr.: Von der Themse an den Zuckerhut: Für Rio tickt die Olympia-Uhr vom 12.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперты просят ВОЗ перенести Олимпиаду из-за вируса Зика 28.05.2016

Десятки ученых и специалистов в сфере здравоохранения подписали письмо, адресованное ВОЗ, с призывом не подвергать риску заражения вирусом Зика гостей Олимпиады в Рио и перенести игры.
SOCHI, RUSSIA. APRIL 16, 2008. The view of the city. (Photo ITAR-TASS /Viktor Klyushkin) +++(c) dpa - Report+++

Роспотребнадзор предупредил о риске распространения вируса Зика в Сочи 19.03.2016

Роспотребнадзор предостерег от появления устойчивой инфекции вируса Зика в Сочи. Власти озабочены комарами из Абхазии и наплывом туристов на крупных международных мероприятиях.
10. Feb. 2016 A scientist displays Aedes aegypti mosquitoes inside the International Atomic Energy Agency's (IAEA) insect pest control laboratory in Seibersdorf, Austria, February 10, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger +++ (C) Reuters/L. Foeger

Исследование: Вирус Зика - возбудитель неврологического синдрома Гийена-Барре 01.03.2016

Ученые проанализировали образцы крови 42 пациентов, у которых был диагностирован синдром Гийена-Барре, и выявили вирус Зика практически у каждого из них.
A technician of Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) inspects the larvae of Aedes aegyti mosquito inside of a laboratory in Recife, Brazil, January 27, 2016. Health authorities in the Brazilian state at the center of a rapidly spreading Zika outbreak have been overwhelmed by the alarming surge in cases of babies born with microcephaly, a neurological disorder associated to the mosquito-borne virus. REUTERS/Ueslei Marcelino

Медики США не исключают передачи вируса Зика половым путем 24.02.2016

Во всех 14 случаях нового инфицирования симптомы болезни сначала были выявлены у сексуальных партнеров женщин, находящихся на обследовании.
26.01.2016 *** FILE - Local workers disinfect the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil, 26 January 2016 to fight against the mosquito Aedes aegypti, which spreads the Zika, Dengue and Chikunguna viruses. EPA/MARECELO SAYAO (zu dpa Der «Mehrfronten-Kampf» gegen Zika vom 12.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/M. Sayao

В России выявлен первый случай лихорадки Зика 15.02.2016

Россиянка заразилась вирусом во время отдыха в Доминиканской Республике, сообщил Роспотребназдор. Сейчас она лечится в инфекционном стационаре, ее состояние удовлетворительное.
This 2006 photo provided by the Centers for Disease Control and Prevention shows a female Aedes aegypti mosquito in the process of acquiring a blood meal from a human host. On Friday, Jan. 15, 2016, U.S. health officials are telling pregnant women to avoid travel to Latin America and Caribbean countries with outbreaks of a tropical illness linked to birth defects. The Zika virus is spread through mosquito bites from Aedes aegypti and causes only a mild illness in most people. But there¿s been mounting evidence linking the virus to a surge of a rare birth defect in Brazil. (James Gathany/Centers for Disease Control and Prevention via AP) Copyright: picture-alliance/AP Photo/J. Gathany

Атлеты из США могут не поехать на Олимпиаду из-за вируса Зика 08.02.2016

Американским спортсменам сообщили, что они могут не ехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, если они опасаются вируса Зика. Рекомендация особенно касается женщин, которые могут быть беременными.
25.1.2016 *** Bildunterschrift:Pregnant woman Maria Camila Davila, infected by the Zika virus, is attended at the Erasmo Meoz University Hospital in Cucuta, Colombia, on January 25, 2016. Authorities in Brazil, Colombia, Ecuador, El Salvador and Jamaica have advised couples to avoid pregnancy for the time being due to the presence of the Zika virus because if a pregnant woman is infected by the virus, the baby could be born with microcephaly. The Zika virus, a mosquito-borne disease suspected of causing serious birth defects, is expected to spread to all countries in the Americas except Canada and Chile, the World Health Organization said. AFP PHOTO/Schneyder Mendoza / AFP / SCHNEYDER MENDOZA (Photo credit should read SCHNEYDER MENDOZA/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/Schneyder Mendoza

Вирус Зика: что о нем известно (фотогалерея) 04.02.2016

Тропическая лихорадка Зика стремительно распространяется по всей Америке, случаи заболевания зафиксированы и в Европе. Чем опасен вирус и как с ним пытаются бороться - в фотогалерее DW.
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