Вирус Зика

Первые игры на Олимпиаде в Рио проходят при пустых стадионах

По данным организаторов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, до сих пор не распроданы почти полтора миллиона билетов. Меньше всего спрос на футбол, так как многие матчи проходят за пределами олимпийской столицы.