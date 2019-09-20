Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Ранее Вашингтон обвинил Кубу в "акустических атаках" на дипломатов из США и Канады. Теперь выводы ученых ставят под сомнение эти обвинения.
Всемирная организация здравоохранения полагает, что, хотя вирус Зика все еще остается крайне серьезной проблемой, но чрезвычайной ситуации глобального масштаба в связи с его распространением больше нет.
В Малайзии обнаружен первый случай заражения вирусом Зика на территории страны. Ранее малайзийский Минздрав подтвердил, что в страну из Сингапура въехала зараженная вирусом женщина.
По данным организаторов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, до сих пор не распроданы почти полтора миллиона билетов. Меньше всего спрос на футбол, так как многие матчи проходят за пределами олимпийской столицы.
Для участников Олимпиады в Рио-де-Жанейро приготовили почти полмиллиона презервативов. Это в три раза больше, чем на прошлых летних Играх в Лондоне.
Рио готов принять Олимпиаду, рапортуют власти города. Олимпийская стройка уже практически завершилась, но это не единственная проблема, которую необходимо решить в срок.
Общее количество случаев заражения вирусом Зика в ФРГ выросло с октября 2015 года до 56. Институт имени Роберта Коха предполагает, что фактическое число заболевших лихорадкой значительно выше.
Около 200 врачей в открытом письме призвали ВОЗ перенести Олимпиаду из Рио-де-Жанейро из-за опасений распространения вируса Зика. Немецкий вирусолог Шмидт-Каназит считает страхи преувеличенными.
Десятки ученых и специалистов в сфере здравоохранения подписали письмо, адресованное ВОЗ, с призывом не подвергать риску заражения вирусом Зика гостей Олимпиады в Рио и перенести игры.
Роспотребнадзор предостерег от появления устойчивой инфекции вируса Зика в Сочи. Власти озабочены комарами из Абхазии и наплывом туристов на крупных международных мероприятиях.
Ученые проанализировали образцы крови 42 пациентов, у которых был диагностирован синдром Гийена-Барре, и выявили вирус Зика практически у каждого из них.
Во всех 14 случаях нового инфицирования симптомы болезни сначала были выявлены у сексуальных партнеров женщин, находящихся на обследовании.
Россиянка заразилась вирусом во время отдыха в Доминиканской Республике, сообщил Роспотребназдор. Сейчас она лечится в инфекционном стационаре, ее состояние удовлетворительное.
Американским спортсменам сообщили, что они могут не ехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, если они опасаются вируса Зика. Рекомендация особенно касается женщин, которые могут быть беременными.
Тропическая лихорадка Зика стремительно распространяется по всей Америке, случаи заболевания зафиксированы и в Европе. Чем опасен вирус и как с ним пытаются бороться - в фотогалерее DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact