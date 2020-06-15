Вирусологи Германии продолжают спорить о мерах борьбы с коронавирусом

Ограничения общественной жизни из-за коронавируса SARS-CoV-2 действуют в Германии уже почти три месяца - с середины марта они сначала постепенно ужесточались, а в мае началось их поэтапное смягчение. В то же время ведущие немецкие вирусологи продолжают спорить о целесообразности тех или иных мер борьбы с эпидемией. DW собрала самые свежие высказывания специалистов.

Как носить маску? И помогает ли вообще масочный режим?

Использование защитных масок для борьбы с распространением вируса было одной из самых спорных тем с самого начала пандемии. Их эффективность по-прежнему оценивается неоднозначно. То, как сейчас используются маски, критикует, к примеру, глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек (Hendrik Streeck). "Люди сминают свои маски и кладут их в карманы брюк, постоянно их трогают и по две недели носят их, вероятно, не стирая. Это прекрасная питательная среда для бактерий и грибка", - заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном 10 июня. Штрек напомнил также, что в начале пандемии рекомендовалось даже, напротив, не носить маски - и из-за зачастую неправильного их ношения, и из-за ложного ощущения защищенности.

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Не так критичен в отношении масочного режима другой авторитетный вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité. Хотя и он указывает на их частое некорректное использование. "Нет ничего хорошего, когда нос оказывается не прикрыт маской - она должна закрывать все органы дыхания", - подчеркнул он в своем подкасте 9 июня. Одновременно эксперт отметил, что последние исследования говорят о том, что именно нос является органом, через который может зачастую происходить заражение SARS-CoV-2.

Примечательно, что в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению защитных масок и теперь советует надевать их в общественных местах и закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию. Разумеется, при соблюдении правил гигиены.

Дети и коронавирус: опасно ли открывать школы и детсады?

Еще одна спорная тема - насколько велик риск заражения коронавирусом среди детей и какую роль они играют в распространении вируса. Эти вопросы тесно связаны с решением о работе школ и детских садов, а потому очень бурно обсуждаются в немецком обществе.

Хендрик Штрек

В большинстве федеральных земель Германии школы и детсады вновь открываются в ближайшие дни и недели с разного рода ограничениями. На этом фоне Хендрик Штрек отметил, что дети - "не главный катализатор вируса", а риск заражения среди учителей - не выше, чем у людей из "профессий, предполагающих схожее взаимодействие с людьми".

К большей осторожности в этом вопросе призывает Кристиан Дростен. 3 июня он опубликовал вместе с несколькими коллегами исследование, которое показало, что дети, предположительно, могут быть такими же переносчиками вируса, как и взрослые. Возобновление занятий в школах и детских садах приведет к активизации контактов и может повысить риск передачи SARS-CoV-2, предупреждает команда ученых. "Неограниченное открытие этих учреждений должно сопровождаться превентивным диагностическим тестированием", - делают вывод Дростен и его коллеги.

Какие карантинные меры действительно полезны?

В своем интервью Neue Osnabrücker Zeitung Хендрик Штрек подверг критике и то, как быстро в Германии был введен локдаун. Он подчеркнул, что число новых заражений снизилось уже после первых принятых мер - отмены в марте массовых мероприятий.

"Дальнейшие меры вроде ограничения контактов я бы вводил в зависимости от фактического развития ситуации, в том числе, чтобы посмотреть, как действуют отдельные ограничения и действительно ли нужны дополнительные шаги", - объяснил вирусолог. Он убежден, что в случае новой вспышки эпидемии власти уже воздержатся от столь жестких мер. Штрек призвал "не умалять, но и не драматизировать" опасность COVID-19.

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