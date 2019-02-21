Винтовка G36

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Экс-сотрудники немецкой компании Heckler&Koch причастны к несанкционированной продаже 4700 винтовок G36 в мексиканские регионы, которые считаются неблагонадежными.
Ни один из производителей не удовлетворил требованиям Минобороны. У винтовки G36, закупавшейся ранее, обнаружены дефекты.
Германия является одним из главных поставщиков вооружений в мире. Однако собственная армия страны оснащена устаревшей военной техникой.
Минобороны Литвы решило закупить дополнительную партию немецких штурмовых винтовок G36 для нужд национальной армии. Кроме того, арсенал литовских солдат пополнится 40-милиметровыми подствольными гранатометами.
Минобороны Германии проиграло суд и не смогло добиться от поставщика компенсаций за проблемные автоматические винтовки G36. Бундесвер был недоволен точностью стрельбы.
О снятии с вооружения бундесвера проблемной автоматической винтовки G36 объявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. На поставки новых винтовок будет объявлен общеевропейский тендер.
1200 новых винтовок получат солдаты бундесвера, участвующие в зарубежных операциях. Это вызвано обнаружением серьезного дефекта в стандартной винтовке немецкой армии - G36.
В ведомстве подтвердили неточность стрельбы у новых пулеметов бундесвера, однако назвали дефект незначительным.
Полиция штата Чиуауа отдаст минобороны Мексики более 2 тысяч винтовок G36. Ранее сообщалось, что оружейная компания Германии Heckler&Koch незаконно продавала винтовки в эту страну.
Немецкая оружейная компания Heckler&Koch незаконно продавала стрелковое оружие в Мексику. За океан было переправлено более 9000 штурмовых винтовок G36.
Министерство обороны ФРГ собиралось поручить военной контрразведке MAD предотвратить критические репортажи о проблемной винтовке G36.
Причины проблем со штурмовыми винтовками G36 выяснялись слишком медленно, признала министр обороны Германии. Эти винтовки, находящееся на вооружении бундесвера, критикуют за неточность стрельбы.
Испания довольна раскритикованной в Германии винтовкой производства компании Heckler & Koch и не намерена снимать ее с вооружения. Подробности - у корреспондента DW.
Автомат G36 - стандартное оружие бундесвера. Всего на вооружении 167000 таких автоматов производства фирмы Heckler & Koch. 22 апреля министр обороны Германии заявила о планах замены G36.
Согласно новым данным, о которых говорится во внутреннем документе бундесвера, после расхода трех магазинов точность выстрела из винтовок G36 составляет лишь 30 процентов.
Производимые немецкой фирмой Heckler & Koch штурмовые винтовки G36 стреляют мимо цели при высоких температурах, а также в нагревшемся от использования состоянии, заявила министр обороны ФРГ.
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