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Винтовка G36

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ARCHIV - 26.01.2017, Baden-Württemberg; Oberndorf: Das Sturmgewehr G36 steht beim Waffenhersteller Heckler&Koch in einem Ausstellungsraum. (zu dpa «In Deckung: Heckler & Koch droht Ungemach vor Gericht» vom 05.04.2018) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В ФРГ двое мужчин осуждены за нелегальные поставки винтовок G36 в Мексику 21.02.2019

Экс-сотрудники немецкой компании Heckler&Koch причастны к несанкционированной продаже 4700 винтовок G36 в мексиканские регионы, которые считаются неблагонадежными.
***Archivbild*** ARCHIV - Soldaten tragen am 05.06.2014 beim Abschiedsappell der zehnten Panzerdivision in Sigmaringen (Baden-Württemberg) Gewehre vom Typ G36 von Heckler&Koch. (zu dpa Ausschreibung für neues Bundeswehr-Sturmgewehr startet bis Sommer vom 03.02.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

У бундесвера возникли проблемы с закупкой автоматического оружия 14.10.2018

Ни один из производителей не удовлетворил требованиям Минобороны. У винтовки G36, закупавшейся ранее, обнаружены дефекты.

Почему немецкий бундесвер нуждается в срочной модернизации (16.02.2017) 16.02.2017

Германия является одним из главных поставщиков вооружений в мире. Однако собственная армия страны оснащена устаревшей военной техникой.
ARCHIV - Ein Soldat hält am 13.11.2013 im Rahmen der Wachausbildung auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Weißkeißel (Sachsen) ein Sturmgewehr G36 in den Händen. Foto: Arno Burgi/dpa +++(c)picture-alliance/dpa/A. Burgi

Литва закупит в Германии партию штурмовых винтовок G36 06.09.2016

Минобороны Литвы решило закупить дополнительную партию немецких штурмовых винтовок G36 для нужд национальной армии. Кроме того, арсенал литовских солдат пополнится 40-милиметровыми подствольными гранатометами.
17.10.2011 DEUTSCHLAND, KASTELLAUN, 17.10.2011, Freiwillige bei der Bundeswehr - Grundausbildung beim Führungsunterstützungsbataillon 282 in der Hunsrück-Kaserne Kastellaun. U.B.z. Soldaten bei der Ausbildung am Gewehr G36. Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Минобороны ФРГ проиграло суд по проблемным винтовкам G36 02.09.2016

Минобороны Германии проиграло суд и не смогло добиться от поставщика компенсаций за проблемные автоматические винтовки G36. Бундесвер был недоволен точностью стрельбы.
ARCHIV - Ein Rekrut des Fernmeldebataillons 701 aus Frankenberg agiert auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Nochten (Sachsen) während einer Schießübung mit seinem Gewehr vom Typ Heckler & Koch G36, aufgenommen am 01.02.2011. Foto: Arno Burgi/dpa (zu dpa «Warten auf G36-Nachfolger - Bundeswehr schafft 1200 Sturmgewehre an» vom 27.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Проблемную винтовку G36 снимают с вооружения бундесвера 08.09.2015

О снятии с вооружения бундесвера проблемной автоматической винтовки G36 объявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. На поставки новых винтовок будет объявлен общеевропейский тендер.
BERLIN - APRIL 14: Young recruits of the Bundeswehr guard of honour practice in basic training with the G36 assault rifle at the Julius Leber barracks on April 14, 2010 in Berlin, Germany. German Defense Minister Karl-Theodor zu Guttenberg and Family Minister Kristina Schroeder are seeking to push through a new law to shorten the current service period of 9 months down to 6, though zu Guttenberg acknowledges the move would likely cost the military an additional EUR 26 million annually. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Бундесвер получит новые винтовки для зарубежных миссий 28.08.2015

1200 новых винтовок получат солдаты бундесвера, участвующие в зарубежных операциях. Это вызвано обнаружением серьезного дефекта в стандартной винтовке немецкой армии - G36.
HANDOUT - Einweisung (Multiplikatoren-Ausbildung) der kurdischen Peschmerga in die Handhabung des Maschinengewehres ( MG3 ) durch Soldaten der Bundeswehr auf einer Schießanlage des Peschmerga-Ausbildungszentrums nahe der nordirakischen Stadt Erbil, am 14.10.2014. Foto: Bundeswehr / Florian Räbel (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und der vollständigen Nennung der Quelle Bundeswehr / Florian Räbel)

СМИ: Минобороны ФРГ признало проблемы с новым пулеметом MG5 23.05.2015

В ведомстве подтвердили неточность стрельбы у новых пулеметов бундесвера, однако назвали дефект незначительным.
ARCHIV 2011 *** A picture dated February 1th, 2011 shows a recruit of the 701 Signal Battalion shoots during a shooting exercise with a G36 assault rifle from German arms manufacturer Heckler & Koch in Lusatia Nochten, Germany. The prosecution in Stuttgart announced on November 16, 2011 it has opened an investigation against German arms manufacturer Heckler & Koch, suspected of paying bribes to a political party in Germany to get to Mexico shipping Contracts . Photo: Arno Burgi/dpa/ef

Мексиканский штат вернет немецкие винтовки G36 12.05.2015

Полиция штата Чиуауа отдаст минобороны Мексики более 2 тысяч винтовок G36. Ранее сообщалось, что оружейная компания Германии Heckler&Koch незаконно продавала винтовки в эту страну.
ARCHIV 2011 *** A picture dated February 1th, 2011 shows a recruit of the 701 Signal Battalion shoots during a shooting exercise with a G36 assault rifle from German arms manufacturer Heckler & Koch in Lusatia Nochten, Germany. The prosecution in Stuttgart announced on November 16, 2011 it has opened an investigation against German arms manufacturer Heckler & Koch, suspected of paying bribes to a political party in Germany to get to Mexico shipping Contracts . Photo: Arno Burgi/dpa/ef

СМИ: Немецкая фирма нелегально продавала оружие в Мексику 08.05.2015

Немецкая оружейная компания Heckler&Koch незаконно продавала стрелковое оружие в Мексику. За океан было переправлено более 9000 штурмовых винтовок G36.
ARCHIV - Ein Rekrut des Fernmeldebataillons 701 aus Frankenberg schießt auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Nochten (Kreis Görlitz) während einer Schießübung mit seinem Gewehr vom Typ Heckler & Koch G36, aufgenommen am 01.02.2011. Foto: Arno Burgi (Zu dpa Kurden im Irak finden umstrittenes G36-Gewehr «super») +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Минобороны ФРГ планировало слежку за критическими журналистами 07.05.2015

Министерство обороны ФРГ собиралось поручить военной контрразведке MAD предотвратить критические репортажи о проблемной винтовке G36.
BERLIN - APRIL 14: Young recruits of the Bundeswehr guard of honour practice in basic training with the G36 assault rifle at the Julius Leber barracks on April 14, 2010 in Berlin, Germany. German Defense Minister Karl-Theodor zu Guttenberg and Family Minister Kristina Schroeder are seeking to push through a new law to shorten the current service period of 9 months down to 6, though zu Guttenberg acknowledges the move would likely cost the military an additional EUR 26 million annually. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Министр обороны ФРГ: Причины проблем с винтовками G36 выяснялись медленно 06.05.2015

Причины проблем со штурмовыми винтовками G36 выяснялись слишком медленно, признала министр обороны Германии. Эти винтовки, находящееся на вооружении бундесвера, критикуют за неточность стрельбы.
Waffen

У Испании нет серьезных претензий к немецкой винтовке G36 04.05.2015

Испания довольна раскритикованной в Германии винтовкой производства компании Heckler & Koch и не намерена снимать ее с вооружения. Подробности - у корреспондента DW.
BERLIN - APRIL 14: A young recruit of the Bundeswehr guard of honour practices in basic training with the G36 assault rifle at the Julius Leber barracks on April 14, 2010 in Berlin, Germany. German Defense Minister Karl-Theodor zu Guttenberg and Family Minister Kristina Schroeder are seeking to push through a new law to shorten the current service period of 9 months down to 6, though zu Guttenberg acknowledges the move would likely cost the military an additional EUR 26 million annually. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Бундесвер получит новую винтовку 22.04.2015

Автомат G36 - стандартное оружие бундесвера. Всего на вооружении 167000 таких автоматов производства фирмы Heckler & Koch. 22 апреля министр обороны Германии заявила о планах замены G36.
A Romanian Special Forces soldier shoots with an German assault rifle G36 on a firing range at Forward Operating Base (FOB) Tagab-Kutschbach in Kapisa Province on January 6, 2010. More than 110,000 foreign troops deployed under US and NATO command are fighting a Taliban insurgency in the Central Asian nation. AFP PHOTO/Joel SAGET (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

СМИ: Бундесвер требует заменить признанные ненадежными винтовки 18.04.2015

Согласно новым данным, о которых говорится во внутреннем документе бундесвера, после расхода трех магазинов точность выстрела из винтовок G36 составляет лишь 30 процентов.
BERLIN - APRIL 14: Young recruits of the Bundeswehr guard of honour practice in basic training with the G36 assault rifle at the Julius Leber barracks on April 14, 2010 in Berlin, Germany. German Defense Minister Karl-Theodor zu Guttenberg and Family Minister Kristina Schroeder are seeking to push through a new law to shorten the current service period of 9 months down to 6, though zu Guttenberg acknowledges the move would likely cost the military an additional EUR 26 million annually. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Стандартные винтовки бундесвера признаны недостаточно надежными 31.03.2015

Производимые немецкой фирмой Heckler & Koch штурмовые винтовки G36 стреляют мимо цели при высоких температурах, а также в нагревшемся от использования состоянии, заявила министр обороны ФРГ.
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