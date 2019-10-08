Виновник в ДТП в Лимбурге подозревается в покушении на убийство

В отношении 32-летнего сирийца, который в понедельник вечером совершил наезд на восемь автомобилей в немецком Лимбурге, выдан ордер на арест. Его подозревают в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и создании опасной ситуации на дороге, сообщил во вторник, 8 октября, представитель генеральной прокуратуры Франкфурта-на -Майне. Мотивы преступника до сих пор остаются неясными, подчеркнул ранее представитель прокуратуры федеральной земли Гессен. По его словам, "расследование ведется по всем направлениям".

Преступление в Лимбурге не квалифицировано как теракт

Версию теракта правоохранительные органы не рассматривают. Несмотря на то что действия преступника напоминают трагедии в Ницце и на рождественском базаре в Берлине, во время которых исламисты въехали на грузовиках в толпу людей, у следствия пока нет оснований квалифицирвать произошедшее в Лимбурге как теракт. По сведениям немецких спецслужб, подозреваемый не был замечен в связях с исламистами, рассказал министр внутренних дел Гессена Петера Бойта (Peter Beuth).

Дом в городке Ланген, в котором находится одна из квартир, где был проведен обыск

Расследующая теракты федеральная прокуратура Германии сообщила во вторник, 8 октября, что не занимается происшествием в Лимбурге. Однако в ответ на запрос газеты De Welt в ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией и поддерживают тесный контакт с правоохранительными органами в Гессене.

Преступник из Лимбурга был известен полиции

Виновник ДТП в Лимбурге уже был известен немецкой полиции в связи с преступлениями, связанными с распространением наркотиков и насилием. 32-летний гражданин Сирии находится в ФРГ с 2015 года и с 2016-го имеет право на временное пребывание в Германии. По данным агентства dpa, его временный вид на жительство истек 1 октября. При этом остается неясням, подал ли он заявку на продление.

В связи с произошедшим в Лимбурге в ночь на вторник был проведен обыск в двух квартирах в федеральной земле Гессен, сообщили в правоохранительных органах. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны и USB-накопители. По данным представителя полиции в Оффенбахе, в обыске участвовал спецназ полиции (SEK).

Инцидент в Лимбурге

Накануне ранним вечером в немецком Лимбурге водитель похищенного грузовика врезался в автомобили, ждавшие зеленого сигнала светофора на перекрестке неподалеку от здания суда, что привело к столкновению восьми машин. В результате получили травмы девять человек, в том числе предполагаемый преступник. Прохожие оказали ему первую помощь. По свидетельствам очевидцев, при этом он выкрикивал слово "Аллах".

Непосредственно перед совершением наезда злоумышленник ворвался в кабину стоявшего на светофоре грузовика и, не сказав ни слова, вытащил из нее водителя, пишет Frankfurter Neue Presse.

Инцидент в Лимбурге напоминает о крупном теракте в Берлине в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. 23 декабря Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Еще один аналогичный теракт произошел в июле того же года в Ницце, когда грузовик на набережной на большой скрости врезался в толпу людей. В результате погибли более 80 человек.

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