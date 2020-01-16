 Виктор Ерофееев: Почему Польше не нравится праздничный салют в Москве | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.01.2020

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофееев: Почему Польше не нравится праздничный салют в Москве

В пятницу в Москве будет дан салют в честь освобождения Варшавы 17 января 1945 года. Но сами поляки относятся к этому событию неоднозначно. И это можно понять, считает Виктор Ерофеев.

Такой была Варшава в январе 1945 года

Такой была Варшава в январе 1945 года

17 января 1945 года столица Польши была действительно освобождена от гитлеровских войск. В ходе военной операции Красная армия выбила немцев из Варшавы или, вернее, из ее руин, оставшихся после Варшавского восстания. Однако в Варшаву (с точки зрения польской истории) вошли псевдо-освободители - советские войска и части просоветской Армии Людовой, которые прошли по разрушенному городу с польскими флагами. "Псевдо" потому, что в результате Польша до 1989 года лишилась полноценного государственного суверенитета. С советской, а теперь и с путинской точки зрения такая оценка событий поляками является вопиющей неблагодарностью.

Примирить обе точки зрения сейчас невозможно, да и в перспективе очень сложно. Какое-то взаимопонимание возникло во времена перестройки, теперь вместо него мы имеем полный разрыв.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

Внешне он выражен, в частности, в самом подходе ко дню 17 января. Поляки официально никак не будут его отмечать, хотя  венок к мемориалу погибшим советским войнам, очевидно, будет возложен - от ветеранов и городских властей. В Москве, напротив, ожидается большой праздничный салют.

Жесткое противостояние путинской России и Польши в год 75-летия победы над нацистской Германией происходит по двум причинам. Первая - историческая. Вторая - остро политическая.

Историческая связана с тем, что наметившееся в перестройку потепление отношений, которое определялось сближающимися человеческими и социальными ценностями, теперь перекрыто возвращением старых амбиций и претензий. Дело дошло до того, что, судя по нынешней российской позиции, Польша оказывается чуть ли не провокатором и отчасти виновницей войны, а не ее жертвой.

С польской же точки зрения тоталитаризмы национал-социалистического и советского образца - явления идентичные. Польша познала все их "прелести", пострадав от массовых репрессий с обеих сторон. Пакт Молотова-Риббентропа (Сталина - Гитлера), предопределивший очередной, четвертый в истории раздел Польши, стал смертельным для польской государственности. Обретя независимость в 1989 году, Польша, наконец, получила возможность напомнить о своих трагических отношениях с Россией.

Контекст

Президент России резко раскритиковал резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм и нацизм. Писатель Виктор Ерофеев - о том, допустимо ли ставить рядом эти тоталитарные режимы. (13.12.2019)

Депутаты Европарламента осудили высказывания президента РФ о Польше и Второй мировой войне. В ходе дебатов в Страсбурге они заявили, что попытки Путина "переписать историю" недопустимы. (15.01.2020)

Польский премьер Моравецкий обрушился на Путина с критикой. Тот заявил, что Польша несет часть ответственности за Вторую мировую войну. Спор касается имиджа обеих стран. (01.01.2020)

80 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вступили на территорию Польши. В самом начале Второй мировой Польшу разделили два тоталитарных государства. (17.09.2019)

Это было 80 лет назад. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Так началась Вторая мировая война. Но неожиданностью это назвать было нельзя. (01.09.2019)

В ФРГ обсуждают, строить ли монумент только польским или всем восточноевропейским жертвам нацистов во Второй мировой войне. На вопросы Инго Маннтойфеля ответил профессор истории Мартин Ауст. (30.08.2018)

У посла России в Варшаве состоялась "жесткая" беседа с директором восточного департамента" МИД Польши. Ей предшествовало заявление Путина, назвавшего польского посла в нацистской Германии "антисемитской свиньей". (28.12.2019)

Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма. (09.01.2020)

Варшава намерена покрывать свои потребности в газе путем собственного производства, покупки СПГ в США и Катаре, а также газа с месторождений на норвежском континентальном шельфе (15.11.2019)

Но нынешнее резкое обострение польско-российских отношений связано с политической конъюнктурой. Путин несколько раз возвращался в течение осени к польской истории и беспрецедентно резко отозвался о польском после в нацистском Берлине Юзефе Липском как о "сволочи" и "антисемитской свинье". Но вопрос был, собственно, не в Липском. Польша именно теперь, в наши дни, мешает российскому президенту "перезапустить" отношения с Европой с пользой для себя (насчет пользы для Европы - это другой вопрос).

Европейское противостояние политике Москвы, прежде всего, в связи с Украиной, с течением времени стало более вялым. Франция Макрона решила двигаться в сторону неоголлизма. Италия в значительной степени вообще отказалась от желания спорить с Россией. Наконец, в Германии интересы бизнес-контактов с Россией (имеется в виду "Северный поток" и многое другое) входят в конфликт с моральной стороной дела. Да и в Америке Трамп, тоже по-своему, подает сигналы о желании наладить отношения с Москвой.

В контексте того, что сам президент Украины тоже ищет контакты с Путиным для решения донбасской проблемы, размягчение западной позиции становится если не оправданным, то понятным.

И только Польша, прежде всего Польша, а с ней страны Балтии, познавшие на себе все "радости" советской власти еще больше, чем их польские друзья, не желают идти на политический компромисс. А российская верхушка мечтает о Ялте-2, договоре, который даст ей возможность определить зоны влияния, куда бы никто больше не совался, и о том, чтобы по возможности создать нечто подобное Советскому Союзу.

И хотя в Кремле уверяют, что новый Советский Союз невозможен, можно понять, что поляки этому не верят. Они же знают на собственном опыте, а теперь и на опыте Украины, что нынешние власти России исторически приняли на вооружение философию царей, коммунистов, а также, извините, гопников: никогда ни в чем не признаваться, если тебе это не выгодно, если идет против твоих интересов.

Атака на Польшу ничего России не даст. Польша научилась сопротивляться России, хорошо знает своего географического соседа с его державными ценностями. У Польши, безусловно, есть свои исторические грехи, есть промахи, включая нынешний националистический уклон ее властей, однако тыканье пальцем в больные места Польши чревато для самих себя. Там действительно, независимо от истории с Липским, существовал антисемитизм, но если мы вспомним начало 1950-х годов, то сталинская война с космополитизмом, перешедшая в откровенный антисемитизм, - это настоящая катастрофа. Думать, что Запад окажет давление на Польшу и заставит ее помягче относиться к Кремлю, играя на антисемитизме, к которому нетерпимо относятся на Западе, - для России может оказаться, что называется, себе дороже. И бессмысленно: скорее Россия изменится, чем Польша сдастся, перестав настаивать на своем. 

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска.  

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Сикорский в "Немцова.Интервью": Мне нравятся россияне в России. Но когда они приходят с оружием - я сопротивляюсь  

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