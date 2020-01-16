Виктор Ерофееев: Почему Польше не нравится праздничный салют в Москве

17 января 1945 года столица Польши была действительно освобождена от гитлеровских войск. В ходе военной операции Красная армия выбила немцев из Варшавы или, вернее, из ее руин, оставшихся после Варшавского восстания. Однако в Варшаву (с точки зрения польской истории) вошли псевдо-освободители - советские войска и части просоветской Армии Людовой, которые прошли по разрушенному городу с польскими флагами. "Псевдо" потому, что в результате Польша до 1989 года лишилась полноценного государственного суверенитета. С советской, а теперь и с путинской точки зрения такая оценка событий поляками является вопиющей неблагодарностью.

Примирить обе точки зрения сейчас невозможно, да и в перспективе очень сложно. Какое-то взаимопонимание возникло во времена перестройки, теперь вместо него мы имеем полный разрыв.

Виктор Ерофеев

Внешне он выражен, в частности, в самом подходе ко дню 17 января. Поляки официально никак не будут его отмечать, хотя венок к мемориалу погибшим советским войнам, очевидно, будет возложен - от ветеранов и городских властей. В Москве, напротив, ожидается большой праздничный салют.

Жесткое противостояние путинской России и Польши в год 75-летия победы над нацистской Германией происходит по двум причинам. Первая - историческая. Вторая - остро политическая.

Историческая связана с тем, что наметившееся в перестройку потепление отношений, которое определялось сближающимися человеческими и социальными ценностями, теперь перекрыто возвращением старых амбиций и претензий. Дело дошло до того, что, судя по нынешней российской позиции, Польша оказывается чуть ли не провокатором и отчасти виновницей войны, а не ее жертвой.

С польской же точки зрения тоталитаризмы национал-социалистического и советского образца - явления идентичные. Польша познала все их "прелести", пострадав от массовых репрессий с обеих сторон. Пакт Молотова-Риббентропа (Сталина - Гитлера), предопределивший очередной, четвертый в истории раздел Польши, стал смертельным для польской государственности. Обретя независимость в 1989 году, Польша, наконец, получила возможность напомнить о своих трагических отношениях с Россией.

Но нынешнее резкое обострение польско-российских отношений связано с политической конъюнктурой. Путин несколько раз возвращался в течение осени к польской истории и беспрецедентно резко отозвался о польском после в нацистском Берлине Юзефе Липском как о "сволочи" и "антисемитской свинье". Но вопрос был, собственно, не в Липском. Польша именно теперь, в наши дни, мешает российскому президенту "перезапустить" отношения с Европой с пользой для себя (насчет пользы для Европы - это другой вопрос).

Европейское противостояние политике Москвы, прежде всего, в связи с Украиной, с течением времени стало более вялым. Франция Макрона решила двигаться в сторону неоголлизма. Италия в значительной степени вообще отказалась от желания спорить с Россией. Наконец, в Германии интересы бизнес-контактов с Россией (имеется в виду "Северный поток" и многое другое) входят в конфликт с моральной стороной дела. Да и в Америке Трамп, тоже по-своему, подает сигналы о желании наладить отношения с Москвой.

В контексте того, что сам президент Украины тоже ищет контакты с Путиным для решения донбасской проблемы, размягчение западной позиции становится если не оправданным, то понятным.

И только Польша, прежде всего Польша, а с ней страны Балтии, познавшие на себе все "радости" советской власти еще больше, чем их польские друзья, не желают идти на политический компромисс. А российская верхушка мечтает о Ялте-2, договоре, который даст ей возможность определить зоны влияния, куда бы никто больше не совался, и о том, чтобы по возможности создать нечто подобное Советскому Союзу.

И хотя в Кремле уверяют, что новый Советский Союз невозможен, можно понять, что поляки этому не верят. Они же знают на собственном опыте, а теперь и на опыте Украины, что нынешние власти России исторически приняли на вооружение философию царей, коммунистов, а также, извините, гопников: никогда ни в чем не признаваться, если тебе это не выгодно, если идет против твоих интересов.

Атака на Польшу ничего России не даст. Польша научилась сопротивляться России, хорошо знает своего географического соседа с его державными ценностями. У Польши, безусловно, есть свои исторические грехи, есть промахи, включая нынешний националистический уклон ее властей, однако тыканье пальцем в больные места Польши чревато для самих себя. Там действительно, независимо от истории с Липским, существовал антисемитизм, но если мы вспомним начало 1950-х годов, то сталинская война с космополитизмом, перешедшая в откровенный антисемитизм, - это настоящая катастрофа. Думать, что Запад окажет давление на Польшу и заставит ее помягче относиться к Кремлю, играя на антисемитизме, к которому нетерпимо относятся на Западе, - для России может оказаться, что называется, себе дороже. И бессмысленно: скорее Россия изменится, чем Польша сдастся, перестав настаивать на своем.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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