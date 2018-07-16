Виктор Ерофеев: 100 лет без царя в голове

Бог наказал Россию именно за зверскую расправу над последним русским царем и его семьей, - в этом уверены потомки русских аристократических семейств, уходящие на вечный покой эмигранты, с которыми я не раз обсуждал результаты большевистской революции. Но не нужно даже искать мистических причин коммунистической катастрофы, чтобы понять, что убийство царской семьи сто лет назад - это не кровавый прорыв в светлое будущее, а погружение в земной ад на долгие десятилетия.

Как же так случилось, что в отличие от европейских революций прошлых веков, уничтоживших своих королей, но при этом выруливших на дорогу прогресса, расстрел Николая II фатально сказался на России? Россия была отброшена назад, в глухие времена самозванцев. Царя поменяли на псевдо-царей. "Социалистическая демократия" оказалась всего лишь ширмой.

Виктор Ерофеев

Самодержавная власть перешла в руки узурпаторов, которые, чтобы удержать незаконно доставшуюся им власть, создали бесчеловечный репрессивный режим. Ленин, Сталин. далее везде: с меньшей или большей жестокостью Россию приучили быть аморальной. Люди стали не жить, а выживать. И конца этому не видать.

Можно ли винить и самого Николая Второго в той трагедии, которая случилась в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года? Был ли случаен или закономерен его чудовищный конец?

На эти вопросы нет однозначных ответов. Последний русский царь совмещал в себе казалось бы несовместимые черты. Тут и добро, и зло, царское могущество и человеческое бессилие, европейски образованная личность и союзник антилиберальной, антисемитской "черной сотни"... Парадоксальность личных качеств была причиной половинчатости его поступков, всей деятельности. Полумеры царя-полуреформатора при всех благих намерениях его как порядочного человека привели активно развивавшуюся капиталистическую Россию к революционному взрыву 1905 года. "Кровавое воскресенье" навсегда осталось на совести царя, как и Распутин, хотя он лично никого не собирался расстреливать, а Распутина приблизил ради спасения наследника-сына от гемофилии. Наконец, последовало его роковое решение о начале первой мировой войны.

И все-таки Николай Второй был пусть непоследовательным властителем, но не злодеем. При нем расцвел Серебряный век русской культуры, он дал возможность русской культуре быть свободной. Моя бабушка, которая в молодые годы однажды видела царя в Гостином дворе, рассказывала мне в тайном восхищении, что он был там без охраны и такой милый...

При нем население России жило пусть не богато, но сносно. Он боялся потерять бразды правления, дал конституцию, но не понял ее преимуществ. Вместе с тем, страна сохраняла человеческие ценности, строила города и готовилась к будущему.

После отречения Николая II, в самый разгар войны, началась полоса случайностей как в русской истории, так и в личной жизни царя. Россия мучительно пыталась жить не только без царя, но и без царя в голове. Ее швыряло во все стороны. Одно из таких "швыряний" привело к победе большевиков.

Вот здесь и началась общая трагедия, частью которой стала гибель царской семьи. Тень этой национальной трагедии лежит и на нас. Но откуда взялись большевики? Не было ли в тех зверях, которые убили царя, гримасы горькой русской истории, которую не смог исправить Николай II?

Царя реабилитировали, канонизировали, возвеличили (и даже переборщили с этим) уже во времена Путина. Но это во многом реабилитация именно самодержавия, а не справедливости. Потеряв царя сто лет назад, не научившись жить при демократии, Россия продолжает жить без царя в голове. И как следствие этого - отказ от общечеловеческих ценностей, изоляция, психология осажденной крепости.

Детей жалко. Очень жалко. И царских. И наших собственных: какое у них будет будущее?

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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