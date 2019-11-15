Виктор Ерофеев: Чужда ли России культура толерантности?

В 1995 году ЮНЕСКО приняла "Декларацию принципов терпимости" и учредила ежегодный праздник толерантности, который приходится на 16 ноября. Толерантность как понятие, разумеется, существовала всегда, это одна из основ мировой культуры. В наши времена толерантность включает в себя и политкорректность как инструмент цивилизованного общения.

Толерантность - ключевое понятие, которое оно очень многое расставляет по своим местам. Если вы за толерантность - вам в демократическое общество, исповедующее плюрализм взглядов, либеральную идеологию, готовность противостоять тоталитарным системам, террористическим государствам. Кроме того, вы как личность, признающая толерантность, очищаете себя от всякой расистской и националистической накипи, отрицаете изоляционизм, исключительность вашей религиозной конфессии, не терпите разделения людей по возрастным и образовательным признакам... Отрицаете, не терпите? Как же так? Ведь на то она и толерантность, что готова всё терпеть. Но как раз нетерпимости подлинная толерантность не терпит.

Виктор Ерофеев

Ну, а если вы против толерантности, то... То вполне возможно, что вы это скрываете. Почти любой авторитарный, репрессивный режим пользуется декорациями толерантности, изображает себя в своей пропаганде поклонником открытого общества, свободных выборов и прав человека. Мало в мире осталось государств, которые напролом идут против принципов толерантности, как, например, Северная Корея. Но в любом случае государства с однопартийной системой, диктаторские режимы с толерантностью не дружат, более того, иные ее проявления там подлежат уголовному преследованию.

Россия в ее сегодняшнем виде находится по отношению к толерантности в промежуточном положении, хотя, по моему мнению, движется (по крайней мере, на властном уровне) весьма успешно в сторону тех государств, которые утверждают свою национальную, суверенную истину и не считаются по существу с ценностями толерантности. В этом противостоянии толерантности Запада, с одной стороны, и слегка закамуфлированной нетерпимости официальной России к западным ценностям - с другой, и заключается основной конфликт двух систем, чреватый катастрофами, вплоть до глобальной войны.

В России исторически толерантность не обладает высоким позитивным потенциалом. Она ассоциируется со слабостью, "гнилым" компромиссом и сдачей позиций: "кто не за нас - тот против нас". На самой низкой линейке смыслов терпимость связана в народном сознании с домом терпимости. Тем не менее, принципы толерантности сегодня разделяют многие молодые люди, средний класс, люди искусства, ученые, оппозиционные партии и движения.

Кремлевская Россия, напротив, исповедует и поощряет культ силы, идею исключительности, проводит мысль о своем моральном, военном, историческом превосходстве над другими формами цивилизации. Даже в брежневском Советском Союзе идеология была поскромнее, поскольку на Западе, с точки зрения марксизма, жили не только идейные враги, но и братья по ментальности: рабочие и крестьяне.

Что касается современного Запада, то он не всегда точно определяет границы толерантности, которые, несомненно, существуют. Недаром, скажем, в Швеции возникла тема "репрессивной толерантности", которая готова принять любые ценности цивилизации и тем самым, в общем, лишает новые поколения самостоятельного выбора. Здесь возникает разговор о границах терпимости. Иными словами, если я признаю правоту ультраправых, националистов и неофашистов, то это уже не толерантность, а политическая глупость, которая может привести к распаду демократии.

В любом случае толерантность - это подвижная система, которая всякий раз должна реагировать на новую политическую реальность и соотносить ее со своими твердыми принципами. В Москве свободные диалоги о толерантности предлагает Центр толерантности при Еврейском музее. Они, конечно же, пригодятся для будущего России. Толерантность сама по себе станет символом перемен, когда и если, дай бог, они произойдут.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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