Виктор Ерофеев: Комсомол жив, хотя он умер

В нормальной демократической стране деятельность комсомола, 100-летнюю дату образования которого с нежностью отмечают у нас коммунисты, была бы определена как пропаганда социальной ненависти. Да, комсомольцы пламенно ненавидели капиталистов, помещиков, священников и белогвардейцев. Но комсомол был по своей природе дочерней организацией и не отвечал в полной мере за свои идеи.

Коммунистический Союз молодежи, или комсомол, в течение всей своей жизни (1918-1991) в политическом смысле исчерпывался тем, что был верным "помощником партии". Лишь в самом начале 1920-х годов комсомольцы могли позволить себе устраивать самостоятельные дискуссии о свободе половой любви и интересоваться фрейдизмом, но сталинизм положил конец всем дискуссиям. Впрочем, комсомольский возраст так или иначе был связан с половым созреванием. Советский человек создавался на конвейере. Он начинал как октябренок, затем превращался в пионера с красным галстуком, а дальше, в 14 лет, во время переходного возраста становился комсомольцем. Я помню, как в нашем классе девочки, вступившие в комсомол, сняв галстуки, вдруг превращались в девушек с округлыми формами.

Здесь самое время сказать, что комсомол был молодежной организацией, и партия активно раздувала в многомиллионных членах комсомола романтический энтузиазм строителей светлого будущего. Этот наивный энтузиазм во многих случаях перерастал в фанатизм, был основой подчинения и ловкой эксплуатации молодежи на стройках коммунизма от первых пятилеток вплоть до БАМа. Позднейшая ностальгия по комсомольским годам была в основном связана с самой молодостью комсомольцев, которые автоматически выбывали из организации, достигнув 27 лет.

Если гитлерюгенд в Германии строился по расистскому принципу, то ВЛКСМ был классовой организацией, которая особенно в ранние годы подчеркивал свое рабоче-крестьянское происхождение. Классово чуждые элементы, не имея возможности вступить в комсомол, автоматически лишались в стране социального лифта. Ленин, как знала тогда вся страна, призывал комсомольцев "учиться, учиться и еще раз учиться", но речь шла, в сущности, об обучении коммунизму, о массовом конформизме, которому упорно учила и главная газета организации "Комсомольская правда".

В истории Советского Союза комсомол прославился прежде всего своими подвигами в ходе войны и позже в освоении целины. Однако будучи сугубо советской организацией, он скорее способствовал полному закреплению однопартийной системы, чем заботился о процветании страны.

С каким-то мрачным постоянством все руководители комсомола двадцатых и начала тридцатых годов стали жертвами репрессий и были расстреляны. В дальнейшем связь между комсомолом и КГБ крепили такие аппаратчики, как Александр Шепилов и Владимир Семичастный, которые успели побывать руководителями как комсомола, так и КГБ.

Виктор Ерофеев

Мое вступление в комсомол в советской школе в начале 1960-х годов было связано с ложью. Я уже увлекался романами Ремарка, особенно любил "Трех товарищей", но, когда на приеме в комсомол меня спросили о любимой книге, я ответил: "Молодая гвардия" Фадеева. Мне было противно, что я соврал, однако, идя по московской улице с новеньким комсомольским билетом, я время от времени поглядывал на него и гордился, что я теперь взрослый. Я даже успел побывать комсоргом класса, но на комсомольских собраниях вместо политинформации я крутил пластинки Beatles и французских шансонье - меня быстро лишили комсомольской должности, а за либеральные взгляды директор школы назвала меня "фашистом". На этом моя советская карьера закончилась навсегда.

В последние годы советской власти комсомольские начальники разных уровней, от секретарей райкомов до функционеров ЦК ВЛКСМ, превратили свою деятельность в инструмент обогащения и отнюдь не комсомольского гедонизма. Комсомол был распущен за два месяца до крушения Советского Союза на Чрезвычайном ХХII съезде под песню "Не расстанусь с комсомолом" - даже в его политической смерти был полный бред. Впрочем, именно из комсомольских деятелей в постсоветские времена вышло множество руководителей сначала ельцинской, а затем путинской России. Соединение комсомольского задора с тоской по утраченной сверхдержаве как раз и породило особенную гибридную идеологию сегодняшней России. Короче, комсомол умер, но он все равно жив.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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