 Виктор Ерофеев: Комсомол жив, хотя он умер | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.10.2018

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: Комсомол жив, хотя он умер

Именно из комсомольских деятелей в постсоветские времена вышло множество руководителей сначала ельцинской, а затем путинской России, считает писатель Виктор Ерофеев.

Плакат С днем рождения, комсомол! 1988 года

В нормальной демократической стране деятельность комсомола, 100-летнюю дату образования которого с нежностью отмечают у нас коммунисты, была бы определена как пропаганда социальной ненависти. Да, комсомольцы пламенно ненавидели капиталистов, помещиков, священников и белогвардейцев. Но комсомол был по своей природе дочерней организацией и не отвечал в полной мере за свои идеи.

Коммунистический Союз молодежи, или комсомол, в течение всей своей жизни (1918-1991) в политическом смысле исчерпывался тем, что был верным "помощником партии". Лишь в самом начале 1920-х годов комсомольцы могли позволить себе устраивать самостоятельные дискуссии о свободе половой любви и интересоваться фрейдизмом, но сталинизм положил конец всем дискуссиям. Впрочем, комсомольский возраст так или иначе был связан с половым созреванием. Советский человек создавался на конвейере. Он начинал как октябренок, затем превращался в пионера с красным галстуком, а дальше, в 14 лет, во время переходного возраста становился комсомольцем. Я помню, как в нашем классе девочки, вступившие в комсомол, сняв галстуки, вдруг превращались в девушек с округлыми формами.

Контекст

80 лет назад родился Венедикт Ерофеев - автор одного из самых знаковых произведений русской литературы, поэмы "Москва-Петушки". О своем однофамильце вспоминает писатель Виктор Ерофеев. (24.10.2018)

Сто лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, большевики расстреляли царскую семью. Об этой трагедии - трагедии исторического масштаба - рассуждает писатель Виктор Ерофеев. (17.07.2018)

Осенью 1918 года начали одна за другой капитулировать страны-участницы Первой мировой войны. Чему научились мы за эти сто лет? Точка зрения писателя Виктора Ерофеева. (27.09.2018)

22 июня исполнилось 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка, который остается самым популярным немецким писателем в России. Это был необыкновенный человек. (22.06.2018)

Членство в "гитлерюгенде" формально не было обязательным. Но без него об учебе в вузе или военном училище и думать было нечего. "Гитлерюгенд" был распущен союзниками сразу после разгрома Германии. (10.08.2010)

Здесь самое время сказать, что комсомол был молодежной организацией, и партия активно раздувала в многомиллионных членах комсомола романтический энтузиазм строителей светлого будущего. Этот наивный энтузиазм во многих случаях перерастал в фанатизм, был основой подчинения и ловкой эксплуатации молодежи на стройках коммунизма от первых пятилеток вплоть до БАМа. Позднейшая ностальгия по комсомольским годам была в основном связана с самой молодостью комсомольцев, которые автоматически выбывали из организации, достигнув 27 лет.

Если гитлерюгенд в Германии строился по расистскому принципу, то ВЛКСМ был классовой организацией, которая особенно в ранние годы подчеркивал свое рабоче-крестьянское происхождение. Классово чуждые элементы, не имея возможности вступить в комсомол, автоматически лишались в стране социального лифта. Ленин, как знала тогда вся страна, призывал комсомольцев "учиться, учиться и еще раз учиться", но речь шла, в сущности, об обучении коммунизму, о массовом конформизме, которому упорно учила и главная газета организации "Комсомольская правда".

В истории Советского Союза комсомол прославился прежде всего своими подвигами в ходе войны и позже в освоении целины. Однако будучи сугубо советской организацией, он скорее способствовал полному закреплению однопартийной системы, чем заботился о процветании страны.

С каким-то мрачным постоянством все руководители комсомола двадцатых и начала тридцатых годов стали жертвами репрессий и были расстреляны. В дальнейшем связь между комсомолом и КГБ крепили такие аппаратчики, как Александр Шепилов и Владимир Семичастный, которые успели побывать руководителями как комсомола, так и КГБ.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

Мое вступление в комсомол в советской школе в начале 1960-х годов было связано с ложью. Я уже увлекался романами Ремарка, особенно любил "Трех товарищей", но, когда на приеме в комсомол меня спросили о любимой книге, я ответил: "Молодая гвардия" Фадеева. Мне было противно, что я соврал, однако, идя по московской улице с новеньким комсомольским билетом, я время от времени поглядывал на него и гордился, что я теперь взрослый. Я даже успел побывать комсоргом класса, но на комсомольских собраниях вместо политинформации я крутил пластинки Beatles и французских шансонье - меня быстро лишили комсомольской должности, а за либеральные взгляды директор школы назвала меня "фашистом". На этом моя советская карьера закончилась навсегда.     

В последние годы советской власти комсомольские начальники разных уровней, от секретарей райкомов до функционеров ЦК ВЛКСМ, превратили свою деятельность в инструмент обогащения и отнюдь не комсомольского гедонизма. Комсомол был распущен за два месяца до крушения Советского Союза на Чрезвычайном ХХII съезде под песню "Не расстанусь с комсомолом" - даже в его политической смерти был полный бред. Впрочем, именно из комсомольских деятелей в постсоветские времена вышло множество руководителей сначала ельцинской, а затем путинской России. Соединение комсомольского задора с тоской по утраченной сверхдержаве как раз и породило особенную гибридную идеологию сегодняшней России. Короче, комсомол умер, но он все равно жив.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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