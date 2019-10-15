Виктор Ерофеев: Вечное возвращение Ницше в Россию

Фридрих Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche) прожил всю жизнь в XIX веке (1844-1900), но его философии суждено жить гораздо дольше. Она стала законодательницей многих философских школ: от русских экзистенциальных философов Бердяева и Шестова через Хайдеггера (Martin Heidegger) и Ясперса (Karl Theodor Jaspers) вплоть до французских структуралистов. Влияние Ницше не ослабевает и сегодня, и здесь его значение можно сравнить со значением философского творчества Платона или Канта (Immanuel Kant).

Ницше взорвал философские устои современной ему Европы, и по силе взрыва ему, пожалуй, нет равных. Он освободил мысль от многих религиозных, социальных, гуманистических условностей и иллюзий предшествующей культуры, которые, как он считал, заслоняли реальную жизнь человека настойчивыми заботами о моральной и метафизической пользе.

Не удивительно, что именно в России, где политическая мысль царской эпохи (и - далее везде, вплоть до сегодня) запуталась в своих противоречиях, Ницше пришелся по душе основным протестным философам, начиная с Владимира Соловьева и Мережковского. Он явился в Россию своими книгами, прежде всего, как свободный философ, имеющий право не только судить абстрактные категории идеологических доктрин. Он сумел создать собственную "философию жизни", основанную на тайных и явных стремлениях (таких, как воля к власти), эмоциях (не только "добрых", но и жестоких), иррациональных порывах, наконец, на цикличной матрице (тема "вечного возвращения") конкретного индивида.

Ницше увлек в начале Серебряного века почти всех его создателей. Русский символизм попал под влияние ницшеанской темы сверхчеловека, которая всегда была близка русской культуре, искавшей "нового человека", освобожденного от социального рабства.

Ницше стали поклоняться и бывшие легальные марксисты, тот же Бердяев, Струве и, наконец, наиболее верный ученик немецкого философа Лев Шестов (тоже в ранней молодости марксист). Его книги "Толстой и Ницше", "Достоевский и Ницше" явились своеобразным мостом между философией автора "Так говорил Заратустра" и русской литературой. Это было тем более естественно, что сам Ницше признавался в любви к Достоевскому.

Но если Достоевский покорил Ницше своим анализом человеческой души и показал ее взаимоисключающие свойства, то Лу Андреас-Саломе (Lou Andreas-Salomé), дочь немецкого генерала, родившаяся и выросшая в Санкт-Петербурге, стала главной любовью жизни немецкого мыслителя и наиболее тонким (он так сам считал) его ценителем. Ницше уже было собрался жениться на Лу, однако его ревнивая сестра разрушила эти планы. Впоследствии она совершила еще более жестокую по отношению к брату вещь. Став обладательницей его наследия и его литературной душеприказчицей, она извратила смысл философии брата, подтасовав и представив ее как предтечу национал-социалистической идеологии, на что повелся Гитлер (Adolf Hitler), который трижды посетил Элизабет Ферстер-Ницше Therese (Elisabeth Alexandra Förster-Nietzsche) в ее музее.

Виктор Ерофеев

Уже в начале 1930-х годов Элизабет примкнула к Национал-социалистической рабочей партии Гитлера, и примерно в то же время Горький стал отзываться о Ницше как о предтечи нацизма. Но что касается Горького, то его творческие отношения с Ницше в течение жизни были далеко не однозначны. Молодой Горькой вместе с Луначарским и Богдановым создали странную марксистскую концепцию богостроительства (ее ненавидел Ленин), в которой главную роль играла свободная творческая личность, похожая в чем-то на сверхчеловека Ницше. Если внимательно перечитать "Песню о Буревестнике", да и "Песню о Соколе", то там мы найдем интонации поэтического слога философии Ницше. А сам Горький с годами невероятным образом стал внешне похож на Ницше: просто одно лицо.

Жестокие выпады Горького против Ницше начисто закрыли немецкого философа от советского читателя. Но в частных библиотеках книги Ницше сохранились, хотя во время обысков их порой изымали. Хорошо помню, как 16-летним юношей я нашел в одной домашней ленинградской библиотеке и за одну ночь проглотил "Заратустру". Эта книга была как глоток свежего воздуха. Это ощущение осталось до сих пор.

С началом перестройки Ницше вернулся в Россию: и как богоборец, и как предтеча экзистенциализма, и как критик Запада. Он по-прежнему вызывает яростные споры. И так, думаю, будет всегда.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

10 цитат Иммануила Канта Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли потом жаловаться, что его раздавили? Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird.

10 цитат Иммануила Канта Просвещение - это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.

10 цитат Иммануила Канта Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все - не есть все. Gib einem Menschen alles, was er sich wünscht, und im gleichen Moment wird alles nicht alles sein.

10 цитат Иммануила Канта Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла бы стать основой всеобщего законодательства. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.

10 цитат Иммануила Канта Sapere aude! -Имей мужество пользоваться собственным умом. Sapere aude! - Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.

10 цитат Иммануила Канта Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность. Den Tod fürchten die am wenigsten, deren Leben den meisten Wert hat.

10 цитат Иммануила Канта Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека. Das Recht, meine Faust zu schwingen, endet dort, wo die Nase des Nächsten anfängt.

10 цитат Иммануила Канта Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое устройство и управление другого государства. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewalttätig einmischen.

10 цитат Иммануила Канта Война дурна тем, что создает больше злых людей, чем их забирает. Der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse Menschen macht, als er deren wegnimmt.

10 цитат Иммануила Канта Совесть есть сознание внутреннего судилища в человеке. Gewissen ist das Bewusstsein eines inneren Gerichtshofes im Menschen.



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"