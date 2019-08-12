Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?

Неудачные испытания крылатой ракеты "Буревестник" виноваты в гибели семи российских ученых и военных, уверены эксперты Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США). Сотрудники центра были одними из первых за рубежом, кто нашел указания на выброс радиации в результате взрыва 8 августа на военном полигоне в закрытой акватории Белого моря под Северодвинском.

В районе аварии они обнаружили специализированное судно "Серебрянка", предназначенное для сбора радиоактивных материалов. Спустя неделю после ЧП американские специалисты говорят, что общий рисунок произошедшего им понятен, осталось выяснить только детали. DW поговорила с одним из сотрудников центра.

"Буревестник"? Да. И вот почему, поясняют специалисты

"Наша оперативная теория такова: там произошла авария во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой: в России ее называют "Буревестник", в обозначении НАТО это "Skyfall" (дословно "Небопад". - Ред.)", - сказала в интервью DW Энн Пеллегрино, научная сотрудница Центра Джеймса Мартина.

Энн Пеллегрино, научная сотрудница Центра Джеймса Мартина (США)

В России до сих пор официально не говорится, испытания какой именно ракеты проводились на полигоне рядом с деревней Нёнокса Архангельской области. Минобороны РФ и корпорация "Росатом" заявили только об испытаниях "жидкостной реактивной двигательной установки" с "изотопными источниками питания". Существует версия, что на полигоне в Архангельской области проходили испытания радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ), который для простоты называют "ядерной батарейкой".

Версию о "Буревестнике" первым озвучил президент США Дональд Трамп. Специалисты из Монтерея с этой версией согласны, указывая на ряд собранных ими косвенных свидетельств. Эксперты из Калифорнии обратили внимание на то, что полигон рядом с Нёноксой раньше находился, по их словам, "в ветхом состоянии, не считая одной пусковой площадки", но в 2018 году его модернизировали.

"Мы заметили, что там появились защитные укрытия (от воздействия радиации. - Ред.) на рельсах. Этот тип конструкции мы уже видели на двух других известных нам полигонах, где проходили испытания "Буревестника" - стартовой площадке Паньково у Новой Земли и на полигоне Капустин Яр", - рассказала Энн Пеллегрино.

Помогли снимки из космоса

Ученые, по словам Пеллегрино, по снимкам из космоса поняли, что после испытаний на Новой Земле "российские военные всё там собрали". Но где будут развернуты новые испытания, сначала им было неизвестно. "Мы полностью пропустили этот момент", - признается исследовательница. Но, взглянув на снимки полигона под Нёноксой из космоса, сотрудники института в Монтерее сразу же узнали сооружения, необходимые для испытаний "Буревестника". "Потом мы нашли указания на то, что испытания могли проводиться не на суше, а на барже, плавучей платформе в море рядом с берегом", - добавила исследовательница.

Военный полигон, по сути, это часть Белого моря, которая ограничена для судоходства, как пояснил в другом интервью DW бывший офицер ВМФ, эксперт по ядерной безопасности из экологического центра "Беллона" Александр Никитин: "На полигоне есть плавучие платформы, на которых проводятся всякие испытания, в том числе и в этот раз, когда ракета взорвалась".

"Успешных испытаний пока не было"

Любые суда, которые оказываются поблизости с полигоном, имеют специальное разрешение или находятся там с определенной целью, говорит Пеллегрино. Одним из увиденных на снимках из космоса судов была "Серебрянка", принадлежащая "Росатому", - танкер для сбора радиоактивных отходов. "Он был и в составе операции по устранению последствий предыдущих испытаний у берегов Новой Земли", - сказала сотрудница из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее: раз "Серебрянка" находилась в зоне испытаний еще до их начала, значит, военные знали о возможной необходимости в работе такого судна.

У военного полигона в Нёноксе, Архангельская область

Подготовка к августовским испытаниям велась в течение года, считают калифорнийские ученые. Когда российские военные провели несколько неудачных испытаний на Новой Земле, то американские ученые решили, что разработчики решили вернуться к "стадии чертежей": "Так что мы пока не знаем, были ли последние испытания тестом той же крылатой ракеты или попытки разработать новую, но похожую конфигурацию", - добавила исследовательница. До сих пор успешных тестов данной системы, насколько известно специалистам в Центре Джеймса Мартина, у российских военных не было.

"США такими разработками точно не занимаются"

Президент США Дональд Трамп, комментируя аварию в Архангельской области заявил, что у армии США есть подобные, но "более продвинутые технологии". Однако в Монтерее заявление Трампа вызвало недоумение. "Возможно, Трамп имел в виду программу Kilopower - проект создания ядерного реактора для космических аппаратов (программа NASA. - Ред.). Но это совершенно безобидная концепция", - заметила Энн Пеллегрино.

Фотография ракеты "Буревестник", предоставленная министерством обороны РФ

Трамп написал об американских технологиях только с целью поиронизировать над "любителями теорий заговора в России", чтобы они "не были уж слишком уверены в том, что США такими разработками точно не занимаются", предположила Пеллегрино. На самом деле США проводили эксперименты над созданием крылатых ракет с ядерной энергоустановкой еще в 1960-е годы в рамках проекта "Плутон". "Но проект быстро закрыли после ряда неудачных стартов, потому что пришло понимание, что нет способа безопасно проводить испытания, и что это совершенно сумасшедшая идея".

На этом фоне американским ученым кажется удивительным, что в России спустя много лет взялись за разработку подобного оружия: "Это просто невозможно объяснить".

"Скрыть ЧП, как аварию в Чернобыле, сегодня невозможно"

Тот факт, что Норвегия зафиксировала небольшое повышение уровня радиации спустя несколько дней после инцидента на российском военном полигоне, Энн Пеллегрино не склонна переоценивать, полагая, что речь может идти просто о фоновым изменении уровня радиации, не связанном с аварией. В то же время данный факт скорее говорит в пользу версии об испытаниях ядерного мини-реактора типа "Буревестник", чем версии об испытаниях менее мощных РИТЭГов, считает исследовательница.

Так или иначе, в сегодняшних условиях сохранить в тайне инциденты, подобные ЧП на АЭС в Чернобыле, намного сложнее, говорит Пеллегрино: "У нас есть ряд партнерских соглашений с компаниями, предоставляющими спутниковые снимки. Мы просто написали в Planet Labs в Сан-Франциско: можете сделать для нас снимок? А у них целая сеть спутников".

Но оптимизм в Центре по нераспространению ядерного оружия касается только возможностей получать информацию о происходящем, а не глобальной ситуации с ядерным оружием. "Происходит полный откат в вопросах контроля над вооружениями", - констатирует исследовательница.

Между Россией и США не осталось договоров о сокращении вооружений, а единственный существующий, СНВ-3 после 2021 года, вероятно, не будет продлен. "Особенное беспокойство вызывает то, что на этом фоне мы видим разработку новых типов ракетных систем, что свидетельствует о возвращении к гонке вооружений. Это направление, противоположное тому, куда мы должны были бы стремиться", - заключила Энн Пеллегрино.

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