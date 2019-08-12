 Взрыв под Северодвинском: ″Зачем вообще нужен ″Буревестник″? | Политика и общество | DW | 17.08.2019

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Политика и общество

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?

Взрыв с выбросом радиации на военном полигоне в Белом море был неудачным тестом именно ракеты "Буревестник", уверены эксперты из Калифорнии, с которыми побеседовала DW.

Испытательный запуск ракеты Буревестник, показанный Минобороны РФ в 2018 году

Испытательный запуск ракеты "Буревестник", показанный Минобороны РФ в 2018 году

Неудачные испытания крылатой ракеты "Буревестник" виноваты в гибели семи российских ученых и военных, уверены эксперты Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США). Сотрудники центра были одними из первых за рубежом, кто нашел указания на выброс радиации в результате взрыва 8 августа на военном полигоне в закрытой акватории Белого моря под Северодвинском.

В районе аварии они обнаружили специализированное судно "Серебрянка", предназначенное для сбора радиоактивных материалов. Спустя неделю после ЧП американские специалисты говорят, что общий рисунок произошедшего им понятен, осталось выяснить только детали. DW поговорила с одним из сотрудников центра.

"Буревестник"? Да. И вот почему, поясняют специалисты

"Наша оперативная теория такова: там произошла авария во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой: в России ее называют "Буревестник", в обозначении НАТО это "Skyfall" (дословно "Небопад". - Ред.)", - сказала в интервью DW Энн Пеллегрино, научная сотрудница Центра Джеймса Мартина.

Энн Пеллегрино, научная сотрудница Центра Джеймса Мартина Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США)

Энн Пеллегрино, научная сотрудница Центра Джеймса Мартина (США)

В России до сих пор официально не говорится, испытания какой именно ракеты проводились на полигоне рядом с деревней Нёнокса Архангельской области. Минобороны РФ и корпорация "Росатом" заявили только об испытаниях "жидкостной реактивной двигательной установки" с "изотопными источниками питания". Существует версия, что на полигоне в Архангельской области проходили испытания радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ), который для простоты называют "ядерной батарейкой". 

Версию о "Буревестнике" первым озвучил президент США Дональд Трамп. Специалисты из Монтерея с этой версией согласны, указывая на ряд собранных ими косвенных свидетельств. Эксперты из Калифорнии обратили внимание на то, что полигон рядом с Нёноксой раньше находился, по их словам, "в ветхом состоянии, не считая одной пусковой площадки", но в 2018 году его модернизировали.

"Мы заметили, что там появились защитные укрытия (от воздействия радиации. - Ред.) на рельсах. Этот тип конструкции мы уже видели на двух других известных нам полигонах, где проходили испытания "Буревестника" - стартовой площадке Паньково у Новой Земли и на полигоне Капустин Яр", - рассказала Энн Пеллегрино.

Помогли снимки из космоса

Ученые, по словам Пеллегрино, по снимкам из космоса поняли, что после испытаний на Новой Земле "российские военные всё там собрали". Но где будут развернуты новые испытания, сначала им было неизвестно. "Мы полностью пропустили этот момент", - признается исследовательница. Но, взглянув на снимки полигона под Нёноксой из космоса, сотрудники института в Монтерее сразу же узнали сооружения, необходимые для испытаний "Буревестника". "Потом мы нашли указания на то, что испытания могли проводиться не на суше, а на барже, плавучей платформе в море рядом с берегом", - добавила исследовательница.

Военный полигон, по сути, это часть Белого моря, которая ограничена для судоходства, как пояснил в другом интервью DW бывший офицер ВМФ, эксперт по ядерной безопасности из экологического центра "Беллона" Александр Никитин: "На полигоне есть плавучие платформы, на которых проводятся всякие испытания, в том числе и в этот раз, когда ракета взорвалась".

"Успешных испытаний пока не было"

Любые суда, которые оказываются поблизости с полигоном, имеют специальное разрешение или находятся там с определенной целью, говорит Пеллегрино. Одним из увиденных на снимках из космоса судов была "Серебрянка", принадлежащая "Росатому", - танкер для сбора радиоактивных отходов. "Он был и в составе операции по устранению последствий предыдущих испытаний у берегов Новой Земли", - сказала сотрудница из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее: раз "Серебрянка" находилась в зоне испытаний еще до их начала, значит, военные знали о возможной необходимости в работе такого судна.

У военного полигона в Нёноксе, Архангельская область

У военного полигона в Нёноксе, Архангельская область

Подготовка к августовским испытаниям велась в течение года, считают калифорнийские ученые. Когда российские военные провели несколько неудачных испытаний на Новой Земле, то американские ученые решили, что разработчики решили вернуться к "стадии чертежей": "Так что мы пока не знаем, были ли последние испытания тестом той же крылатой ракеты или попытки разработать новую, но похожую конфигурацию", - добавила исследовательница. До сих пор успешных тестов данной системы, насколько известно специалистам в Центре Джеймса Мартина, у российских военных не было.

"США такими разработками точно не занимаются"

Президент США Дональд Трамп, комментируя аварию в Архангельской области заявил, что у армии США есть подобные, но "более продвинутые технологии". Однако в Монтерее заявление Трампа вызвало недоумение. "Возможно, Трамп имел в виду программу Kilopower - проект создания ядерного реактора для космических аппаратов (программа NASA. - Ред.). Но это совершенно безобидная концепция", - заметила Энн Пеллегрино.

Фотография ракеты Буревестник, предоставленная министерством обороны РФ, фото из архива

Фотография ракеты "Буревестник", предоставленная министерством обороны РФ

Трамп написал об американских технологиях только с целью поиронизировать над "любителями теорий заговора в России", чтобы они "не были уж слишком уверены в том, что США такими разработками точно не занимаются", предположила Пеллегрино. На самом деле США проводили эксперименты над созданием крылатых ракет с ядерной энергоустановкой еще в 1960-е годы в рамках проекта "Плутон". "Но проект быстро закрыли после ряда неудачных стартов, потому что пришло понимание, что нет способа безопасно проводить испытания, и что это совершенно сумасшедшая идея".

На этом фоне американским ученым кажется удивительным, что в России спустя много лет взялись за разработку подобного оружия: "Это просто невозможно объяснить".

"Скрыть ЧП, как аварию в Чернобыле, сегодня невозможно"

Тот факт, что Норвегия зафиксировала небольшое повышение уровня радиации спустя несколько дней после инцидента на российском военном полигоне, Энн Пеллегрино не склонна переоценивать, полагая, что речь может идти просто о фоновым изменении уровня радиации, не связанном с аварией. В то же время данный факт скорее говорит в пользу версии об испытаниях ядерного мини-реактора типа "Буревестник", чем версии об испытаниях менее мощных РИТЭГов, считает исследовательница.

Контекст

В норвежском Сванховде обнаружены незначительные объемы радиоактивного йода, опасности для людей и окружающей среды нет, сообщили власти страны. (15.08.2019)

Авария "специзделия" на полигоне в Архангельской области показала, что россияне - по-прежнему герои, а для государства они - пушечное мясо, считает Иван Преображенский. (12.08.2019)

Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты Skyfall в России, заявил Дональд Трамп. По его словам, в США есть похожие, однако более передовые технологии. (13.08.2019)

Все четыре испытания ракет, о которых говорил Путин в послании Федеральному собранию, закончились неудачно, сообщил телеканал со ссылкой на данные спецслужб США. (22.05.2018)

Так или иначе, в сегодняшних условиях сохранить в тайне инциденты, подобные ЧП на АЭС в Чернобыле, намного сложнее, говорит Пеллегрино: "У нас есть ряд партнерских соглашений с компаниями, предоставляющими спутниковые снимки. Мы просто написали в Planet Labs в Сан-Франциско: можете сделать для нас снимок? А у них целая сеть спутников". 

Но оптимизм в Центре по нераспространению ядерного оружия касается только возможностей получать информацию о происходящем, а не глобальной ситуации с ядерным оружием. "Происходит полный откат в вопросах контроля над вооружениями", - констатирует исследовательница.

Между Россией и США не осталось договоров о сокращении вооружений, а единственный существующий, СНВ-3 после 2021 года, вероятно, не будет продлен. "Особенное беспокойство вызывает то, что на этом фоне мы видим разработку новых типов ракетных систем, что свидетельствует о возвращении к гонке вооружений. Это направление, противоположное тому, куда мы должны были бы стремиться", - заключила Энн Пеллегрино.

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  • Сцена дома культуры в селе Залесье

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  • Музей техники в Чернобыле

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  • Детский сад в селе Копачи

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

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    Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

  • Площадка перед 4 энергоблоком ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС

    Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

  • Туристы проходят радиологический контроль

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Радиологический контроль на ЧАЭС

    Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

  • Обед на ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Обед на ЧАЭС

    После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

  • Припять, белый дом на углу проспекта Ленина и улицы Академика Курчатова

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    "Белый дом" в Припяти

    Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

  • Автоматы с газировкой

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Автоматы с газировкой

    Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

  • Витраж в кафе Припять

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Уникальный витраж в кафе "Припять"

    Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

  • Остатки универмага в Припяти

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Остатки универмага в Припяти

    Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

  • Комната в квартире, разграбленной мародерами

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Добыча мародеров

    Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

  • Радиолокационная станция Дуга

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга"

    ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Знакомьтесь: лис Семен

    В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился.

    Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская


Контекст

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыльская зона отчуждения становится настоящим магнитом для туристов. Корреспонденты DW отправились в однодневное путешествие, предлагаемое туристическим агентством.  

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