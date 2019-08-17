Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию"

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском 8 августа, повлекший за собой повышение уровня радиации в регионе, вызвал тревогу как в России, так и за рубежом. Подозрения, что российские власти скрывают истинный масштаб ЧП, усилились на этой неделе, когда выяснилось, что пять станций контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний, находящиеся в России, перестали работать. Сообщила об этом Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), штаб-квартира которой находится в Вене.

Вначале российские власти сослались на проблемы "со связью" у отключенных станций. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что передача данных со станций в России в ОДВЗЯИ, имеющей мандат ООН, является "совершенно добровольной". Эксперты, с которыми поговорил корреспондент DW, выразили уверенность в том, что выход из строя станций не случаен и напрямую связан со взрывом на полигоне под Северодвинском, а также нежеланием российских властей делиться информацией об инциденте.

ОДВЗЯИ: маршрут распространения радиации в России

На связь между взрывом и отключением станций одним из первых указал Лассина Зербо, исполнительный секретарь ОДВЗЯИ.

В своем твите Зербо опубликовал предполагаемую карту распространения радиоактивного облака после взрыва в Северодвинске. В организации уточнили, что версия выстроена согласно погодным условиям в дни, последовавшими за взрывом. Это означает, что теоретически радиоактивное облако могло перемещаться в основном по территории России.

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо (справа)

Всего в России есть семь станций для контроля радиации, работающих по контракту с ОДВЗЯИ, отмечают эксперты. "То, что четыре или пять вышли из строя, скорее указывает на то, что отключены были целенаправленно те, до которых доходят воздушные массы из Северодвинска", - объяснил в интервью DW Михаэль Шёппнер (Michael Schöppner), научный сотрудник венского Института исследований безопасности и рисков (ISR), тесно работающий с ОДВЗЯИ. Отключились в частности две станции в европейской части России - в Дубне и в Кирове, а также на востоке страны - в Билибино, Залесово и Пеледуе. Из пяти отключившихся станциймониторинга ядерных испытаний две, согласно сообщению организации, возобновили передачу данных - станция в Пеледуе и в Билибино.

"Схема, конечно, подозрительная: отключились как раз те станции, которые могли зафиксировать повышение радиации", - отметил Джеффри Льюис из Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США).

Связь осталась только с удаленными станциями на Дальнем Востоке, где шансов зафиксировать повышенный радиационный фон, по словам эксперта, не было. "Заставить виновного вести себя, как виновный, - недооцениваемый аспект верификации", - добавил Льюис в сообщении для сети Twitter.

"Это не второй Чернобыль"

Повышение радиационного фона в 16 раз, который зафиксировал Росгидромет, звучит как опасное повышение, заметил Шёппнер, однако эти цифры необходимо рассматривать в контексте: "Если данные о том, что максимальный уровень излучения составил не более 2 микрозивертов в час, верны, то это не представляет угрозы для человека. Это меньше, чем доза облучения за один час перелета через Атлантику", - объяснил эксперт из Вены (доза облучения за время полета из Франкфурта в Нью-Йорк, например, - 32-75 микрозивертов, - Ред.). DW посмотрела, для сравнения, на дозу облучения сотрудников "Росатома": по официальным данным, средняя доза облучения составляет 1,65 микрозиверта в час.

То, что интересует российские власти, это не уровень повышения радиационного фона, уверен Шёппнер: "Это было, судя по всему, минимальное повышение, которые не грозит негативными последствиями для здоровья населения. Это точно не второй Чернобыль".

Цель: скрыть следы мини-реактора

Энн Пеллегрино из Центра Джеймса Мартина (США)

Любой агрегат, использующий радиоактивные элементы, имеет свой "отпечаток", и именно этот "отпечаток", судя по всему, в Москве хотели бы скрыть. "Специалист по составу радионуклидов способен сделать выводы о том, что за авария там произошла, а также, например, каков был тип двигателя, реактора и тип радиоактивного материала", - указывает Шёппнер.

Данных о том, какая крылатая ракета проходила испытания на Государственном центральном морском полигоне под Северодвинском, российские власти не предоставили. Исходя из слов сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове, речь может идти или о ракете, использующей мини-реактор ("Буревестник"), или менее мощные радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи). Эксперты из центра Джеймса Мартина в интервью DW заявили, что 8 августа неудачей закончились именно испытания крылатой ракеты "Буревестник" (НАТО называет ее "Skyfall").

"Мы предполагаем, что Россия перестала передавать данные, собранные на мониторинговых станциях, чтобы не давать доступа остальным странам к потенциально значимой информации об утечке радиации в Нёноксе",- прокомментировала ситуацию научная сотрудница центра Джеймса Мартина Энн Пеллегрино по запросу DW. Вероятнее всего, станции продолжали вести мониторинг, но не передавали сведения в международный центр сбора данных в Вене, предположила Пеллегрино.

Фактчекинг: Россия получает деньги за работу станций по контролю

Эксперты, с которыми поговорила DW, прояснили суть отношений между Россией и ОДВЗЯИ. Россия входит в число 184 стран, которые подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Москва, в отличие от США, также ратифицировала его - факт, который российские власти подвергли критике именно в связи с недавним отключением контрольных станций. Не ратифицировали его еще нескольких стран, например, Северная Корея и Иран, поэтому договор, несмотря на большое количество подписантов, до сих пор не вступил в силу, пояснили DW в самой организации. Тем не менее у России есть соглашение с ОДВЗЯИ, которая оплачивает работу находящихся на российской территории станций. Оперативное управление ими остается в сфере ответственности Минобороны РФ. Данные, которые фиксируют станции контроля радиации, автоматически и в режиме реального времени поступают в ОДВЗЯИ, а также всем членам организации.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Магазин в селе Залесье После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Дом культуры в Залесье Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Техника ликвидаторов в Чернобыле Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" в Чернобыле - символическое кладбище с названиями 162 населенных пунктов, которые сравняли с землей после Чернобыльской катастрофы. Как вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Валерий Стародумов, "метод захоронения назывался "под себя". Инженерная машина разграждения (ИМР) выкапывала траншею, заталкивала в нее дом и засыпала землей".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри? Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Детский сад в селе Копачи Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Радиологический контроль на ЧАЭС Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Обед на ЧАЭС После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения "Белый дом" в Припяти Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Автоматы с газировкой Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Уникальный витраж в кафе "Припять" Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Остатки универмага в Припяти Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Добыча мародеров Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга" ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Знакомьтесь: лис Семен В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился. Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская

