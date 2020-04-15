Ветеранские организации России просят Путина перенести парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщил "Интерфаксу" в среду, 15 апреля, председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов.

По его словам, новую дату можно будет назначить "в соответствии с эпидемиологической ситуацией", когда парад не будет представлять опасность в первую очередь для ветеранов в связи с угрозой заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что решений о переносе праздничных мероприятий с 9 мая на поздний срок пока не принималось. Парад в День Победы в связи с пандемией коронавируса отменили в Казахстане, об этом было объявлено еще в конце марта.

Тренировки парада в Подмосковье продолжаются

28 самолетов и вертолетов армии перебазированы на аэродром "Кубинка" в Московской области для участия в воздушной части парада. Это истребители Су-35 и Су-30, дальние перехватчики МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной Охотник".

На подмосковном полигоне "Алабино" создана точная копия Красной площади, с конца марта там идут тренировки. Репетиции в Москве запланированы на 29 апреля, 4 и 7 мая. По данным Минобороны, в параде Победы в Москве участвуют 15 тысяч военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники. Между тем, накануне стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии.

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