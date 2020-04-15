 Ветеранские организации России просят Путина перенести парад Победы | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2020

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Россия

Ветеранские организации России просят Путина перенести парад Победы

В Подмосковье тем временем продолжаются тренировки парада, в котором будут задействованы 15 тысяч военных и почти 400 единиц техники.

Парад победы в Москве

Российские ветеранские организации направили президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщил "Интерфаксу" в среду, 15 апреля, председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов. 

По его словам, новую дату можно будет назначить "в соответствии с эпидемиологической ситуацией", когда парад не будет представлять опасность в первую очередь для ветеранов в связи с угрозой заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что решений о переносе праздничных мероприятий с 9 мая на поздний срок пока не принималось. Парад в День Победы в связи с пандемией коронавируса отменили в Казахстане, об этом было объявлено еще в конце марта. 

Тренировки парада в Подмосковье продолжаются

28 самолетов и вертолетов армии перебазированы на аэродром "Кубинка" в Московской области для участия в воздушной части парада. Это истребители Су-35 и Су-30, дальние перехватчики МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной Охотник".

На подмосковном полигоне "Алабино" создана точная копия Красной площади, с конца марта там идут тренировки. Репетиции в Москве запланированы на 29 апреля, 4 и 7 мая. По данным Минобороны, в параде Победы в Москве участвуют 15 тысяч военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники. Между тем, накануне стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии

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Парад Победы: инструментализация в политических целях?

  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


Контекст

Комментарий: Отрадное дополнение к российскому параду Победы

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