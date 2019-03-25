Весенние открытки 100 лет назад (фотогалерея)

Ко Дню почтовой открытки мы решили порадовать вас праздничными открытками, которые посылали в Германии в начале ХХ века. Выбор DW.
Смотрите также:
На открытках из Берлина начала ХХ века не только столичные виды, но и русские писатели и актеры, церкви и кладбища... Новая выставка - о русской культуре в Берлине 1920-х годов. (24.10.2014)
Е-mail c видеоприложением, яркая картинка, письмо от руки или все же традиционная открытка? О том, как правильно поздравить зарубежных коллег, клиентов и партнеров по бизнесу. (18.12.2015)