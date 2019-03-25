 Весенние открытки 100 лет назад (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.03.2019

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Культура и стиль жизни

Весенние открытки 100 лет назад (фотогалерея)

Ко Дню почтовой открытки мы решили порадовать вас праздничными открытками, которые посылали в Германии в начале ХХ века. Выбор DW.

  • Открытка 1920 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    Это открытка 1920 года - самая новая в нашей галерее. Почему девушка, изображенная на ней, держит в руках рыбу? Скорее всего, это связано с Великим Постом во Франции, когда рыбу есть можно. Или с традицией первоапрельских шуток. 1-е апреля там называют не Днем смеха, а Poisson d’Avril, что значит "Апрельская рыба".

  • Поздравление с Пасхой

    Весенние открытки 100 лет назад

    Самая старая почтовая открытка в нашей небольшой коллекции. Она выпущена еще в конце XIX века. Это поздравление с Пасхой. У западных христиан именно заяц приносит детям подарки в пасхальные праздники.

  • Открытка 1910 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    Крашеные яйца, украшенные лентами и колокольчиками деревья - обязательные атрибуты праздника Пасхи. Как на этой открытке 1910 года.

  • Поздравительная открытка 1905 года ко Дню Святой Троицы

    Весенние открытки 100 лет назад

    А это - поздравительная открытка 1905 года ко Дню Святой Троицы. Майские жуки здесь не случайны, потому что один из самых важных христианских праздников, который еще называют Пятидесятницей, приходится на 50-й день после Пасхи. Западные христиане (католики, протестанты, а также верующие некоторых православных церквей) празднуют его обычно в мае. Но, кстати, в этому году он приходится на 9 июня.

  • Поздравление с Днем Святой Троицы

    Весенние открытки 100 лет назад

    Снова весна, снова поздравление с Днем Святой Троицы (1909 г.)

  • Открытка с любовной парой

    Весенние открытки 100 лет назад

    Здесь комментарии не нужны. Все понятно: весна - пора любви. Открытка 1900 г.

  • Весеннее настроение, - так написано на обороте этой почтовой открытки 1903 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    "Весеннее настроение", - так написано на обороте этой почтовой открытки 1903 года.

  • Открытка 1900 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    Обратите внимание на цветы: это фиалки и незабудки. В центре открытки 1900 года - место для адреса дамы сердца.

  • Открытка Добрый боженька идет по лесу, и все живое радуется

    Весенние открытки 100 лет назад

    "Добрый боженька идет по лесу, и все живое радуется", - так назвала свой рисунок, сделанный в начале ХХ века, Матильда Аде. Это тот редкий случай, когда автор почтовой открытки известен.

  • Открытка ко Дню Святой Троицы

    Весенние открытки 100 лет назад

    И снова пожелание счастья в День Святой Троицы. И вам - счастливых весенних дней!

    Автор: Ефим Шуман


  • Открытка 1920 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    Это открытка 1920 года - самая новая в нашей галерее. Почему девушка, изображенная на ней, держит в руках рыбу? Скорее всего, это связано с Великим Постом во Франции, когда рыбу есть можно. Или с традицией первоапрельских шуток. 1-е апреля там называют не Днем смеха, а Poisson d’Avril, что значит "Апрельская рыба".

  • Поздравление с Пасхой

    Весенние открытки 100 лет назад

    Самая старая почтовая открытка в нашей небольшой коллекции. Она выпущена еще в конце XIX века. Это поздравление с Пасхой. У западных христиан именно заяц приносит детям подарки в пасхальные праздники.

  • Открытка 1910 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    Крашеные яйца, украшенные лентами и колокольчиками деревья - обязательные атрибуты праздника Пасхи. Как на этой открытке 1910 года.

  • Поздравительная открытка 1905 года ко Дню Святой Троицы

    Весенние открытки 100 лет назад

    А это - поздравительная открытка 1905 года ко Дню Святой Троицы. Майские жуки здесь не случайны, потому что один из самых важных христианских праздников, который еще называют Пятидесятницей, приходится на 50-й день после Пасхи. Западные христиане (католики, протестанты, а также верующие некоторых православных церквей) празднуют его обычно в мае. Но, кстати, в этому году он приходится на 9 июня.

  • Поздравление с Днем Святой Троицы

    Весенние открытки 100 лет назад

    Снова весна, снова поздравление с Днем Святой Троицы (1909 г.)

  • Открытка с любовной парой

    Весенние открытки 100 лет назад

    Здесь комментарии не нужны. Все понятно: весна - пора любви. Открытка 1900 г.

  • Весеннее настроение, - так написано на обороте этой почтовой открытки 1903 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    "Весеннее настроение", - так написано на обороте этой почтовой открытки 1903 года.

  • Открытка 1900 года

    Весенние открытки 100 лет назад

    Обратите внимание на цветы: это фиалки и незабудки. В центре открытки 1900 года - место для адреса дамы сердца.

  • Открытка Добрый боженька идет по лесу, и все живое радуется

    Весенние открытки 100 лет назад

    "Добрый боженька идет по лесу, и все живое радуется", - так назвала свой рисунок, сделанный в начале ХХ века, Матильда Аде. Это тот редкий случай, когда автор почтовой открытки известен.

  • Открытка ко Дню Святой Троицы

    Весенние открытки 100 лет назад

    И снова пожелание счастья в День Святой Троицы. И вам - счастливых весенних дней!

    Автор: Ефим Шуман


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    Автор: Максим Нелюбин


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