Весенние открытки 100 лет назад (фотогалерея)

Весенние открытки 100 лет назад

А это - поздравительная открытка 1905 года ко Дню Святой Троицы. Майские жуки здесь не случайны, потому что один из самых важных христианских праздников, который еще называют Пятидесятницей, приходится на 50-й день после Пасхи. Западные христиане (католики, протестанты, а также верующие некоторых православных церквей) празднуют его обычно в мае. Но, кстати, в этому году он приходится на 9 июня.