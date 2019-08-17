 Верховный суд США одобрил новые правила Трампа по выдаче грин-карт | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Верховный суд США одобрил новые правила Трампа по выдаче грин-карт

Власти США хотят ужесточить условия получения грин-карт для легальных мигрантов, получающим социальную помощь. Верховный суд одобрил намерения администрации президента.

Силуэт статуи Свободы на грин-карте

Грин-карта - разрешение на постоянное пребывание в США

Верховный суд США в понедельник, 27 января, одобрил ужесточение миграционных правил, подготовленное администрацией президента Дональда Трампа. Таким образом, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту).

Контекст

Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских государств вредит интересам и имиджу страны и ведет к ее дальнейшему расколу, считает Михаэль Книгге. (30.01.2017)

Белый дом приветствовал позицию суда, особо выделив его положительное влияние на "американских налогоплательщиков, работников и конституцию". Нововведения могут затронуть около 22 млн лиц без американского гражданства, законно находящихся в Соединенных Штатах.

Министерство национальной безопасности США в августе 2019 года представило проект постановления о лицах, находящихся на содержании государства. В том же месяце несколько американских штатов подали в суд на администрацию президента из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Истцы сочли, что эти предлагаемые нововведения нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого. В октябре федеральные судьи в трех штатах запретили чиновникам отказывать в получении грин-карт легальным мигрантам.

Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.

Смотрите также:

  • Протестующие против миграционного указа Дональда Трампа

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Протесты - ответ на миграционный указ

    Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - и приостановка приема беженцев вызвали по всей Америке массовые протесты, которые начались 28 января - на следующий день после подписания президентом миграционнного указа.

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Десятки тысяч протестующих в тридцати городах

    Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.

  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    "Нет запрету для мусульман!"

    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    85 тысяч беженцев за 2016 год

    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:32

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

Миграционная политика Трампа и ее последствия  

Иммиграция в Канаду - в знак протеста против Трампа  

Также по теме

USA Haushalt l Trump wird Nationalen Notstand erklären

На администрацию Трампа подали в суд из-за ужесточения миграционных правил 17.08.2019

Изменения миграционного законодательства нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов, считают авторы иска к президенту США. Власти страны ужесточают условия получения грин-карт легальными мигрантами.

Die amerikanische Green Card - Namen verpixelt

В США судьи заблокировали новые правила Трампа по грин-картам 12.10.2019

Судьи в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния запретили чиновникам в США отказывать в получении грин-карты законным мигрантам на основании того, что те зависят от соцпомощи.

US Greencard - Permanent Resident Card

США ужесточают условия получения грин-карт легальными мигрантами 12.08.2019

Новое постановление министерства нацбезопасности США осложняет положение бедных легальных мигрантов и претендентов на грин-карту. Ожидается, что оно вступит в силу в октябре 2019 года.

Реклама

Самые читаемые

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии  

Двое россиян в Греции приговорены к 395 годам лишения свободы  

Немецкие СМИ о последствиях вспышки коронавируса для Китая  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно