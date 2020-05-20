Верховный суд США заблокировал доступ к секретной части доклада Мюллера

Верховный суд США в среду, 20 мая, временно заблокировал решение о предоставлении конгрессменам-демократам доступа к закрытым материалам из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Решение о том, что демократы в Конгрессе должны получить доступ к этим материалам, было вынесено в марте Апелляционным судом Вашингтона. Однако Верховный суд заблокировал это решение "до начала лета", которое начинается в США 20 июня. До 20 июня Верховный суд должен вернуться к этому вопросу и либо продлить блокировку либо открыть доступ к материалам.

Запрошенные демократами материалы представляют собой конфиденциальную информацию о заседаниях жюри присяжных, проводившихся в рамках расследования Мюллера.

Законы США позволяют раскрыть конфиденциальную информацию лишь в исключительных случаях

Демократы и республиканцы спорят о том, является ли процесс импичмента президенту исключительным случаем, позволяющим раскрыть такие сведения. Демократы отсылают к прецеденту, когда аналогичная информация была раскрыта в ходе расследования в отношении президента Ричарда Никсона.

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

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