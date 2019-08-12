 Верховный суд РФ окончательно отказал Жданову в участии в выборах | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2019

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Россия

Верховный суд РФ окончательно отказал Жданову в участии в выборах

Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда, 2 августа отказавшего Жданову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Тем временем самого политика забыли отвезти в спецпреемник.

Директор ФБК Иван Жданов во время встречи незарегистрированных кандидатов с главой ЦИК РФ

Директор ФБК Иван Жданов во время встречи незарегистрированных кандидатов с главой ЦИК РФ

Верховный суд России во вторник, 13 августа, отклонил апелляцию директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и признал законным решение отказать ему в регистрации кандидатом в Мосгордуму, вынесенное ранее Мосгорсудом. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Контекст

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW. (11.08.2019)

Директору ФБК Ивану Жданову, как Илье Яшину днем ранее, дали 10 суток ареста, не дожидаясь окончания предыдущего наказания. В суд его привезли из спецприемника. (09.08.2019)

16 июля окружной избирком отказал Жданову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Политик обжаловал это решение в суде. Мосгорсуд 2 августа подтвердил законность его недопуска к выборам.

Забыли отправить в спецприемник

Тем временем накануне сам оппозиционный политик неожиданно для себя оказался на свободе. Жданов, отбывавший административный арест сроком в 15 суток за "участие в мероприятии, создавшем помехи для движения пешеходов или транспорта". Не дожидаясь окончания предыдущего наказания, 9 августа Мещанский районный суд Москвы дал ему еще 10 суток административного ареста, признав виновным в организации несогласованного мероприятия - акции за честные выборы в Мосгордуму, которая прошла 27 июля.

Как написал политик в своем Facebook, в воскресенье истек срок его первого наказания, но оказалось, что его некому доставить в другой спецприемник, для отбытия следующих 10 суток ареста. "Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник №2 отбывать арест дальше. Но ехать самому в спецприемник, согласитесь, было глупо. Нигде ещё не прописано, что люди должны сами себя арестовывать", - отметил Жданов.

Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 03:32

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

Пост Ивана Жданова в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Что думают в Германии о крупнейшем протестном митинге в Москве  

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