Верховный суд России отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе

Верховный суд РФ признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона в Архангельской области. Об этом во вторник, 25 июня сообщает "МБХ медиа". Таким образом, отменено решение областного суда, который ранее признал не соответствующим закону решение местных властей, отказавших активистам в проведении референдума о свалке возле железнодорожной станции Шиес.

Инициативная группа по проведению референдума намерена обжаловать решение Верховного суда в его президиуме, сообщает движение "Поморье не помойка".

В марте областное собрание депутатов проголосовало против референдума. Депутаты сочли, что вынесенный на плебисцит вопрос не соответствует областному и федеральному законодательству. Тогда инициативная группа подала иск в суд, который отменил запрет на проведение референдума.

Протесты в регионе

Жители Архангельской области в 2018 году несколько месяцев выступали против строительства возле станции Шиес мусорного полигона, на который планировалось вывозить мусор из Москвы и других российских регионов. С 2013 года коммунальный мусор прекратили принимать 24 из 39 подмосковных полигонов.

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