Верховный суд Нидерландов принял жалобу России на решение по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов зарегистрировал жалобу России на решение Гаагского суда о выплате бывшим акционерам российской нефтяной компании ЮКОС компенсации в размере 57 млрд долларов, сообщило министерство юстиции РФ на своем сайте в пятницу, 19 июня. В сообщении говорится, что Гаагский суд допустил "многочисленные юридические ошибки при толковании положений международного права", и российский Минюст настаивает на том, чтобы Верховный суд Нидерландов принял во внимание "многочисленные доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа".

В июле 2014 года Международный третейский арбитраж в Гааге пришел к выводу, что Россия незаконно национализировала ЮКОС и обязал РФ выплатить бывшим акционерам этой компании компенсацию в размере 50 млрд долларов. В 2016 году Россия добилась отмены решения Гаагского арбитража, однако 18 февраля нынешнего года Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить экс-акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов.

МИД России тогда назвал это постановление политически мотивированным и обещал добиваться его отмены. В то же время в Минюсте РФ тогда заявили, что не считают бывших акционеров ЮКОСа добросовестными инвесторами и обвинили их в получении контроля над активами с помощью взяток.

Последняя инстанция

Верховный суд Нидерландов - последняя инстанция, которая еще может заблокировать решение о выплате компенсации, уже рассмотренное несколькими международными судами. Российская нефтяная компания ЮКОС была создана в 1993 году и с 1995 по 2005 года входила в число 10 крупнейших компаний России. 1 августа 2007 года ЮКОС объявила себя банкротом. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. В том же году компания была ликвидирована.

С 1997 по 2004 год совладельцем и главой ЮКОСа был Михаил Ходорковский. В 2003 году он был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов, после чего приговорен к тюремному заключению. В 2013 году Ходорковский вышел на свободу. Свое 10-летнее заключение он назвал "расплатой за финансирование политических партий, выступавших против Путина".

После освобождения Ходорковский основал оппозиционное движение "Открытая Россия" для защиты людей, которых государство "преследует за их взгляды, политическую и общественную деятельность".

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