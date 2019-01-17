Верховный суд Нидерландов не признал российское решение о банкротстве ЮКОСа

Банкротство нефтяного концерна ЮКОС в России в 2006 году не будет признано в Нидерландах. Такое постановление вынес в пятницу, 18 января, Государственный совет Нидерландов, выполняющий роль верховного суда страны. По заключению суда, в ходе процедуры банкротства ЮКОСа были нарушены основные правовые принципы, поэтому решение 2006 года не может быть признано в правовой системе Нидерландов.

Постановление Госсовета Нидерландов ставит точку в многолетнем споре между бывшими акционерами ЮКОСа и московской компанией "Промнефтьстрой" за активы зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance. Поскольку решение Московского арбитражного суда от 2006 года о признании ЮКОСа банкротом не будет признано в Нидерландах, это означает, что не будут признаны и итоги состоявшегося в 2007 году в Москве аукциона, в ходе которого акции нидерландской структуры ЮКОСа Yukos Finance B.V. были приобретены компанией "Промнефтьстрой" за 307 млн долларов.

Госсовет Нидерландов вынес постановление в ответ на кассационную жалобу "Промнефтьстроя" на решение Апелляционного суда Амстердама от 9 мая 2017 года. Тогда апелляционный суд постановил, что банкротство ЮКОСа было инспирировано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права. Суд пришел к выводу, что ЮКОСу были выставлены чрезмерные требования об уплате налоговых недоимок в короткие сроки, компанию лишили возможности адекватной правовой защиты и проигнорировали все ее попытки урегулировать налоговые претензии.

Представители бывших акционеров ЮКОСа назвали решение Госсовета Нидерландов историческим. "Это хороший день для принципа верховенства права. Мы очень рады, что смогли защитить международные активы НК "ЮКОС" на благо его акционеров", - сказал бывший президент ЮКОСа Стивен Тиди.

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